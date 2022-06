Citymesh wil meebieden op 5G-spectrum om vierde Belgische provider te worden

Citymesh zegt mee te willen bieden in de Belgische frequentieveiling om zo een volwaardige vierde speler op de markt te kunnen worden. Het bedrijf bedient nu vooral zakelijke klanten, maar wil ook de markt voor consumenten op.

Om een vierde speler te worden die kan concurreren met de bestaande providers, moet Citymesh een investering doen van 100 miljoen euro, zegt het bedrijf zelf. Vorig jaar maakte Citymesh al bekend samen met IT-bedrijf Cegeka de vierde speler op de markt te worden.

Citymesh is al actief als Belgische provider, maar richt zich nu op zakelijke klanten. Volgens het bedrijf is de scheiding tussen zakelijke klanten en consumenten steeds kleiner en daarom wil het bedrijf zich gaan positioneren als een grote provider die zich op beiden richt.

Het bedrijf heeft al spectrum in de 2600MHz- en 3500MHz-banden, maar wil met de komende 5G-veiling ook spectrum bemachtigen in de 700MHz-, 900MHz-, 1400MHz-, 1800MHz- en 2000MHz-banden. Als dat lukt, heeft het bedrijf evenveel capaciteit als Proximus. Volgens Citymesh kan het dan zijn zakelijke klanten blijven bedienen en met een aantrekkelijk aanbod voor consumenten komen.

Komende dinsdag staat de 5G-veiling op de agenda van een Overlegcomité, schrijft De Tijd. Er is in België politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst van de veiling, waardoor het proces stroef verloopt. Rond juni zou de wetgeving klaar moeten zijn, waarna de veiling georganiseerd kan worden. Die zou uiterlijk begin 2022 moeten plaatsvinden.

In 2018 concludeerde de Belgische telecomwaakhond BIPT dat er ruimte is voor een vierde mobiele operator. De komst daarvan zou de prijzen kunnen doen dalen, maar de impact op langere termijn is volgens de waakhond moeilijker te voorspellen.