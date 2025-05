Diablo IV krijgt vanaf 12 mei laatste open bèta om servers te testen

Diablo IV is in het weekend van 12 tot 14 mei nog een laatste keer als bèta te spelen, als een Server Slam. Daarbij wil de ontwikkelaar de servers van de game testen. In de bèta zijn de eerste zone en Act te spelen, tot level 20.

De Server Slam is van 12 mei 21.00 uur Nederlandse tijd tot 14 mei 21.00 uur te spelen op Windows, Xbox One- en Series-consoles, en PlayStation 4 en 5. In de bèta wordt de progressie niet meegenomen, al kunnen spelers wel rewards vrijspelen voor de uiteindelijke release. Het spel was eerder al in maart als bèta te spelen en moet op 6 juni volledig verschijnen.