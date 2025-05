Google stelt tool die delen van video's kan blurren beschikbaar als open source

Google heeft een machinelearningtool waarmee gebruikers delen van een video of afbeelding kunnen vervagen, als open source beschikbaar gesteld. Met de tool kan de identiteit van mensen worden beschermd, stelt het bedrijf.

De tool heet Magritte en is beschikbaar via GitHub. De machinelearningtool kan objecten in video's en afbeeldingen detecteren, zonder dat hier een krachtige computer voor nodig is. Herkent de tool een object dat vervaagd moet worden, dan doet Magritte dit automatisch. Voorbeelden van objecten zijn volgens Google kentekens en tatoeages.

Google zegt dat de code voornamelijk handig is voor videojournalisten die de privacy van betrokkenen beter willen waarborgen. De tool zou sneller kunnen vervagen dan wanneer men dit handmatig zou moeten doen, met alsnog een hoge nauwkeurigheid, claimt Google. Magritte zou ook handig zijn voor ontwikkelaars en onderzoekers die data willen analyseren zonder dat ze daarbij worden blootgesteld aan privacygevoelige informatie.

Het bedrijf zegt verder zijn Fully Homomorphic Encryption Transpiler te hebben verbeterd, een techniek die het bedrijf een jaar geleden heeft uitgebracht. Met fhe kunnen ontwikkelaars werken met versleutelde data zonder dat ze toegang hebben tot privacygevoelige gegevens in die versleutelde data. Google zegt die transpiler het afgelopen jaar te hebben verbeterd; de circuit size is nu 50 procent kleiner, waardoor de transpiler sneller werkt. Fhe zou volgens Google handig zijn voor bijvoorbeeld financiële dienstverleners, de gezondheidszorg en overheden, waar op een veilige manier met versleutelde data moet worden gewerkt.