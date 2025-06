Diablo IV krijgt open bèta in weekend van 24 maart, early access begint 17 maart

Diablo IV is vroegtijdig speelbaar in een open bèta vanaf vrijdag 24 tot en met zondag 26 maart. Een week eerder, tussen 17 en 19 maart, is er een early access-weekend dat enkel toegankelijk is voor spelers met een pre-order van de game.

Zowel tijdens de open bèta als de early access-bèta kunnen spelers aan de slag met de proloog en Act 1. Er is een level cap van 25 van toepassing tijdens de bèta-weekenden. Blizzard maakt meer informatie beschikbaar over de game en de open bèta in een livestream met ontwikkelaars op 28 februari.

De dungeon crawler is beschikbaar op de PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. De volledige release van Diablo IV vindt plaats op 6 juni, al is de game enkele dagen eerder al speelbaar door eigenaren van een pre-order van de Digital Deluxe Edition of Ultimate Edition. Tweakers ging al aan de slag met een preview van de game die onder meer een vernieuwd Paragon-systeem krijgt en meer dan 150 dungeons zou bevatten.