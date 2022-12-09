Diablo IV verschijnt in juni 2023

Activision Blizzard heeft naar buiten gebracht dat Diablo IV op 6 juni 2023 verschijnt. De game komt uit voor de PS5, PS4, pc, Xbox Series X/S en Xbox One. Ook heeft de uitgever een nieuwe trailer gedeeld tijdens The Game Awards.

De releasedatum van de Diablo IV werd eerder deze week al genoemd door The Washington Post, die meldde dat werknemers van Activision Blizzard vrezen dat het moeilijk wordt om deze datum te halen zonder lange werkdagen te maken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de game in april zou verschijnen, maar het team vroeg toen om uitstel.

Diabo IV verschijnt ongeveer elf jaar na de komst van dungeon crawler Diablo III. Tweakers deelde deze maand al een preview van de komende titel. De game moet meer dan 150 dungeons bevatten en een vernieuwd Paragon-systeem bieden met endgamecontent. Eerder werd al 40 minuten aan gameplay naar buiten gebracht.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 10:32
107 • submitter: WalterEbbers

09-12-2022 • 10:32

107

Submitter: WalterEbbers

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Reacties (107)

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kuurtjes 9 december 2022 15:37
6/6/23.

2 / 3 = 0.666...

Wat een prachtig passende datum, zeker met de immens duistere en epische trailer er bij.
Bulls
@kuurtjes9 december 2022 18:42
2x3 =6 ook nog
Letters @kuurtjes11 december 2022 11:17
6 en 6 en 2+0+2+3
Is 667

Een jaar te laat :+
huntedjohan 9 december 2022 10:44
blizzard is echt de weg kwijt qua pre orders en Collectors editions. Blijkbaar kost ie 97 euro, maar dan moet je het spel zelf alsnog wel even voor minimaal 66 euro kopen 8)7

https://www.wowhead.com/d...mber-15th-330401#comments
EnigmaNL @huntedjohan9 december 2022 11:32
97 euro voor een berg karton en plastic en dan heb je nog niet eens het spel. Gekkenwerk! 8)7
Kol Nedra @EnigmaNL9 december 2022 15:44
als je hem koopt ook intact laten, de kans dat de waarde stijgt in tijd is aanwezig
bzzzt @Kol Nedra9 december 2022 16:50
De kans dat er van een bij voorbaat populaire game zoveel van die rommel gemaakt is dat het alles behalve zeldzaam wordt lijkt me ook best aanwezig.
Bovendien vraag ik me af wie dat spul over X jaar koopt. Marktplaats staat vol met collectors editions van games maar weinig biedingen...
Knijpoog @Kol Nedra11 december 2022 01:19
****Limited edition of 50,000. Please note: no game included in box. Game must be purchased separately.
Dan kun je wachten tot je een ons weegt voor dat dit meer waard word.
CH4OS @huntedjohan9 december 2022 11:16
Dat is dan duidelijk een troll. Zie ook https://us.shop.battle.net/en-us/product/diablo-iv ;)
Zie: CH4OS in 'Diablo IV verschijnt in juni 2023'

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:13]

huntedjohan @CH4OS9 december 2022 11:18
Maar wat jij link zijn digitale versies, mijn link gaat over de hardcopy van de collectors edition. Kan uiteraard nog steeds een troll zijn, al lijkt me dat wowhead het eerst wel controlleerd.
CH4OS @huntedjohan9 december 2022 11:30
I stand corrected, je hebt inderdaad gelijk:
Note: The Diablo IV Limited Collector’s Box does not include a copy of the game—this is a separate purchase. Also, players located in South Korea and Australia will have additional retail options to purchase from announced soon.
Bron: https://news.blizzard.com...-6-pre-purchase-diablo-iv

Hoewel ergens misschien wat raar, aan de andere kant geeft het nu wel de vrijheid van welke uitgave van de game je neemt, in plaats van dat het dus nog duurder wordt.

EDIT: Alhoewel de link die ze geven naar de collector's edition niet werkt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:13]

huntedjohan @CH4OS9 december 2022 11:33
Hoewel ergens misschien wat raar, aan de andere kant geeft het nu wel de vrijheid van welke uitgave van de game je neemt, in plaats van dat het dus nog duurder wordt.
Kan zijn dat ik me vergis, maar volgens mij is een collectors edition bij blizzard nog nooit de 150 euro gepasseerd. Wil je nu dus en de CE en basis spel ga je daar al overheen. Volgens mij is dit nooit goedkoper voor ons als consument

[Reactie gewijzigd door huntedjohan op 23 juli 2024 08:13]

Dennism
@huntedjohan9 december 2022 11:38
@CH4OS zegt dan volgens mij ook niet dat het goedkoper wordt, hij geeft aan dat je nu zelf kan kiezen of je een +- €165, €185 of €195 euro editie wil, als je die collectors box wil hebben, in plaats van dat deze automatisch bijna €200 zou gaan kosten, want normaal gesproken bevat bij Blizzard die fysieke collectors editie altijd de meest uitgebreide variant van de game.
CH4OS @huntedjohan9 december 2022 11:39
Nou, je hebt nu toch de keuze van de game? Daarmee maak je toch de verzameling zo duur als je zelf wilt? :)

EDIT: En wat @Dennism dus wat uitgebreider uitlegt. :+

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:13]

huntedjohan @CH4OS9 december 2022 11:43
Denk dat ik begin te begrijpen wat je bedoelde. ;)

Had serieus interesse in de CE maar ga hier niet in mee. Dan maar de meest simpele versie.
hershel @CH4OS9 december 2022 11:45
Het wordt wel degelijk duurder om de meest uitgebreide editie van de game te kopen. En de base game is ook al duurder.

