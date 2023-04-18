Apple HomePods kunnen notificatie versturen als rookmelder afgaat

Apple brengt op dinsdag een geluidsherkenningsfunctie uit voor zijn tweede generatie HomePod en de HomePod Mini. Hiermee kunnen de smartspeakers het geluid van een rook- of koolmonoxidemelder herkennen en een notificatie versturen naar gebruikers als die afgaat.

Apple kondigde de functie in januari al aan bij de introductie van zijn tweede generatie HomePod. De techgigant maakte de functie op dinsdag echter officieel beschikbaar, meldt TechCrunch. De feature komt daarmee beschikbaar in de Home-app voor gebruikers met een HomePod Mini of tweede generatie HomePod. Gebruikers moeten de nieuwe HomeKit-architectuur uit iOS 16.4 hebben ingesteld om de feature te gebruiken.

Als de functie is ingeschakeld, wordt automatisch een notificatie verzonden naar een iPhone, iPad of Apple Watch wanneer een rookmelder of koolmonoxidemelder afgaat. Die notificatie moet dan bijvoorbeeld te zien zijn op het lockscreen van een iPhone en in de Home App. De feature werkt op basis van geluid en behoeft daarom geen slimme rookmelder om de notificatie te versturen. De HomePods zelf kunnen geen rook of koolmonoxide herkennen.

Als gebruikers een beveiligingscamera hebben gekoppeld aan HomeKit, wordt ook een videofeed getoond op het apparaat van de gebruiker. Apple zegt dat de functie end-to-end-encryptie gebruikt en dat de geluidsherkenning lokaal op de speaker wordt uitgevoerd.

Amazon introduceerde eerder een soortgelijke functie voor zijn Echo-speakers, in de vorm van Alexa Guard. Die feature kan onder meer het geluid van brekend glas herkennen, naast dat van rook- en koolmonoxidemelders. Google Nest-speakers kunnen ook naar dergelijke melders luisteren, hoewel gebruikers daarvoor een Nest Aware-abonnement moet afsluiten, schrijft The Verge.

De tweede generatie HomePod, die Apple in januari uitbracht. Bron: Apple