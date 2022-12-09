Diablo IV verschijnt in juni 2023

Bizar dat de goedkoopste versie al 70 euro is.. voor 90 euro krijg je een deluxe versie. Nee, daar zit geen goodie box of iets anders tofs fysieks bij, maar je krijgt alvast een (betaalde) gratis battle-pass en 4 dagen early access. Niks zou pay-to-win worden, maar als je meer geld kan missen heb je nu al 4 dagen voordeel op anderen. Maarja dat zal Blizzard wel definiëren als 'pay-to-progress-faster', is geen pay-to-win hoor! Als je 100 euro (!) kan missen dan krijg je de ultimate edition. Neen, wederom geen fysieke goodies, enkel digitale. Je krijgt dan wel een "Accelerated Seasonal Battle Pass Unlock" zodat je nóg meer progressie voordeel hebt op het plebs.
Een seasonal battle pass is niet verplicht natuurlijk, maar de game wordt wel keihard met microtransacties in de kern gebouwd. Ik vind 70 euro al een forse prijs voor een game en dan hopen ze ook nog dat je elke X maanden een battle pass koopt. Ze zitten met 70 euro al boven de rest van de markt waar je veelal 60 euro ziet. Games worden steeds complexer en duurder in ontwikkeling, klopt, maar als je óók nog microtransacties erin stopt dan is 70 euro gewoon een fors bedrag.
Ja ik was/ben enorm fan van Diablo II en heb het helemaal grijs gespeeld meer dan 20 jaar geleden. Diablo III ook wel mee vermaakt, al heb ik daar misschien 10% van de Diablo II uren in gestoken. Ik vind deze pre-order prijzen in combinatie met season passes echt te gortig. De game is net als Diablo Immortal een cashgrab. Ik heb niks tegen geld verdienen op een goede game, maar hier lijkt monetization vóór gameplay te komen.
Nou kan ik gewoon eenmalig 70 euro betalen en verder genieten zonder extra te betalen voor allerlei seizoens passen en visuele items. Maar het steekt gewoon een beetje dat zo'n toffe franchise helemaal uitgemolken wordt tot op de laatste cent.
[Reactie gewijzigd door stin00 op 23 juli 2024 08:13]