Ik ben er niet rouwig om als DIV flopt en als dat uiteindelijk de doodsteek wordt voor Blizzard. Het gaat bij hen al heel lang niet meer om het leveren van kwaliteit.
CH4OS @hershel9 december 2022 11:56
Het wordt wel degelijk duurder om de meest uitgebreide editie van de game te kopen. En de base game is ook al duurder.
Je kunt nu dus kiezen hoe duur je het zelf wilt maken, daar lijkt mij niets mis mee, dat was mijn hele punt. :)
Ik ben er niet rouwig om als DIV flopt en als dat uiteindelijk de doodsteek wordt voor Blizzard. Het gaat bij hen al heel lang niet meer om het leveren van kwaliteit.
Ik ben zelf ook zeer skeptisch hoor, ik wacht de reviews af, zoals velen gaan doen. Ook veel YouTube kanalen die wat gematigder positief zijn; men lijkt met DIV echt een andere insteek te hebben dan Diablo Immortal.

Ook die game is destijds enorm kritisch ontvangen (zacht uitgedrukt), maar nu ook die game uit is, legt het ActivisionBlizzard ook geen windeieren.
hershel @CH4OS9 december 2022 12:06
Je laatste alinea slaat de spijker op z'n kop. De insteek is zoveel mogelijk geld verdienen. Diablo met een real money auction house, betaalde cosmetics, season passes en weet ik wat men nog meer verzonnen heeft om één van hun sterkste franchises tot een ordinaire melkkoe te maken. De ziel van Diablo is daardoor steeds verder uitgehold. Als Diablo IV een mispeer blijkt, dan verliezen ze ook het laatste trouwe deel van hun fanbase.

Deert het ze? Waarschijnlijk niet. Raakt het ze financieel? Diablo IV kan zomaar de meest winstgevende Diablo-game aller tijden worden. Ondanks kritiek vanuit de fanbase en matige reviews. Zonde is het wel.
CH4OS @hershel9 december 2022 13:03
Je laatste alinea slaat de spijker op z'n kop. De insteek is zoveel mogelijk geld verdienen.
Dat is toch bij elk bedrijf? Natuurlijk was Blizzard in het verleden "It ain't done until it's done", maar ook daar was de insteek ook vooral om geld te verdienen. Maar Blizzard deed dat decennia lang door middel van kwaliteit ipv kwantiteit. Nu doet men dat met een gulle middenweg, maar bottomline is dat elk bedrijf natuurlijk geld wilt verdienen.
Diablo met een real money auction house, betaalde cosmetics, season passes en weet ik wat men nog meer verzonnen heeft om één van hun sterkste franchises tot een ordinaire melkkoe te maken. De ziel van Diablo is daardoor steeds verder uitgehold. Als Diablo IV een mispeer blijkt, dan verliezen ze ook het laatste trouwe deel van hun fanbase.
Tja, met Diablo Immortal was de ontvangst ook niet echt positief ("Don't you all have phones?" vergeten? ;)), maar schijnbaar speelt men, ondanks de massale kritiek, volop en heeft ActivisionBlizzard ook daarmee meer dan 1 miljard verdient intussen.
Deert het ze? Waarschijnlijk niet. Raakt het ze financieel? Diablo IV kan zomaar de meest winstgevende Diablo-game aller tijden worden. Ondanks kritiek vanuit de fanbase en matige reviews. Zonde is het wel.
An sich zijn zelfs best kritische spelers ook gematigd positief. Bekijk de videos van Forced Gaming maar eens op YouTube.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:13]

Dennism
@CH4OS9 december 2022 13:15
Dat viel mij inderdaad ook op, rond om de Diablo Immortal release heb ik best wat streams bekeken en eigenlijk waren alle gekende ARGP / Diablo Streamers erg positief over de gameplay van D3 Immortal.

Het 'enige' nadeel dat eigenlijk werd aangehaald was de monitization, maar voor zover ik begreep kon je de game ook prima spelen zonder geld uit te geven, zeker als je niet geïnteresseerd was in de PVP.

Wat dan wel weer grappig was, was dat ik een youtuber whale zag die aan het klagen was dat die een bepaald evenement niet kon starten waar meerdere spelers voor nodig waren, omdat ie teveel had uitgegeven en er simpelweg niet genoeg spelers op zijn niveau waren :D
CH4OS @Dennism9 december 2022 13:17
Voor wat ik uit de videos van Forces Gaming (op YouTube) begreep zit er monetization zelfs in de gear. Wil je de hoogste tier gear krijgen, kost het je een flinke bak met geld om dat te krijgen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 08:13]

Dennism
@CH4OS9 december 2022 13:22
Was dat niet grotendeels cosmetisch, een van de streamers die ik destijds bekeek legde het zo uit dat in gear eigenlijk helemaal niet veel power zit, maar dat dit vooral cosmetisch is. Iets in de richting van 98% van de gear power kan je gratis vrijspelen, maar voor die laatste 2% power uit gear (en de cosmetics die daarbij hoorden kon je duizenden euro's kwijt zijn).

Daarnaast zat veel power in gems, wat ook duizenden euro's zou kosten om die per gem op een bepaald niveau te krijgen, volgens mij 5 sterren ofzo.

Echter wat ook aangegeven werd is dat een normale speler die power niet nodig heeft om gewoon de game qua verhaal / lore uit te kunnen spelen en dat het eigenlijk alleen voor PVP echt belangrijk was.
sjitz @huntedjohan9 december 2022 11:18
Devil's advocate: ze noemen het heel slim dus niet de collector's edition maar de Limited Edition Collector's Box. Nu is er natuurlijk iets te zeggen over het toch gebruiken van zowel de woorden Collector's als Edition.
jdh009 FP ProMod @sjitz9 december 2022 14:20
Ondanks dat je het waarschijnlijk sarcastisch bedoeld staat limited zulke uitgave altijd voor gelimiteerd (in aantallen) i.p.v. inhoud, wat het gebruik er wel wat raar is als er vooraf niet staat op hoeveel stuks deze uitgave is gelimiteerd. Een set van 100 kopieën is gelimiteerd maar eentje van 1.000.000 ook.
sjitz @jdh0099 december 2022 18:43
Limited was niet de clue, het was het feit dat ze het niet de collector's edition (een uitgave van het spel dus) noemen maar iets dat ongeveer op "de beperkt verkrijgbare diablo 4 goodiebag" slaat.

