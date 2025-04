Apple toont Watch Series 8, nieuwe Watch SE en sportmodel Watch Ultra

Apple heeft woensdagavond verschillende nieuwe Apple Watches getoond. Het gaat om de Apple Watch Series 8, een nieuwe versie van de goedkopere Watch SE en de Watch Ultra, een robuust sporthorloge.

De Watch Series 8 heeft een S8-chip en twee temperatuursensoren, die de lichaamstemperatuur meten via de pols en volgens Apple 'subtiele verschillen' opmerken. De sensoren worden onder andere gebruikt bij de Cycle-tracking-app, waarmee de vruchtbaarheidscyclus bij vrouwen in kaart kan worden gebracht. De temperatuur wordt dan 's nachts elke vijf seconden gemeten. Omdat de informatie versleuteld is, kan alleen de gebruiker kiezen wie toegang heeft tot de gezondheidsdata. Apple zegt dat het zelf de informatie ook niet kan inzien.

De slimme horloges beschikken ook over Car Crash Detection. Door middel van de bewegingssensoren en de gyroscoop kan de Watch Series 8 waarnemen wanneer de gebruiker betrokken is bij een auto-ongeluk en de hulpdiensten inschakelen. De functie werkt alleen als de gebruiker in de auto zit en de informatie wordt op de smartwatch zelf bewaard en verwerkt.

Een volledig opgeladen accu van de Watch Series 8 kan tot 18 uur mee. Met de low power mode is de accuduur 36 uur. Deze spaarmodus zit geïntegreerd in watchOS 9, dat beschikbaar komt voor alle Watches vanaf Watch Series 4. Verder is de Watch Series 8 water- en stofdicht.

De Watch Series 8 komt op 16 september uit en verschijnt in zeven kleuren. Het standaardmodel kost 499 euro en de versie met ondersteuning voor mobiele netwerken kost 619 euro.

Apple Watch Series 8

De Watch SE beschikt over dezelfde bewegingssensoren als de Watch Series 8. Het heeft bijna hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, die in 2020 uitkwam. Net als de Watch Series 8 beschikt dit horloge over een S8-chip. Ook bevat het horloge valdetectie, de Car Crash Detection die ook in de Series 8 zit, een hartslagmeter en een kompas. Het verschijnt in drie kleuren. De gewone versie kost 299 euro en de cellular-versie kost 349 euro.

Apple Watch SE 2022

Als laatste onthulde Apple de Watch Ultra, die 49mm groot is. De behuizing van het horloge is gemaakt van titanium en het scherm is gemaakt van saffierglas. De helderheid van het scherm gaat tot 2000 nits. De oranje Action-knop kan worden aangepast voor verschillende doeleinden, waaronder workouts en een nieuwe backtrack-functie. Het horloge heeft een ECG-sensor, hartslagsensor, een bloedsaturatiemeter en een sensor die de lichaamstemperatuur meet. Er is ook een dieptemeter voor duikers. De Watch Ultra is geschikt voor dieptes tot 40 meter en is gekeurd volgens de industriestandaard EN13319.

De volledig opgeladen accu van de Watch Ultra gaat tot 36 uur mee en kan tot 60 uur mee in de energiebesparingsmodus. In die modus kan de gebruiker nog steeds zijn hartslag meten en gebruikmaken van de gps-functie.

De Watch Ultra heeft drie ingebouwde microfoons om de geluidskwaliteit van gesprekken onder alle omstandigheden "aanzienlijk te verbeteren", zegt Apple. Een algoritme gebruikt de microfoons om spraak op te vangen en tegelijkertijd omgevingsgeluiden te reduceren. Verder ondersteunt het verbinding met mobiele netwerken en heeft het tevens een S8-chip. Het horloge is vanaf 23 september beschikbaar voor 999 euro.

Update, 20.53 uur: Dollarprijzen aangepast naar europrijzen.