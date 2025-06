Smartphones met Android 12 en hoger starten apps sneller door runtime-update

Smartphones met Android 12 en hoger starten apps tot 30 procent sneller door een update voor de Android Runtime die Google aan het verspreiden is. De update komt ook beschikbaar voor toestellen met Android Go.

De opstarttijden voor apps dalen dankzij de update van ongeveer 1,6 seconde naar ongeveer 1,2 seconde, blijkt uit informatie die Google online heeft gezet. Het updaten van de runtime ART los van het besturingssysteem is pas mogelijk sinds Android 12. Die updates komen op honderden miljoenen Android-apparaten via Play-systeemupdates. Die updates komen binnenkort ook uit voor smartphones met Android Go. Dat is de lichtere versie van het besturingssysteem voor goedkope telefoons.

Door de scheiding van updates kan Google nu bugfixes sneller verspreiden dan eerder. De eerstvolgende versie is ART 14, die samenhangt met Android 14. Die komt in de komende maanden uit. Android 14 zal ergens in de komende weken in een definitieve versie gaan verschijnen.