Het zijn er overigens 50000. Staat gewoon in dat wowhead artikel.
jdh009 FP ProMod @huntedjohan9 december 2022 14:15
Het zou wel heel sneu zijn als de CE geen versie van de game zelf heeft. Wat me wel opvalt is dat deze CE eindelijk weer een keer alleen fysieke producten lijkt te hebben i.p.v. digitale meuk die je toch nooit gebruikt of juist weer veel te OP zijn en oneerlijk voor de niet CE spelers. Al vind ik de inhoud van deze Limited Collector's Box wel wat teleurstellend.

Edit: inderdaad geen spel zelf in dit pakket volgens Blizzard.

Inhoud:
Candle of Creation
Cloth Map of Sanctuary
Diablo IV Collector’s Edition Art Book
Occult Mousepad
Pin of the Horadrim
Two Matted Fine Art Prints Sized 18.54” x 10.79”

*Note: The Diablo IV Limited Collector’s Box does not include a copy of the game—this is a separate purchase. Also, players located in South Korea and Australia will have additional retail options to purchase from announced soon.
Linkje naar Blizzard zelf:
https://news.blizzard.com...-6-pre-purchase-diablo-iv

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 23 juli 2024 08:13]

Puc van S. @huntedjohan9 december 2022 14:33
Tja, de Collectors Edition van BG3 kost 260 euro ex verzendkosten, (wel inclusief game)
huntedjohan @Puc van S.9 december 2022 14:39
Ja, en? Wat heeft BG3 te maken Diablo4? Andere uitgever, en ook andere CE. Dat er misschien wel CE zijn van 500 euro heeft hier niks mee te maken. En als je naar de inhoud van D4 kijk is dat niet zo heel spannend.
D.J.P. @huntedjohan9 december 2022 22:42
Best een koopje voor een 'double-sided electric Candle of Creation' toch?
Cycatrix @huntedjohan10 december 2022 18:21
Doen ze omdat ze dan niet hoeven te schatten hoeveel ze van elke platform ze moeten maken en bijvoorbeeld met een hoop PS edities blijven zitten terwijl er een tekort aan xbox versies is. Als het spel erbij zou zitten zou het gewoon 160 euro kosten. Al blijft het wel een gek gezicht.
stin00 9 december 2022 10:51
Bizar dat de goedkoopste versie al 70 euro is.. voor 90 euro krijg je een deluxe versie. Nee, daar zit geen goodie box of iets anders tofs fysieks bij, maar je krijgt alvast een (betaalde) gratis battle-pass en 4 dagen early access. Niks zou pay-to-win worden, maar als je meer geld kan missen heb je nu al 4 dagen voordeel op anderen. Maarja dat zal Blizzard wel definiëren als 'pay-to-progress-faster', is geen pay-to-win hoor! Als je 100 euro (!) kan missen dan krijg je de ultimate edition. Neen, wederom geen fysieke goodies, enkel digitale. Je krijgt dan wel een "Accelerated Seasonal Battle Pass Unlock" zodat je nóg meer progressie voordeel hebt op het plebs.

Een seasonal battle pass is niet verplicht natuurlijk, maar de game wordt wel keihard met microtransacties in de kern gebouwd. Ik vind 70 euro al een forse prijs voor een game en dan hopen ze ook nog dat je elke X maanden een battle pass koopt. Ze zitten met 70 euro al boven de rest van de markt waar je veelal 60 euro ziet. Games worden steeds complexer en duurder in ontwikkeling, klopt, maar als je óók nog microtransacties erin stopt dan is 70 euro gewoon een fors bedrag.

Ja ik was/ben enorm fan van Diablo II en heb het helemaal grijs gespeeld meer dan 20 jaar geleden. Diablo III ook wel mee vermaakt, al heb ik daar misschien 10% van de Diablo II uren in gestoken. Ik vind deze pre-order prijzen in combinatie met season passes echt te gortig. De game is net als Diablo Immortal een cashgrab. Ik heb niks tegen geld verdienen op een goede game, maar hier lijkt monetization vóór gameplay te komen.

Nou kan ik gewoon eenmalig 70 euro betalen en verder genieten zonder extra te betalen voor allerlei seizoens passen en visuele items. Maar het steekt gewoon een beetje dat zo'n toffe franchise helemaal uitgemolken wordt tot op de laatste cent.

[Reactie gewijzigd door stin00 op 23 juli 2024 08:13]

zzzzz @stin009 december 2022 11:03
Lekker schreeuwen is makkelijk, maar je hebt geen progressie op andere spelers als gevolg van de Battle Pass. Je krijgt alleen eerder skins, transmogs en stickers meer tov andere spelers. Tenzij jij daar games voor speelt heb je daar echt geen enkel nadeel aan. So what dat sommige spelers er straks meer uitgedost bijlopen? Echt hoor :/

[Reactie gewijzigd door zzzzz op 23 juli 2024 08:13]

Klauwhamer @zzzzz9 december 2022 11:22
Als de motivatie achter de 4-day early access van Blizzard volgens jou niet P2W, P2P, of QoL is, wat blijft dan over? Playerbase laten betalen voor additionele load balancing voor de launch?
EnigmaNL @Klauwhamer9 december 2022 11:31
Misbruik maken van FOMO is het, niets meer en niets minder.
Kol Nedra @EnigmaNL9 december 2022 15:47
dit idd, mensen gaan het opzoeken op Twitch en krijgen in die 4 dagen het gevoel van dat moet ik ook hebben maar ik kan de game nog niet spelen, FOMO werkt vaak en is voor meeste mensen verslavend
Dennism
@Klauwhamer9 december 2022 11:40
P2Play zeker, je betaald immers gewoon voor de early access. Pay2win, zal moeten blijken. Ik vraag me af of zo'n 4 day early access een blijvend voordeel op zal leveren dat anderen zonder te betalen niet kunnen behalen door gewoon op een ander moment meer te spelen, als er al ladder vanaf day 1 in zit, zo niet, zie ik het voordeel al helemaal niet.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 08:13]

Klauwhamer @Dennism9 december 2022 11:52
Eigenlijk denk ik dat de uitwerking en differentiätie niet zo belangrijk is. Volgens mij speelt hier meer monetization fatique een grote rol, met inachtneming van (nostalgie rondom) Blizzard en haar franchises. En dat is heel begrijpelijk, zeker als je ziet wat D3 wilde brengen (o.a. RMAH) en D:I gebracht heeft-- voor iemand denkt mij uit te moeten leggen dat mobile gaming een andere tak van sport is dan PC-gaming: laat dat maar. Het gaat meer om het produkt waar Blizzard haar naam aan verbonden heeft en daarmee een inkijkje heeft gedaan: er blijkt weinig ziel meer aanwezig te zijn. Enfin, daar is die early access voor meer centjes één van de vele voorbeelden van waar @stin00 over schrijft, als ik zo vrij mag zijn met interpretatie.
dartbord @zzzzz9 december 2022 11:22
Echt hè? Ik snap dit soort gemopper ook niet zo goed. Diablo is niet eens een competitieve game (los van ladder progressie, maar dat zit er niet van dag 1 in?), waarom zou je je zo druk maken om iemand die 4 dagen eerder kan spelen?

