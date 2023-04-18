Apple HomePods kunnen notificatie versturen als rookmelder afgaat

Apple brengt op dinsdag een geluidsherkenningsfunctie uit voor zijn tweede generatie HomePod en de HomePod Mini. Hiermee kunnen de smartspeakers het geluid van een rook- of koolmonoxidemelder herkennen en een notificatie versturen naar gebruikers als die afgaat.

Apple kondigde de functie in januari al aan bij de introductie van zijn tweede generatie HomePod. De techgigant maakte de functie op dinsdag echter officieel beschikbaar, meldt TechCrunch. De feature komt daarmee beschikbaar in de Home-app voor gebruikers met een HomePod Mini of tweede generatie HomePod. Gebruikers moeten de nieuwe HomeKit-architectuur uit iOS 16.4 hebben ingesteld om de feature te gebruiken.

Als de functie is ingeschakeld, wordt automatisch een notificatie verzonden naar een iPhone, iPad of Apple Watch wanneer een rookmelder of koolmonoxidemelder afgaat. Die notificatie moet dan bijvoorbeeld te zien zijn op het lockscreen van een iPhone en in de Home App. De feature werkt op basis van geluid en behoeft daarom geen slimme rookmelder om de notificatie te versturen. De HomePods zelf kunnen geen rook of koolmonoxide herkennen.

Als gebruikers een beveiligingscamera hebben gekoppeld aan HomeKit, wordt ook een videofeed getoond op het apparaat van de gebruiker. Apple zegt dat de functie end-to-end-encryptie gebruikt en dat de geluidsherkenning lokaal op de speaker wordt uitgevoerd.

Amazon introduceerde eerder een soortgelijke functie voor zijn Echo-speakers, in de vorm van Alexa Guard. Die feature kan onder meer het geluid van brekend glas herkennen, naast dat van rook- en koolmonoxidemelders. Google Nest-speakers kunnen ook naar dergelijke melders luisteren, hoewel gebruikers daarvoor een Nest Aware-abonnement moet afsluiten, schrijft The Verge.

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De tweede generatie HomePod, die Apple in januari uitbracht. Bron: Apple

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 20:40 51

18-04-2023 • 20:40

51

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Reacties (51)

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lenwar
18 april 2023 21:18
Een grappig concept.
Nou heb ik persoonlijk m’n rookmelders en CO-melder aan m’n Home Assistant gekoppeld en daarmee aan Homekit via m’n Apple TV. Ik krijg nu langs twee kanten ‘noodberichten’ (een via de Home Assistant app en via HomeKit).

Het eerste wat ik me echter afvraag is of hij niet ook zal reageren op een rookmelder op televisie of zo (dus op een film). Uiteraard zal Apple hier over nagedacht hebben, maar mijn persoonlijke ervaring met geluidsoortherkenning, is dat het niet optimaal werkt. (Ik heb de handenwassenfunctie op m’n horloge uitgezet, omdat hij te vaak valspositief handen wassen detecteerde en ik niet kon aangeven dat het achteraf niet klopte. (Alleen als hij halverwege dacht te detecteren dat je gestopt was) )

Maar al met al, vind ik het een geinig extraatje op deze manier. Iedere extra alarmering is er één extra in levensbedreigende gevallen.
GekkePrutser @lenwar18 april 2023 21:23
Welke rookmelders kunnen aan home Assistant dan? Ik kon er nergens een vinden die dat kon.
lenwar
@GekkePrutser18 april 2023 21:35
Ik heb zelf (zwave) rookmelders van FIBARO, maar ik verwacht dat je gewoon een willekeurige z-wave of zigbee melder kan pakken.

Mocht je om een één of andere reden via wifi willen, dan is er generieke ondersteuning voor Shelly (daar zal je zelf mee moeten smurfen, maar moet mogelijk zijn denk ik) en HiHome praat via het Tuya-protocol, dus daar zou je ook iets mee moeten kunnen doen.
GekkePrutser @lenwar18 april 2023 21:55
Ja dat is het punt, ik heb van Zigbee niks gevonden op robbshop enzo, in elk geval een jaar of 2 geleden toen ik voor het laatst zocht. ZWave nooit naar gekeken want dat heb ik verder niet, maar mijn alarm gebruikt het wel dus ik heb liever niet 2 netwerken draaien ivm storing.

