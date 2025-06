Bloomberg: iPads krijgen oledscherm en er komt geen nieuwe HomePod mini

Apple zou volgend jaar iPad Pro-modellen willen voorzien van een oledscherm. De iPad Pro's hebben nu een lcd of miniledscherm. Er komt daarentegen voorlopig geen nieuwe HomePod mini, zo meldt Bloomberg.

Bloomberg-redacteur Mark Gurman zegt volgens 9to5Mac in het afgesloten deel van zijn nieuwsbrief dat er dit jaar weinig vernieuwing zit in de nieuwe iPad-modellen, maar dat er volgend jaar een nieuw ontwerp komt met oledschermen in de Pro-modellen.

Hoewel er al jaren geruchten gaan over oledschermen in de tablets van Apple, is er nog geen model geweest met oledscherm. Onder meer iPhones en de Apple Watch hebben al jaren oledschermen en Samsung rust zijn luxere tablets al meer dan tien jaar uit met oledschermen. Wel heeft de grootste iPad Pro sinds een paar jaar een miniledscherm.

Na de aankondiging van de nieuwe HomePod vorige week hoeven gebruikers niet te rekenen op een snelle release van een nieuwe HomePod mini. Gurman zegt niets te weten over de ontwikkeling van een opvolger daarvan. Er zijn nu ook geen nieuwe functies in de duurdere HomePod die de mini nog zou moeten krijgen. Apple kondigde de HomePod mini in oktober 2020 aan, maar bracht hem pas vorig jaar uit in Nederland en België.