Ja, dan is hij eerder max level en kan hij eerder het spel uitspelen... Nou, en dan? Hoe maakt dat jouw eigen game ervaring minder leuk?

*Disclaimer:
Ja, ik vind de prijs van de game en verschillende uitvoeringen ook aan de hoge kant. Ik ben al groot fan van de franchise vanaf deel 1. Echter ga ik gewoon wachten tot de game zijn eerste kortingsactie krijgt, want dit ga ik er simpelweg niet voor betalen. Voordeel is dan dat er vast geen lange wachtrijen en eerste kinderziektes meer in zitten.
Atilim @dartbord9 december 2022 12:31
het is meer iets van "fear of being left out" gedrag dat je dus ziet.

"het kopen van alle skins kost je X bedrag"
Normale persoon denkt van waarom wil je alle skins maar een groot groepje spelers wil gewoon alle skins.
Dennism
@Atilim9 december 2022 12:40
Ik denk eigenlijk dat zo'n groepje helemaal niet groot is, procentueel gezien in verhouding met de grootte van de playerbase.

Vaak zijn de Whales, die echt alles willen hebben, en daar ook bereid zijn voor te betalen slechts enkele procenten van de playerbase. Hier bijv. een analyse van users in F2P spellen, waar betalende spelers slechts zo'n 2% zijn van de sample size, en de echte whales (die het geld opbrengen) 0.20%

https://gameanalytics.com...tify-whales-in-your-game/

Nu zal dit voor een game als Diablo anders zijn, en het percentage betalende spelers (even de initiële box prijs niet meegenomen) zal waarschijnlijk (flink) hoger liggen, maar ook dan verwacht ik niet dat meer dan 5-10% van de spelers echte whales zullen zijn die alles willen hebben en daar voor betalen.
Klauwhamer @Dennism9 december 2022 13:53
Whales betalen echter veelal met donaties van (al dan niet minderjarige) stream-volgers.
Dennism
@Klauwhamer9 december 2022 14:02
Maar dat moet zo'n whale dan toch ook zelf weten, het is zijn of haar inkomen. Of ie nu zijn hypotheek betaald van streaming inkomsten of items in een game, ik kan me daar echt niet druk om maken. Misschien kunnen ze het zelf nog wel afschrijven als zakelijke investering. Ik zie ook geen probleem met mensen die doneren wanneer ze een streamer willen betalen voor zijn of haar werk. En uiteraard zul je dan wel eens excessen zien zoals die tiener die 2 jaar geleden ofzo bijna 20k doneerde via de CC oid van zijn moeder. Maar goed, dan moet je, je ook afvragen waarom die tiener zo bij die CC kan.

Daarnaast zal lang niet iedere Whale streamen, ik zou zelfs verwachten dat maar een klein deel van Whales streamers zijn, immers kan maar een heel klein percentage van streamers leven van streaming, laat staan Whalen in games.

Ik zag bijv. ook een maand ofzo na Diablo Immortal launch op youtube een interview met een whale, dat was gewoon een multimiljonair die over dag zijn zeer succesvolle bedrijf leidde, en s'avonds wat afleiding zocht in gaming. Die vond het niet erg om voor dat entertainment duizenden euro's te betalen. Ik zou het zelf niet doen, ook al had ik het geld, maar als iemand anders dat wel wil moeten ze dat mijn inziens zelf weten.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 08:13]

Bulls
@dartbord9 december 2022 12:23
Voor de genen die er zo’n probleem van maken die kunnen toch zelf ook de early acces kopen? Als ze er zoveel waarde aan hechten...
Robbaman @zzzzz9 december 2022 13:26
Toch ben ik het daar niet mee eens. Onderdeel van een RPG (in dit geval Diablo, maar ik vond het voor WoW net zo goed gelden) is dat je je character ontwikkelt. Daar horen de cosmetics gewoon bij. In de vroege jaren was het zo dat als je in WoW rondliep met een wapen waar vonken vanaf kwamen, en armor die blonk en glom, dan was dat een indicatie van je prestaties.

Nu koop je voor een paar tientje de mooiste bling bling, waardoor iedereen erbij loopt alsof hij persoonlijk de wereld gered heeft. Wat mij betreft doet dat echt af aan de beleving van het spel.

Met andere woorden: 'winnen' in een RPG omvat wat mij betreft ook de visuele characterontwikkeling. Door cosmetische verbeteringen te kunnen kopen ben je in mijn ogen dan toch aan het 'payen' om te 'winnen'.
Dennism
@Robbaman9 december 2022 16:24
Ja en nee naar mijn mening. Je ziet bijv. bij Classic WoW ook het argument, 'ja de gear destijds deed er qua looks echt toe, en maakt je uniek', nu speel zowel Retail als Classic WoW al jaren (afgewisseld) vrij intensief en het kan bijna niet meer het tegenovergestelde zijn. De laatste periode heb ik weinig retail gespeeld, want Shadowlands kon je me niet echt meer boeien, en nu met Dragonflight speel ik weer veer vrij intensief en valt het me juist op dat alle spelers in classic, inclusief mij zelf, er juist veel meer uit zien als 'eenheidsworst' in onze zuurverdiende gear. Ga ik bijv. naast onze andere 3 locks staan, of naast locks uit andere guilds zien we voor 90% hetzelfde uit. Het is maar weinig 'uniek' helaas.