Maar ik zal eens opnieuw zoeken, bedankt!
potatox @GekkePrutser18 april 2023 22:12
Aqara heeft pas geleden smoke detectors uitgebracht die gewoon via Zigbee werken (dus zonder de Aqara hub). Heb er hier 4 hangen :)
GekkePrutser @potatox18 april 2023 22:20
Bedankt voor de tip! Ziet er goed uit, en goede prijs ook (rond de 40 euro lijkt het). Precies wat ik zoek.

Alleen ik zie hem nergens op de aqara shops op Amazon in Europa. Misschien nog ff wachten.

Wel mooi dat hij op afstand uit te schakelen is, want dat is inderdaad precies waarom ik het wil. Ik heb regelmatig vals alarm met andere (zelfs dure) rookalarmen. Waarom weet ik niet precies, of het nou stof is, vocht of insecten? Maar in elk geval gebeurt het veel, zeker eens in de paar maanden.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 00:55]

sir_huxley @GekkePrutser18 april 2023 22:30
Deze werken met HA: https://www.robbshop.nl/f...smoke-alarm-zigbee-3-pack
(White label develco)
Sandburger @GekkePrutser18 april 2023 23:44
Alle rookmelders die werken met Zigbee2MQTT
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#e=smoke
GekkePrutser @Sandburger18 april 2023 23:46
Oh ja goed punt, je hebt dat gedoe met die stacks ook nog :)

Ik gebruik zelf DeCONZ dus dat moet ik ook nog dubbelchecken als ik iets koop. Bedankt voor de herinnering!
Sandburger @GekkePrutser19 april 2023 08:46
Je kan dus ook de Conbee II stick gebruiken samen met zigbee2mqtt. Je moet helaas alles opnieuw koppelen. Maar ik vind het een verademing in mogelijkheden en interface ten opzichte van Deconz.
lenwar
@Sandburger19 april 2023 10:56
Er zijn op het moment wat problemen met de Conbee II stick met latere firmwares en Zigbee2mqtt.
Dus mocht je willen migreren, dan zou ik dat even in de gaten hoduden!!
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9554 - Issue is gesloten, maar het probleem is er nog wel (ze zijn er nog mee bezig)
z1rconium @GekkePrutser18 april 2023 22:41
De goedkoopste zijn de Woox R7049 (zigbee).
lenwar
@z1rconium19 april 2023 10:59
Maar zijn ze ook goed(gekeurd). dus met al die 3000 certificeringen die rookmelders (moeten?) hebben?
Goedkoop is natuurlijk altijd goed, maar ze moeten het wel betrouwbaar doen :) (en dan bedoel ik niet een thuis-testje met een brandend A4-tje er onder natuurlijk ;) )
Stiggy @GekkePrutser18 april 2023 21:50
Ik heb mijn Nest Protects in HA.

[Reactie gewijzigd door Stiggy op 23 juli 2024 00:55]

lenwar
@Stiggy19 april 2023 11:02
Krijg je dan als je rookmelder afgaat ook gelijk Google reclames voor een brandblusser?? ;-)
Het voordeel van HA is juist dat je cloud-onafhankelijk bent, of werkt die integratie lokaal? (dus zonder cloud)
Mavermooten @GekkePrutser18 april 2023 22:43
Ik gebruik deze : https://www.heimantech.co...dex.php?type=detail&id=33
10 jaar batterij werking en zigbee gekoppeld
mhwsmits @Mavermooten19 april 2023 12:43
En dit zijn weer dezelfde als de KlikAanKlikUit Premium rookmelders, die te koop zijn bij veel bouwmarkten en webshops.
RebelwaClue @GekkePrutser19 april 2023 09:50
Vreemd, ik heb van die standaard rookmelders die ondersteund worden door Tuyo smart en vandaar uit staan ze gewoon in mn homeassistant.
FvdM 18 april 2023 21:15
Deze functie zit ook al een tijdje in de iPhone, maar dan bedoeld voor doven en slechthorenden.

