'Apple werkt aan Apple Watch X met microledscherm en bloeddruksensor'

Apple werkt aan een groot redesign van de Apple Watch. Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman. De Apple Watch X krijgt volgens Gurman een dunnere behuizing, een microledscherm en een bloeddruksensor.

De Apple Watch X wordt geïntroduceerd rond de tiende verjaardag van Apples smartwatch, schrijft Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Dat komt overeen met de iPhone X die werd uitgebracht ter ere van de tiende verjaardag van de iPhone. De Apple Watch X staat op de planning voor eind 2024 of 2025. Het horloge krijgt dan een nieuw ontwerp met een dunnere behuizing, hoewel de exacte afmetingen niet bekend zijn.

De komende smartwatch krijgt volgens Gurman een microledscherm. Dergelijke schermen hebben een kleine led voor iedere afzonderlijke pixel. Dat moet zorgen voor een hoger contrast en hogere helderheid. Er gaan al langer geruchten rond dat Apple werkt aan eigen microledschermen. Gurman meldde in januari dat de techgigant vanaf eind 2024 een Apple Watch met zelfgemaakt microledscherm wil uitbrengen. De Apple Watch X krijgt volgens Gurman ook 'technologie voor het meten van bloeddruk'.

Apple overweegt ook om de manier waarop de horlogebandjes aan het apparaat worden bevestigd, te veranderen. Het huidige bevestigingssysteem, waarmee horlogebandjes vanaf de zijkant in het horloge worden geschoven, wordt mogelijk vervangen door een magnetisch bevestigingssysteem. Het is echter niet bekend of deze wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Dat zou betekenen dat oude horlogebanden niet compatibel zijn met de Apple Watch X. Ingewijden melden dat het oude systeem ook nadelen heeft. Het zou bijvoorbeeld meer ruimte innemen en die extra ruimte kan volgens de bronnen beter gevuld worden met een grotere accu of andere componenten.

Dit jaar moet Apple met een Watch Series 9-smartwatch komen. Deze krijgt daarmee opnieuw relatief weinig wijzigingen ten opzichte van zijn voorganger. De Series 9 krijgt volgens Gurman een snellere soc en nieuwe kleuren. Datzelfde geldt voor de nieuwe generatie Apple Watch Ultra. De schermgroottes blijven verder hetzelfde. Apple introduceert de Series 9-smartwatches naar verwachting in september, samen met de iPhone 15-serie.