Terwijl juist Dragonflight, waar je met transmog veel meer cosmetische opties hebt characters er veel unieker uitzien, ook wanneer iemand een set 'draagt' uit vervlogen tijden, of juist een mix en match van allerlei looks.

Verder kunnen mensen natuurlijk kopen wat ze willen, maar zoals je laatst mooi zag in de discussie omtrent WoW, Blizzard en het weggeven van de 'Feldrake mount', een extreem zeldzame mount die voorheen alleen via TCG lootcards te krijgen was (lees te koop voor duizenden dollars bij handelaren in die kaarten), natuurlijk enkelen van de creditcard swipers zwaar over de zeik, want dit zou afdoen aan het 'prestige' van de mount. Echter vergeten ze er even bij dat iets dat gekocht wordt via de creditcard, geen prestige geeft. Alleen zaken die je echt zelf bereikt in game geven prestige, zaken die je koopt, kunnen mooi zijn, en als de looks je bevallen, koop ze dan ook zeker als je het graag wil hebben. Maar denk niet dat het in-game prestige geeft. Niemand zal denk ohh, dat is een goede speler, want hij heeft een zeldzame mount van $3500.
zath @zzzzz10 december 2022 00:21
Het hele punt van zulke spellen is progressie en het gevoel daarvan. Een belangrijk onderdeel van die progressie is je uiterlijk. Je begint vaak in een plunje zak en naarmate je verder komt, ga je er sterker en indrukwekkender uitzien. Je uiterlijk is feitelijk een reflectie van je powerlevel, hoeveel uren je erin hebt gestoken en/of hoe goed je bent - en dus een vorm van "winnen".

Feitelijk is je uiterlijk kunnen kopen dus zeker wel "pay to win". Het is 1 ding om dit in games als Overwatch en Valorant te doen waar de powerlevel van je karakter gelijk blijft, maar in games Diablo en World of Warcraft, is dat wel degelijk anders.

Daarnaast zien we ook hier weer een enorme agressieve prijsstrategie van Blizzard. In Overwatch uit zich dat nu in korte seizoenen (want meer battlepasses), amper nieuwe/leuke skins voor events en in de gratis battlepass, de betaalde battlepass heeft wel wat leuke skins, maar de beste skins zitten achter een enorme paywall van 15-20 euro per stuk.

Met wat we nu al zien en horen, is het dus niet onredelijk te verwachten dat de beste skins en cosmetics dus achter de store en de battlepass komen te zitten. Dat tast dus wel degelijk het concept van progressie in games als Diablo aan. Vooralsnog denk ik dus dat ik gewoon ga afwachten. Ik heb geduld, ik speel het wel over een jaar of 2 als er een goeie kortingsdeal op zit, maar ik ga Blizzard niet meer belonen voor dit soort graaigedrag. De battlepass voor OW2 seizoen 2 heb ik ook niet meer gekocht.
whiner @stin009 december 2022 11:12
Eigenlijk zeg je dus dat het probleem bij de gamer ligt, dat altijd het beste en snelste wil zijn.
Ik denk dat als je dat laat vallen je een stuk gelukkiger in het leven staat O-)

Ander voordeel is dat dit soort constructies uiteindelijk dan ook weer verleden tijd zullen zijn, want ze verdienen dan niets meer aan over achievers.

Resumé, gamers hebben dit aan zichzelf te danken.
Bulls
@whiner9 december 2022 12:21
Tegenwoordig moet iedereen het eerste zijn. Zo snel mogelijk toegang en dan zo snel mogelijk op YouTube zetten want dan krijg je meer views. Wat boeit het nu om een paar dagen later te beginnen, waarschijnlijk zijn de eerste dagen toch belabberd met inloggen. Misschien doen ze het daarom wel om de belasting wat te spreiden.
MetalSonic @stin009 december 2022 11:05
Ik vind het ook erg duur. En dat voor Blizzard. Die heeft juist een aantal keer keuzes gemaakt waarbij fans tegen hun in het harnas waren gejaagd. Onder andere de mobiele versie van Diablo maar ook de slechte remaster van Warcraft 3.....

Nu brengen ze een spel uit waarvan ze weten dat de harde kern sowieso nog honderden euro's gaat uitgeven aan cosmetische upgrades. Waarom houden ze de mensen tegen die één keer het spel willen spelen voor de story/ voor de beleving? Ik vind dat ze die best gemoet mogen komen met een prijs van bijvoorbeeld 40 euro of 50 euro.

Laten we ook niet doen alsof er een revolutie wordt uitgebracht. Het is de bekende soort gameplay. Grafisch iets mooier en en iets meer diepgang qua skills. 70 euro is voor mij gevoelsmatig op meerdere manieren echt een slechte zet. Ik zal de kat uit de boom kijken voor er een bundel pakketje (game + expansions) te koop is.
psyduck @stin009 december 2022 11:21
4 dagen early access is/was in de beta al vrij veel. Het duurde me ongeveer 5/6 dagen om op max level te komen en de beta baas te verslaan. Voor iemand die de spel al een beetje kent is dan die 4 dagen denk meer dan genoeg om al max level te zijn.

Ook staat er plus 20 tier skips nu weet ik niet wat ze bedoelen. Maar er was tiered dungeons en als je die uitliep dan kon je een glypse upgraden met een x aantal punten. Ik neem aan dat je dan dus je eerste glypse al gelijk kan upgraden met een xp van een level 20 tiered dungeon. Dat is opzich vrij veel zeker als je net begint.

In de beta was het zelfs zo wanneer je level 100 haalde er eigenlijk niks meer te doen was nadat je je glypse gedaan had.

Vind voor dat 70 euro ook teveel en denk dat ik de eerste ronde oversla en wacht tot ze het in de aanbieding gooien een paar maanden later en ook mogelijk meer content toegevoegd hebben.
Dennism
@psyduck9 december 2022 11:46
Zoals ik het lees in die '20 tier skips' dat je de eerste 20 tiers van de season pass direct unlocked krijgt, waardoor je dus was cosmetics direct hebt, in plaats van deze eerst te moeten vrijspelen.

