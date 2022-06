Ni no Kuni II: Revenant Kingdom verschijnt op 17 september voor Nintendo Switch

Bandai Namco brengt Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition naar de Nintendo Switch. De rpg kwam begin 2018 al uit voor de PlayStation 4 en Windows. De Switch-versie is ook voorzien van een aantal dlc's.

De game volgt het verhaal van Evan Pettwhisker Tildrum, die als jochie zijn beloofde troon in het koninkrijk Ding Dong Dell verliest en op zoek gaat naar een plek om een nieuw koninkrijk te vestigen. De personages in de van oorsprong Japanse game zijn ontworpen door Yoshiyuki Momose, die eerder bij de bekende Japanse animatiestudio Ghibli werkte.

Bij de Switch-versie zijn verschillende dlc's inbegrepen met nieuwe outfits, items, dungeons en missies. Het gaat om het Adventure Pack, de uitbreiding The Lair of the Lost Lord en om The Tale of a Timeless Tone. Tweakers publiceerde begin 2018 een review van de PlayStation 4-versie van Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. De prijs van de Switch-versie is nog niet bekendgemaakt.