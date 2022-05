Apple kondigt HomePod mini aan

Apple introduceert een kleinere en goedkopere versie van zijn HomePod-speaker met Siri-integratie. De HomePod mini heeft een ronde vorm en een aanraakgevoelig vlak aan de bovenkant. In de Verenigde Staten kost de speaker 99 dollar.

Net als de grotere HomePod heeft het nieuwe mini-model een buitenkant van stof. De speaker is verkrijgbaar in wit en grijs. De kleine speaker heeft een nieuw intern ontwerp, met één driver, twee passieve radiatoren en een akoestische waveguide aan de onderkant. Het is mogelijk om twee HomePod mini's te combineren voor stereogeluid.

De HomePod mini heeft integratie met Apples slimme assistent Siri en Apples eigen Music-streamingdienst. Ook kondigt Apple ondersteuning aan voor andere muziekstreamingdiensten, maar Spotify zit daar niet bij. Wel kunnen gebruikers muziek van Pandora, Amazon Music en iHeartRadio streamen naar de HomePod.

Apple geeft de HomePod mini zijn eigen S5-chip, die wordt ook gebruikt in de Apple Watch Series 5. In de grotere bestaande HomePod gebruikt Apple zijn A8-chip, die ook in de iPhone 6 werd gebruikt. Ook voorziet Apple de mini-speaker van een U1-ultrawidebandchip. Die chip voor nauwkeurige locatiebepaling stopt Apple in steeds meer apparaten, zoals iPhones en de Apple Watch.

HomePod-speakers krijgen een nieuwe Intercom-functie, waarmee gebruikers kunnen communiceren via de speakers als ze er meerdere in huis hebben. Intercom-berichten worden ook op verbonden iPhones, iPads en Apple Watches getoond. Op die apparaten worden de berichten echter niet direct afgespeeld, dat gebeurt wel op de HomePod mini.

De HomePod mini is Apples tweede slimme speaker. De oorspronkelijke HomePod werd in 2017 geïntroduceerd. Het oude model, dat ruim driehonderd euro kost blijft in het assortiment. De HomePod mini verschijnt in de VS voor 99 dollar.

Of en wanneer de HomePod mini uitkomt in Nederland en België, is nog niet bekend. In de aankondiging noemt Apple de Benelux niet bij de landen waar de speaker uitkomt. Wel is het apparaat vanaf 6 november te bestellen in onder andere Duitsland en Frankrijk. Bestellingen worden daar vanaf 16 november geleverd.