Dit is bijvoorbeeld de uitleg voor Tier Skips in een andere game:
Tier Skips apply instantly after purchase and are only compatible with a Battle Pass. Secure your unique and exclusive cosmetics with the Battle Pass 20 Tier Skip Pack. This pack immediately unlocks the next 20 tiers to progress through the tiers of a Battle Pass before the current Season ends.
psyduck @Dennism9 december 2022 13:20
De tiers waren in de beta ook direct bereikbaar zolang je op juiste moeilijkheid was nightmare voor 1-10 en hell voor 11-20 en hoger torment.

Je moet dus voor tier 20 op nightmare niveau zijn. Je kan met de bonus van tree of wispers al direct nigtmare hell en torment "sigil" kopen/craften. Dat is wat er opzich vreemd aan is maar misschien dat je dan op world tier 1 en 2 ook al nightmare dungeon kan doen(normaal hoor world tier 2 eerst afgerond te hebben).

Maar ook dat lijkt me vrij onnodig want het paragonbord komt pas bij level 50 beschikbaar en je moet een paar levels doen om bij de eerste socket te komen van de paragonbord. Het was ook zo dat 50 ongeveer het moment was dat de meeste naar nightmare(world tier 3) gingen.

Maar er zal ruim voor die tijd denk wel ergens een uitleg komen voor wat het exact doet
Dennism
@psyduck9 december 2022 13:24
Ik denk dus eigenlijk dat die tiers niet bedoeld worden (maar weet dat uiteraard niet zeker)
Wat ik denk na het lezen van die tekst is dat je simpelweg de eerste 20 cosmetische rewards op de battlepass track direct krijgt, zonder dat je daarvoor hoeft te spelen en dat je dus direct begint om reward 21 op de battlepass vrij te spelen.
CH4OS @stin009 december 2022 12:09
De microtransacties zijn dan weer wel enkel voor cosmetics. De season passes kunnen dan wel een voordeel bieden, maar vraag mij af of dat (in the long run) een enorm voordeel gaat zijn (ik denk het niet, namelijk).
Lekker Ventje @stin009 december 2022 12:53
Welk voordeel heb je door 4 dagen eerder te spelen?
Ik ken mensen die een game kopen en een tijdje later drie weken op vakantie gaan. En als ze terugkomen spelen ze gewoon verder zonder nadeel te hebben. Gaan werken terwijl je nog vrije dagen hebt levert ook een nadeel op als het echt verschil zou maken. Maar het gaat geen verschil maken, dat is in D3 wel waar je gestraft wordt als je solo speelt en daardoor 25% minder experience krijgt waardoor je daadwerkelijk minder sterk wordt dan mensen die altijd in een groepje spelen.
Gipsy King 9 december 2022 10:37
Ok vrije dag ingeplanned ;)
Soeski @Gipsy King9 december 2022 10:47
En dan naar volle queue's staren de hele dag :P
Ik zou de dag erna nemen :)
Nerve @Gipsy King9 december 2022 10:51
Error 37.
OMD @Gipsy King9 december 2022 11:34
Vrije maand ingeplanned :+
zzzzz 9 december 2022 10:36
Jullie mogen in dit nieuwsbericht ook echt wel vertellen dat je nu al kunt pre-orderen en wat je krijgt per versie. https://us.shop.battle.net/en-us/product/diablo-iv
Dit niets om Pre-Orderen te promoten, maar jullie mogen als Tweakers best informeren over de mogelijkheid.

[Reactie gewijzigd door zzzzz op 23 juli 2024 08:13]

Zenety @zzzzz9 december 2022 10:39
Ja laten we pre-orderen nog meer promoten hoe het de gehele game industrie verziekt doordat games gewoon weg niet af hoeven. Pre-order bonussen zouden per wet verboden moeten worden.

Laten we nog niet spreken over een battle pass die je kan kopen in deze game die al minimaal 70 euro is. Ze zijn helemaal de weg kwijt.

[Reactie gewijzigd door Zenety op 23 juli 2024 08:13]

Nephalem82 @Zenety9 december 2022 11:49
Diablo 4 is een live service game, en is dus in die zin nooit "af".

Maar mijn perorder staat al, en wel de ultimate edition.

Laat mensen in hun waarde en laat ze zelf beslissen wat ze doen met hun geld en tijd.
Klauwhamer @Nephalem829 december 2022 12:03
Jij wordt ook prima in je waarde gelaten, me dunkt. Jij maakt gebruik van iets dat geboden wordt. Zijn commentaar is dat die mogelijkheid domweg verdwijnt -- en met goede redenen. Dat is een aangelegenheid voor de aanbieder van de service, niet de afnemer.
zath @Nephalem8210 december 2022 00:26
> Laat mensen in hun waarde en laat ze zelf beslissen wat ze doen met hun geld en tijd.

Het punt is dat pre-orders het voor iedereen verzieken. Dan kan je wel roepen "laat mensen in hun waarde", maar als jij met jouw gedrag negatieve consequenties voor anderen veroorzaakt, dan moet je niet verbaast zijn als mensen daar wat van zeggen.
Nephalem82 @zath10 december 2022 08:35
8)7
zath @Nephalem8210 december 2022 16:37
Is dit hoe jij mensen in hun waarde laat? Beetje hypocriet of niet? Of zei je dat gewoon omdat je geen zin had in kritiek op je eigen schadelijke gedrag en had het geen enkele betekenis? Ik weet het antwoord wel.
Nephalem82 @zath10 december 2022 17:30
Prima joh, jij mag je eigen mening hebben, ik ook. En het is mijn geld, dus ik bepaal wat ik daarmee doe en of ik daar plezier aan beleef. Dat jij dat "schadelijk gedrag" noemt , zegt mij inderdaad genoeg . Ik ga verder ook niet meer reageren op wat je zegt, dus doe er je voordeel mee .
zath @Nephalem8210 december 2022 19:29
Het schadelijke effect van pre-orders op de gaming industrie is veelbesproken en goed gedocumenteerd. Dit is niet een subjectieve opvatting van mij ofzo, ik verzin dit niet. Dat jij dat niet wil onderkennen begrijp ik, immers - je doet eraan mee en niemand wil zichzelf als slecht of fout zien. Niemand zegt dat jij je geld niet mag uitgeven zoals jij wil - we zeggen alleen dat je daarmee dus negatieve consequenties voor anderen (en jezelf) veroorzaakt omdat het de kwaliteit van games in algemene zin naar beneden brengt. Als je dat wil niet horen, moet je inderdaad wegkijken. Maar dat zijn wel de feiten.
Lekker Ventje @Zenety9 december 2022 12:55
Ja laten we pre-orderen nog meer promoten hoe het de gehele game industrie verziekt doordat games gewoon weg niet af hoeven. Pre-order bonussen zouden per wet verboden moeten worden.

