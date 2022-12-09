Diablo IV verschijnt in juni 2023

Activision Blizzard heeft naar buiten gebracht dat Diablo IV op 6 juni 2023 verschijnt. De game komt uit voor de PS5, PS4, pc, Xbox Series X/S en Xbox One. Ook heeft de uitgever een nieuwe trailer gedeeld tijdens The Game Awards.

De releasedatum van de Diablo IV werd eerder deze week al genoemd door The Washington Post, die meldde dat werknemers van Activision Blizzard vrezen dat het moeilijk wordt om deze datum te halen zonder lange werkdagen te maken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de game in april zou verschijnen, maar het team vroeg toen om uitstel.

Diabo IV verschijnt ongeveer elf jaar na de komst van dungeon crawler Diablo III. Tweakers deelde deze maand al een preview van de komende titel. De game moet meer dan 150 dungeons bevatten en een vernieuwd Paragon-systeem bieden met endgamecontent. Eerder werd al 40 minuten aan gameplay naar buiten gebracht.