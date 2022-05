Googles ontwikkelplatform Flutter krijgt ondersteuning voor Windows-applicaties

Google kondigt Flutter voor Windows aan. Ontwikkelaars kunnen het UI-crossplatformframework gebruiken om applicaties te maken voor Windows, naast Android, iOS en browsers. In de komende maanden maakt Google meer bekend over stabiele ondersteuning voor macOS en Linux.

De stabiele ondersteuning voor Windows is aanwezig in versie 2.1 van Flutter. Daarnaast heeft Google bij deze versie prestatieverbeteringen en bugfixes doorgevoerd bij het framework voor gebruikersinterfaces. Google kondigde Flutter in 2017 aan en een jaar later verschenen de bèta en de stabiele release. Het gaat om een opensource-UI-framework waarmee ontwikkelaars op basis van een enkele codebase applicaties voor Android, iOS, het web en nu ook, met stabiele ondersteuning, Windows kunnen maken.

Microsoft heeft actief meegewerkt aan ondersteuning voor zijn besturingssysteem. Onder andere het team dat verantwoordelijk is voor de Fluent-ontwerpelementen van Windows, heeft bijgedragen. Net als bij Android en iOS bestaat de Windows-implementatie uit het Dart-framework en een C++-engine. De Flutter-engine communiceert met Windows om UI-elementen, zoals het aanpassen van vensters of het wijzigen van de dpi, mogelijk te maken.

Google benadrukt dat applicaties voor de desktop meer zijn dan alleen mobiele apps voor een groter scherm. Ze moeten bijvoorbeeld primair ontworpen worden voor gebruik met toetsenbord en muis en haken ook in op andere api's van het besturingssysteem. Zo kunnen apps ontwikkeld met Flutter direct met Windows-api's van Win32, COM en Windows Runtime communiceren via een C-tussenlaag van Dart of indirect via een met C++ geschreven plug-in. Ontwikkelaars kunnen hun uiteindelijke app in een installer verpakken en deze in de Microsoft Store plaatsen.