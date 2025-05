Belgische waakhond laat met kaart dekking vaste telecomproviders op adres zien

De Belgische toezichthouder BIPT heeft zijn atlas van vaste telecomdiensten aangevuld met extra data. Gebruikers kunnen nu op adresniveau zien welke vaste providers diensten aanbieden en om wat voor netwerk het gaat. Ook virtuele providers worden nu op de kaart getoond.

De dekkingskaart liet de dekkingscijfers al per gemeente zien, maar vanaf vrijdag kan dit ook op adresniveau, schrijft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Gebruikers kunnen daarbij een straat en een postcode of gemeente invullen, waarbij de atlas toont welke download- en uploadsnelheid er beschikbaar is, en of een provider diensten aanbiedt via koper, kabel of glasvezel.

Een andere toevoeging is dat gebruikers op territoriaal niveau de dekking van downloadsnelheden kunnen filteren op 400Mbit/s en 1000Mbit/s. Voorheen ging dit alleen van 1Mbit/s tot 100Mbit/s, waarbij alles daarboven als '100Mbit/s of meer' werd gecategoriseerd. De kaart toont nu ook data van virtuele providers als Orange, Edpnet, Scarlet, Mobile Vikings en Zuny. Regionale dienstaanbieders als Hermes Telecom, Fastfiber en Fastic volgen later. Verder hebben de landelijke operators Proximus, Telenet, VOO, Fluvius, Fiberklaar en Unifiber informatie gedeeld met BIPT voor de kaart.

BIPT biedt de dekkingskaart sinds 2018 aan. De gegevens worden minimaal een keer per jaar bijgewerkt. Het instituut introduceerde in mei nog een kaart die de uitrol van ftth-glasvezel volgt. Deze kaart laat ook glasvezelnetwerken zien die op korte termijn worden uitgerold.