One UI 6 lijkt bescherming tegen inbranden statusbalk te missen

Het lijkt erop dat One UI 6 geen beschermingsmaatregel meer heeft tegen het inbranden van de statusbalk op het telefoonscherm. Het is meerdere gebruikers opgevallen dat de statusbalk steeds op dezelfde plek blijft staan, wat kan leiden tot een beeldschaduw.

Meerdere gebruikers op Reddit merken op dat de statusbalk bovenin het scherm van Samsung-apparaten met Android 14 blijft staan. Zo verschuiven het batterijicoontje en de klok niet. Dit kunnen gebruikers testen door een screenshot te nemen, het beeld te veranderen van staand naar liggend en weer terug en daarna nog een screenshot te nemen.

Gebruiker dragosslash legde de screenshots gemaakt met de One UI 5-interface over elkaar heen en vergeleek deze met de One UI 6-afbeeldingen. Daaruit blijkt dat de statusbalk in One UI 5 steeds iets wordt verplaatst, terwijl de icoontjes in 6 blijven staan. De navigatieknoppen worden wel steeds verplaatst, zegt dragosslash.

Toch is het moeilijk vast te stellen dat de beschermingsmaatregel niet in One UI 6 zit, schrijft 9to5Google. Het is mogelijk dat Samsung de schermafbeeldingen heeft aangepast zodat ze compenseren voor bewegende statusbalk, of dat het bedrijf een nieuwe methode gebruikt om beeldschaduwen te voorkomen. Daarnaast zijn de screenshots gemaakt op twee verschillende apparaten: een Galaxy S23 Ultra met One UI 6 en een Galaxy Note 20 Ultra met One UI 5.