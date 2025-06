Samsung publiceert Europese agenda voor Android 14-uitrol

Samsung heeft een overzicht gepubliceerd van wanneer Samsung-telefoons en -tablets de Android 14-upgrade krijgen. Dit overzicht loopt tot begin december. Samsung benadrukt dat sommige updates gefaseerd worden uitgebracht en zegt dat updates uitgesteld kunnen worden.

Het overzicht vermeldt in welke week telefoons worden geüpgraded en laat bij de meeste toestellen ook een specifieke, verwachte datum zien. De Galaxy S23-toestellen kregen de Android 14- en One UI 6.0-upgrade eind oktober; de A34 5G, A54 5G, Z Flip5 en Z Fold5 zijn als volgende aan de beurt, op of rond 13 november. Het overzicht werd twee weken geleden gepubliceerd op Samsungs Roemeense communityforum en werd pas onlangs opgemerkt door media. One UI 6.0 heeft onder meer een nieuw font en meer aanpassingsmogelijkheden voor het lockscreen en de klok die erop staat.