'Belgische providers moeten fup verhogen als 1 op 10 klanten deze overschrijdt'

De Belgische toezichthouder BIPT heeft een nieuw richtsnoer geïntroduceerd over hoe mobiele en vaste providers om moeten gaan met onbeperkt internet. Een van de maatregelen is dat providers gebruikers niet mogen blokkeren als zij over de fup gaan.

BIPT heeft drie richtlijnen opgesteld over onbeperkt internet, die allemaal draaien om de fair use policies die vaste en mobiele providers hanteren. Een van die richtlijnen is dat de fup 'in principe' maandelijks niet door meer dan tien procent van de gebruikers mag worden overschreden.

Gebeurt dit wel, dan moet een provider die fup verhogen tot deze drempel van tien procent niet meer wordt overschreden. Een tweede oplossing is dat providers het abonnement niet langer 'onbeperkt' noemen. Doet een provider niks, dan kan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie inbreukprocedures starten.

Een tweede richtlijn is dat een provider gebruikers niet mag blokkeren als zij de fup overschrijden. Het laatste richtsnoer is dat providers transparant moeten zijn met hun beleid. In 'precontractuele documenten', het contract zelf en op de website, moeten providers makkelijk toegankelijke, nauwkeurige en bijgewerkte informatie geven over wat het overschrijden van de fup voor gebruikers betekent.

Providers moeten onder meer aangeven wat de hoogte van de fup is en wat er gebeurt als gebruikers hier overheen gaan. BIPT noemt als voorbeelden of er automatisch bijkomende kosten zijn, of nieuwe volumeblokken aangeschaft kunnen worden en of er snelheidsbeperkingen van toepassing zijn. Daarnaast moeten providers aangeven wat voor datagebruik leidt tot het bereiken van de fup, zoals hoeveel uur muziek er gestreamd zou moeten worden.

Met fups willen providers ervoor zorgen dat klanten in hun ogen niet te veel gebruikmaken van 'onbeperkte' internetabonnementen. Volgens onderzoek van BIPT worden die fups nu door meer dan tien procent van alle klanten overschreden. Bij een derde van de mobiele producten zou twintig procent van de klanten de fup overschrijden.

Voor mobiele abonnementen zou de fup volgens het BIPT-onderzoek schommelen van zo'n 20 tot 40GB voor één simkaart. Bij meerdere simkaarten binnen een gedeeld abonnement zou de fup meestal rond de 100GB liggen. Bij vaste internetdiensten schommelde de fup tussen de 500GB en 3TB. Het overschrijden van fups leidde 'meestal' tot een snelheidsbeperking, voor alle mobiele providers was deze beperking 512Kbit/s.

De BIPT-richtsnoeren zijn nog in consultatie; mensen kunnen tot 17 september reageren. Zodra de richtlijnen definitief zijn, krijgen providers een half jaar de tijd om de maatregelen te implementeren.