Apple HomePod-update voegt Nederlandstalige Siri toe

De Apple HomePod krijgt binnenkort ondersteuning voor de Nederlandse taal. Software-update 15.2 voegt een Nederlandstalige versie van spraakassistent Siri toe aan de slimme speaker. Mogelijk wijst dit op een officiële HomePod mini-release in Nederland.

De Nederlandstalige Siri-stem is toegevoegd aan de RC -bètaversie van HomePod-update 15.2, merkte ook iCulture op. Dat is een bèta-update die bijna geschikt is voor een officiële release. Het is niet bekend wanneer die software-update officieel uitkomt voor alle HomePod-gebruikers, maar vermoedelijk gebeurt dat ergens volgende week.

De nieuwe HomePod-update voegt verschillende nieuwe talen toe voor Siri, waaronder dus Nederlands. Daarmee kunnen gebruikers stemcommando's doen in het Nederlands en gebruikers krijgen dan ook antwoord in het Nederlands. Voor Belgische gebruikers komt de taaloptie 'Nederlands (België)' beschikbaar, maar de Siri-stem blijft hetzelfde als de Nederlandse Siri-stem, meldt iCulture. Er komt dus vooralsnog geen Siri-versie met Vlaams accent beschikbaar voor de HomePod-speakers.

De toevoeging van een Nederlandstalige Siri-stem doet vermoeden dat Apple zijn HomePod mini binnenkort officieel beschikbaar maakt in Nederland. Momenteel is dat nog niet het geval. De HomePod mini wordt bijvoorbeeld niet genoemd op de Nederlandse Apple-website, hoewel de speaker al wel beschikbaar is bij enkele Nederlandse webshops. Apple heeft zelf nog niets bekendgemaakt over een release van zijn slimme speaker in Nederland.