Opdrachten app > Automatisering > Persoonlijke automatisering > Geluidsherkenning > Geluid > Brandalarm.
DigitalExorcist @FvdM18 april 2023 21:49
Oh?? Gaaf, wist ik niet!
Dark Angel 58 @FvdM19 april 2023 10:46
Opdrachten app???

EDIT: na google begreep ik dat het (Apple) Shortcuts app is.
Verwijderd @FvdM20 april 2023 11:13
Ter verduidelijking, dit is al heel erg oud (sinds IOS 14) en zit onder 'accessibility':

How to use Sound Recognition on your iPhone or iPad — Apple Support
dj__jg 18 april 2023 20:46
Werkt deze functie wel in Nederland? Amazon Guard werkt iig (voorzover ik weet) niet in Nederland, alleen in de Verenigde Staten.
skdevil @dj__jg18 april 2023 20:49
Amazon producten zoals de dot zijn überhaupt nooit in NL uitgekomen toch?
dj__jg @skdevil18 april 2023 21:07
https://www.amazon.nl/gen...beschikbaar/dp/B085K45C3S

Ik heb er hier 2 staan (de oudere Gen 2, modelletje ijshockeypuck) maar ik weet niet of die in NL gekocht zijn, overgenomen van een medeTweaker samen met wat andere domoticameuk

Er zijn overigens nog wel meer Alexa-features die om onduidelijke redenen niet werken in NL, ook bepaalde 'Skills' etc. Je zou in theorie een Amerikaans Amazon account kunnen proberen aan te maken/gebruiken om het te omzeilen, maar dat heb ik niet aan de praat gekregen toen ik Amazon Guard wou activeren (brandmelder-detectie leek me wel leuk).

Als ik ze niet in een goede deal met wat andere meuk had gekregen had ik ze nooit gekocht, maar voor het aansturen van domotica (voorzover ik domotica in een studentenstudio weet te proppen) is het wel geinig.
Pompi @skdevil19 april 2023 15:35
Sinds ongeveer een half jaar zijn de Echo producten gewoon via de Nederlandse Amazon te koop, wel met een melding dat de apparaten niet in het Nederlands te gebruiken zijn en alleen in International (Engels) settings. Volgens mij zijn ze begonnen met de verkoop van deze producten sinds de Belgische Amazon opgericht was, aangezien ze daar al sinds oprichting te koop waren.
Joshua 18 april 2023 20:53
You can turn Sound Recognition on or off in the Home app. Open the Home app on your iPhone or iPad, tap the More button, tap Home Settings, then tap Safety & Security.
Deze instelling is bij mij echter nog niet te zien.

[Reactie gewijzigd door Joshua op 23 juli 2024 00:55]

ruudje1983 @Joshua18 april 2023 23:02
Je moet even je woning updaten dan krijg je die vraag.
Odie @ruudje198319 april 2023 00:27
Of even je HomePod herstarten, daarna kwam de optie bij mij pas naar voren (home en HomePod waren al volledig bij).
tvtech @Odie19 april 2023 07:04
En ik zie dat die optie ook bij de eerste generatie Homepods ook aanwezig is.
Odie @tvtech19 april 2023 18:26
Net een test gedaan. Alles staat aan in homepod, test knop ingedrukt. Vier brandmelders én een poes gaan Total Apeshit… maar Siri zwijgt in alle talen.

Mooie functie.
tvtech @Odie20 april 2023 07:08
Hoe lang loeiden ze dan? Test knop geeft meestal kort herrie, bij brand gaan ze door. Ik denk dat er een soort time out op zit.
Odie @tvtech20 april 2023 07:37
Een seconde of 15, 20?
tvtech @Odie20 april 2023 11:03
geen idee, bij ons is de test vrij kort. Maar als mijn vrouw weer eens een keer spek bakt en vergeet de afzuiging aan te zetten dan weet ik het ook :)
Odie @tvtech20 april 2023 18:40
Daarom heb ik de rookmelder bij de keuken vervangen door een soortgelijk model die ook naar hitte kijkt. Een normale rookmelder ging om de haverklap af...
GekkePrutser 18 april 2023 21:23
Het zou handiger zijn als ik dit ook in home Assistant zou kunnen zien. Ik heb niet eens een iPhone maar wel twee homepod mini's.

