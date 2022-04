Diablo II: Resurrected kampt met serverproblemen kort na release

Sinds donderdagmiddag is Diablo II: Resurrected beschikbaar. Direct na de release van de Diablo-remake meldde spelers problemen te ondervinden bij het aanmaken van een personage. Blizzard heeft daarop de servers offline gehaald voor onderhoud.

Op Twitter heeft Blizzard ongepland onderhoud aangekondigd. De ontwikkelaar verwacht dat het onderhoud niet lang zal duren en dat de problemen vanavond nog worden opgelost. Spelers die offline spelen hebben volgens Blizzard geen last van de problemen of het onderhoud.

Diablo II: Resurrected is een remake van Diablo II dat verscheen in 2000. De game is grafisch flink opgepoetst, al kunnen spelers ook met de originele graphics spelen. Daarnaast is de game uitgebracht voor meer platformen en naast pc nu ook op consoles te spelen.

Blizzard hield bètatests voor Diablo II: Resurrected. Tweakers schreef een preview op basis van een speelsessie tijdens deze tests.