Je bent niet verplicht om een preorder te plaatsen, dat ligt gewoon aan jezelf of je het wilt doen.
Letters @Zenety11 december 2022 11:42
Je kan een vrije markt niet zomaar aan banden leggen.
Er zouden manieren gevonden moeten worden om mensen met een pre-order te beschermen tegen een slecht product.
Remember Warcraft 3 Reforged? Overwatch 2 werdt ook al niet positief ontvangen.. of Diablo Immortal krijgt ook al veel kritiek op zijn verdien model.

Pre-order is een risico die sommige mensen blind aan gaan en ze denken dat in het verleden behaalde resultaat weer opnieuw zal gebeuren.
Echter kijk naar het werken op afstand van de laatste jaren en ontwikkeling van de laatste Tripple A games. Of hoe grote bedrijven gok elementen verwerken om meer geld te verdienen dan ooit. I'm looking at you Fifa..
Het heeft een verwoestend effect gehad op de qualiteit en voornamelijk afwerking. Misschien geld dat niet voor de ontwikkeling van Diablo 4, who knows. Bovendien heeft Activision Blizzard zijn zaakjes niet echt op orde.. Ik wacht het zelf mooi af tot ver na de launch. Het spel is dan nog veel beter dan bij de launch (prepare for launch queues)...
r0bv @zzzzz9 december 2022 10:41
en voor PS:
https://store.playstation.com/nl-nl/concept/231761

Forse prijzen wel.
Croga @zzzzz9 december 2022 14:04
Zou inderdaad wel vermeld mogen worden dat het een pay-to-win spel gaat worden, alleen al als je kijkt naar de pre-order bonussen..... Nog geen idee wat een "tier" is maar voor €30 meer kun je er 20 skippen.
Retrospect 9 december 2022 11:22
Had gehoopt dat Activision Blizzard inmiddels vast zou voorsorteren op Xbox (PC & Console) exclusives. Helaas. Wie weet bij een uitbreiding of vervolg.

Zal wel fijn zijn als die straks gewoon in Game Pass zit.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 23 juli 2024 08:13]

Bulls
@Retrospect9 december 2022 12:16
Dus je had gehoopt dat het niet op de Playstation uit kwam?
Retrospect @Bulls9 december 2022 12:22
Ja, dat is een bondige samenvatting.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 23 juli 2024 08:13]

Bulls
@Retrospect9 december 2022 12:27
Ik hoop dat de Microsoft deal niet doorgaat... maar ik gun iedereen wel Bloodborne en Demons Souls :Y)

En trouwens ookal was Microsoft nu al eigenaar van Blizzard dan was D4 al jaren geleden aangekondigd voor PS, Windows en Xbox

[Reactie gewijzigd door Bulls op 23 juli 2024 08:13]

Retrospect @Bulls9 december 2022 12:35
Een aankondiging is geen contract. Dus als het contractueel niet was vastgelegd had ik er als eigenaar gewoon een streep doorgehaald.

Die deal zal wel doorgaan. Helaas wel met CoD de komende jaren nog op PlayStation. Hoop dat het bij CoD blijft en dat de rest allemaal exclusive wordt.
Bulls
@Retrospect9 december 2022 13:46
Lekker coulant ben je, wat heb jij er persoonlijk aan dat een platform uitgesloten wordt? Ben je persoonlijk benadeeld of zo. Erg kinderachtig.
Retrospect @Bulls9 december 2022 14:56
Persoonlijk heb ik baat bij een sterker Xbox platform en meer concurrentie in de gameindustrie. Het is niet Xbox die begonnen is met exclusives en het zijn niet de Xbox gamers die al jaren en jaren tegen het andere merk aantrappen met de stelling dat dienaren exclusives hebben en dus niet de moeite waard is. Het is ook niet Xbox die SEGA van de markt heeft gedrukt.
Bulls
@Retrospect9 december 2022 15:14
Tja een sterker platform kun je blijkbaar alleen verkrijgen door een ander te benadelen. Maar goed, we shall see.
Retrospect @Bulls9 december 2022 15:25
Yep, PlayStation is daar het levende bewijs van.
army @Retrospect9 december 2022 16:01
Grappig, maar helaas was het Microsoft die met de release van de Xbox in 2001 gelijk begon met Halo als platform exclusive. Als je kijkt naar wat SEGA van de markt gedrukt is het niet Xbox, want bijna alle games zijn gewoon ook op Xbox beschikbaar. Er is wel een donkere periode geweest omdat ze te lang hun eigen platform bleven bleven pushen en daarna alle platformen wilde bedienen. De primaire spelers zaten toen voornamelijk al op Playstation en de laatste 10 jaar is de secondary markt in het westen ook langzaam klaar gemaakt voor hun spellen.

Als je kijkt naar exclusives op de verschillende consoles en soms zelf exclusive per generatie dan zijn Nintendo en Xbox wel redelijk ver gevorderd. Xbox is nu wel bezig om games naar Windows te brengen, maar dat doet Playstation nu ook. De vraag is alleen wel wat daar de reden voor is en in 2018 hebben Microsoft en Sony samen al aangegeven bij E3 dat ze samenwerken om kosten te reduceren.