Ze kunnen geloof ik ook matter/thread maar naar ik heb gehoord ook nog niet met third party diensten wat nu juist het idee was van die standaard. Ik heb het nog niet kunnen proberen want er is nog weinig apparatuur voor.
Roel1966 18 april 2023 21:51
Zeker handig maar niets nieuws want je hebt tegenwoordig al genoeg draadloze brandmelders met een app voor o.a. Android. Heb zelf hier een set met 5 draadloze brandmelders en een hub en deze ook onderling met elkaar samenwerken. Gaat er ergens een alarm af dan reageren de anderen ook meteen en via de app kan ik zien en horen welke brandmelder.
DutchieSmokah 19 april 2023 00:32
Ben benieuwd of ze gebruik maken van het ai3 framework van Audio Analytics. Hoewel dit bedrijf een tijdje geleden is overgenomen door Meta ken ik geen ander bedrijf dat rookalarm geluidsdetectie aanbiedt.
GekkePrutser @DutchieSmokah19 april 2023 10:03
Ring had het ook al: https://www.amazon.com/Ri...Co-Listener/dp/B07M93Z1NT

Wat daar precies in zit weet ik echter niet.
Nilrem 18 april 2023 21:56
Er schreeuwt herrie door merg en been. Het weerklinkt hol door mijn woning en ik sta te trillen op mijn benen om het brandalarm uit te drukken. Heel wankel wiebelend op een stoeltje van de kinderen omdat ik er zonder niet bij het alarm kan. Maar gelukkig, ik krijg een notificatie. OMG dat kan er ook nog bij. Is er ook maar iemand die hiervoor een use-case weet?
davasch @Nilrem18 april 2023 22:04
Mensen die niet kunnen horen. Of een notificatie voor als je niet huis bent.
blissard @davasch18 april 2023 22:32
Dit, en ik zou vaker oefenen, dat scheelt trillende benen. En een betere oplossing voor het stoeltje verzinnen.
Aiii @Nilrem18 april 2023 22:31
Wat dacht je van als je niet thuis bent. Kun je wellicht nog een buur inschakelen en iets redden voordat je thuiskomt en je huis tot de grond is afgebrand.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 23 juli 2024 00:55]

Pierz @Nilrem19 april 2023 00:21
Tijd voor een Bekväm. En er kan ook brand ontstaan als je niet thuis bent.
aCCuReRaS @Nilrem18 april 2023 22:31
Ja, zoals @davasch zegt, als je niet thuis bent? Of als je in een groot huis woont met verschillende rookmelders die niet hoorbaar zijn? Of als je in de tuin bent? Of....? Ik
iAR 19 april 2023 07:09
Wel jammer dat mensen met de originele HomePod nu al achtergesteld worden. Voelt toch een beetje alsof ik nu de fout van Apple moet boeten…

Edit: ik heb de optie ook op mijn originele HomePods.

[Reactie gewijzigd door iAR op 23 juli 2024 00:55]

turkeyhakan @iAR19 april 2023 10:07
Waar zie je deze optie terug?
iAR @turkeyhakan19 april 2023 12:08
Woning - HomePod - Geluidsherkenning
turkeyhakan @iAR19 april 2023 12:20
Thanks! Gevonden. Blijkbaar stond er nog een melding klaar in de Woning app. Bedankt. Fijn dat de originele HomePod ook wordt ondersteund. Nog een reden minder om te upgraden.

[Reactie gewijzigd door turkeyhakan op 23 juli 2024 00:55]

Ptoeneigh 19 april 2023 07:46
Leuk dat ze dit detecteren, net als mijn Netatmo camera al jaren kan.

Maar bij brand (kortsluiting) zal de stroom (en internetverbinding) toch snel uitvallen dus in de praktijk ga je helaas niet altijd een melding krijgen als je niet thuis bent.

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