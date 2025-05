Update maakt gebruik van thermometer in Samsung Galaxy Watch 5

Samsung heeft een update uitgebracht die een functie toevoegt om de vruchtbaarheidscyclus te volgen. Het is de eerste functie die gebruik maakt van de huidthermometer in het klokje. Die sensor had Samsung toegevoegd, maar die was nog niet in gebruik.

Samsung Galaxy Watch 5

De huidthermometer meet de temperatuur onmiddellijk na het wakker worden, meldt Samsung. Dat is volgens het bedrijf het beste moment om te meten. Aan de hand daarvan is het verloop van de vruchtbaarheidscyclus bij te houden en kunnen gebruikers mogelijk aflezen wanneer de menstruatie begint. De technologie werkt met infrarood.

De update die de functie toevoegt komt vanaf donderdag uit in Nederland en België. Dat werkt alleen op de Galaxy Watch 5-klokjes, omdat die als enige de huidthermometer aan boord hebben. De Watch4 en eerder hebben die niet. Ondanks dat Samsung de toevoeging van de huidthermometer had genoemd, zei de fabrikant niet waarvoor die zou zijn. De Apple Watch 8 gebruikt ook zo'n sensor voor hetzelfde doel.