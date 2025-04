Blizzard waarschuwt voor lange wachttijden voor open bèta Diablo IV dit weekend

Diablo IV-ontwikkelaar Blizzard waarschuwt geïnteresseerde gamers dat de wachttijd voor inloggen op de open bèta van de game erg lang kan worden. Daarnaast kan de bèta tussendoor offline gaan voor aanpassingen en fixes.

Dat schrijft Blizzard-communitymanager PezRadar. "Vrijdag gaan de deuren voor werkelijk iedereen open, we verwachten veel mensen. Er zullen lange wachttijden zijn, in het bijzonder op vrijdag, als we net beginnen, en op regionale piekmomenten." Bij dat laatste moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de avonduren voordat spelers naar bed gaan in regio's als Noord-Amerika en West-Europa.

Vorig weekend was er een early access-bèta voor mensen met een preorder. Deze had te maken met dezelfde problemen als waar Blizzard nu voor waarschuwt. Een Forbes-redacteur vertelde dat hij op een gegeven moment volgens de game 128 minuten moest wachten voordat hij met de game kon inloggen op de Blizzard-servers. De game vereist te allen tijde een internetverbinding, ook als spelers in hun eentje spelen.

Diablo IV komt op 6 juni uit voor de huidige en vorige generatie Xbox en PlayStation, maar ook voor Windows. De game is een vervolg op het alweer bijna elf jaar oude Diablo III. Een grote vernieuwing ten opzichte van zijn voorganger is de aanwezigheid van crossplay en crossprogression. Windows-spelers kunnen dus samenwerken met vrienden op Xbox Series bijvoorbeeld. En als een Windows-speler de Xbox-versie zelf koopt, zullen zijn personage en buit ook daar aanwezig zijn. Op consoles is er tot slot ook de mogelijkheid van local co-op. In een interview met Eurogamer noemt de ontwikkelaar dat een te grote technische uitdaging om op de pc te worden geïmplementeerd.

Deze video is onderdeel van een geschreven preview.