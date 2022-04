Apple HomePod mini bevat nog niet bruikbare vochtigheids- en temperatuursensor

Apple heeft zijn HomePod minispeaker voorzien van een sensor die de temperatuur en de vochtigheid van de omgeving kan meten. Dat stelt Mark Gurman van Bloomberg, wiens bevindingen zijn bevestigd door iFixit. Momenteel is de sensor nog niet te gebruiken.

Apple heeft intern gediscussieerd over het gebruik van de sensor voor het bepalen van de luchtvochtigheid en temperatuur in de kamer, zodat op het internet aangesloten thermostaten instellingen kunnen aanpassen op basis van die gegevens, schrijft Gurman op Bloomberg.

Door de sensor zou de HomePod mini ook in staat moeten zijn om bijvoorbeeld automatisch een ventilator of luchtbevochtigingsinstallatie uit of juist aan te zetten. Het zou gaan om een sensor met de naam HDC2010 Humidity and Temperature Digital Sensor, die afkomstig is van Texas Instruments.

Afbeeldingen van Bloomberg, afkomstig van iFixit

De sensor meet 1,5x1,5mm en zit weggestopt in het onderste deel van de plastic behuizing van de speaker, in de buurt van de stroomkabel. Deze aanwezigheid van de sensor is bevestigd door iFixit. Omdat de sensor relatief ver verwijderd is van de interne componenten van de speaker, zou de chip in staat moeten zijn om deze twee externe factoren te kunnen meten, zonder dat dat verstoord wordt door de temperatuur van de interne elektronica.

Momenteel is nog onbekend of en zo ja wanneer Apple de sensor via een software-update daadwerkelijk inzetbaar maakt voor gebruikers. Er zijn in ieder geval enkele tientallen thermostaten die HomeKit ondersteunen, dat is het Apple-systeem om smarthome-apparaten met elkaar te verbinden via een iPad, iPhone of Apple Watch.