Of Xbox alles moet krijgen? Xbox Gaming en Xbox Studios moeten eigenlijk gescheiden worden gezien hun omvang en de richting die ze op gaan. Dat is ook jammer aan het feit dat Stadia nu dood is, want samen met het Ubisoft+ model was dat jezelf kon kiezen waar je je games ging spelen. Dus als Stadia niet bevalt dan had je kunnen switchen naar Luna of GFN bijvoorbeeld. Iets wat daadwerkelijk concurrentie mogelijk maakt ipv alles bij een partij onder te brengen.
Retrospect @army9 december 2022 16:04
En de PlayStation 1 en 2 daarvoor waren helemaal verstoken van exclusives? Is dat wat je wil zeggen? Om nog maar te zwijgen over de lijn met exclusives en tijdelijke exclusives die Playstation daarna doorzette.
army @Retrospect9 december 2022 16:37
Xbox kwam samen met de release van de PS2 en het was de marketing slogan van MS dat Halo alleen op Xbox beschikbaar was en dat je voor hun platform moest kiezen. Als je naar de "exclusives" kijkt die je noemt dan zal je voornamelijk zien dat het games zijn voor een bepaalde region of van Sony Computer Entertainment of Xbox Game Studios. Het is minder zwart-wit dan Sony bad and Microsoft good zeker ook omdat bij PS1 periode de Xbox niet bestond en tijdens de PS2 periode was Xbox druk bezig met circles of death of ze rood waren of in je DVD. Als je PS1 tegen andere platformen zet die er waren of nog zouden komen dan is het bijzonder dat ze het gehaald hebben.
Retrospect @army9 december 2022 16:49
Xbox kwam samen met de release van de PS2
Nope; https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2 https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox
maart 2000 (Japan, november 2000 VS en Europa) vs november 2001. Dik een jaar later kwam de Xbox dus.
Lekker Ventje @Retrospect9 december 2022 12:58
Gaat niet gebeuren, er moet ook geld verdient worden bij MS. Die 70 miljard verdienen ze echt niet terug met enkel CoD.
Retrospect @Lekker Ventje9 december 2022 14:58
Die 70 miljard hoeven ze niet terug te verdienen. De studio is namelijk niet plots afgeschreven bij overname. Die behoudt gewoon haar waarde. Exclusives hebben een meerwaarde voor een platform bewijst Sony inmiddels 5 generaties gameconsoles lang.
Croga @Retrospect9 december 2022 14:11
Aangezien Microsoft op alle manier hard aan het werken is om exclusiviteit onmogelijk te maken kun je er gerust van uit gaan dat geen enkele ActiBliz release ooit exclusief zal zijn.

Microsoft snapt heel erg goed dat het grote geld niet in de console zit maar in de software. Ze kunnen enorme bergen meer geld verdienen met de games dan ze ooit met de XBox zullen verdienen. En zelfs dan; de abonnementen op de XBox leveren oneindig meer geld op dan de hardware. Ga er maar gerust van uit dat er over een paar jaar nergens meer een XBox in huis staat en alle games wellicht exclusief voor XCloud uitgebracht worden maar alleen dan wanneer dat op alle consoles beschikbaar is.

Diablo5 speel je op PS10 via de XCloud. You heard it here first!
Bulls
@Croga9 december 2022 17:39
Ongeveer 10 jaar tussen Diablo releases en 5 jaar tussen consoles. Dus dan spelen we Diablo 5 op de ps7 en de Xbox one two three.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 23 juli 2024 08:13]

G_Dragon
9 december 2022 10:43
Als dit net zo'n klapper als Diablo 3 gaat worden dan ben ik zeker van de partij, de berichten die ik tot nu toe heb gelezen zijn uiterst positief.
F1xxer 9 december 2022 11:21
Zoals altijd weet Blizzard te overweldigen met hun CGI filmpjes. Maar ik ben toch echt terughoudend over dit spel. Het feit dat er al microtransactions inzitten, al is het maar cosmetisch is geen goed teken.

Daarnaast voelt de game erg als een D3 kloon met betere graphics. Dit zie je vooral terug in de physics en bewegingen van ventjes. Het is gewoon absurd dat de demonen letterlijk je camera invliegen omdat je zo hard slaat. Het is niet meer in verhouding.

Gewoon de reviews afwachten van anderen die wel pre-orderen en die 70 euro in je zak houden.
Lekker Ventje @F1xxer9 december 2022 12:57
Ik heb toch de nodige reacties van beta testers gelezen die zeggen dat het juist een stap vooruit is ten opzichte van D3. Wat ik tot nu toe gezien en gehoord heb heeft weinig met D3 te maken.
Byte 9 december 2022 11:44
Is er al iets bekend over local co-op? Ik zie dit nergens terugkomen, ook op de productpagina('s) niet. Zou erg jammer zijn als ze co-op eruit laten.
duke99 @Byte9 december 2022 12:19
Als je de game op een console speelt, kun je de game met zijn tweeën tegelijk spelen op één apparaat. Hiervoor hoeft de tweede speler geen eigen Battle.net-account te hebben.
Dit stond in review: Diablo IV Preview - Nu al duivels goed.
hoe dat in elkaar gaat zitten weet ik niet.
Byte @duke999 december 2022 13:14
Ik heb het stuk gelezen en ook de volgende opmerking gemaakt:
"Bovendien is er crossplayondersteuning waardoor je als consolegamer met pc-gebruikers kunt spelen. Daarnaast is je account ook uitwisselbaar. Als je de game op een console speelt, kun je de game met zijn tweeën tegelijk spelen op één apparaat. Hiervoor hoeft de tweede speler geen eigen Battle.net-account te hebben."
Houdt dit ook in dat er local co-op is? Dit hangt er voor mij sterk vanaf of ik Diablo IV wel/niet haal! Heeft iemand hier al iets over gemeld?

Helaas heb ik toen geen reactie gekregen, vandaar dacht ik het nog eens te proberen. Het kan namelijk ook zijn dat je in een soort guest mode komt en je progress niet meeneemt. Ik hoop echt dat co-op er in zit, zo heb ik mij met Diablo 3 op de Xbox met vrienden en familie tijdens Corona kunnen vermaken.
al__in__gebruik 9 december 2022 10:47
Ik koop zelden nieuwe games, ik kom een paar jaar achter maar dit wordt mijn verjaardagscadeau aan mezelf in 2023

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