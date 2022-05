Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote aantallen producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelenreeks lichten we iedere maand gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maand hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Componenten: Pi Supply PiJuice HAT

Tweaker Nijmegen2 gebruikt een Raspberry Pi als dns-server in zijn thuisnetwerk, maar kreeg al meerdere keren te maken met corrupte sd-kaartjes door stroomuitval. In deze review bespreekt hij de PiJuice HAT-accumodule en hoe hij die inzet als een UPS.

Pi Supply PiJuice HAT review door Nijmegen2 "De PiJuice doet voor mij wat hij moet doen. Natuurlijk moet je altijd controleren of een UPS werkt zoals je hem hebt geconfigureerd en bijstellen waar nodig. De montage en configuratie is redelijk makkelijk voor mensen die weten hoe ze met een Raspberry Pi om moeten gaan."

Speakers: Edifier G2000

Bij een review over een 2.0-speakersetje verwacht je geen spannend verhaal, maar JimmyMars' review van de Edifier G2000-speakers leest erg lekker weg. Hij is aanstekelijk enthousiast over de compacte speakers met rgb-verlichting en geeft zijn mening met een flink portie humor.

Edifier G2000 review door JimmyMars "Als je op zoek bent naar een kwalitatief klein pc-setje met goed geluid, maar er niet te veel aan kwijt wil zijn, dan is dit een no-brainer. Had Edifier dit product voor het dubbele uitgebracht, dan had ik het ook geloofd. Voor hun formaat is het geluid namelijk geweldig!"

Smarthome: Apple HomePod Mini

Apple bracht vorige maand zijn HomePod Mini uit, maar niet in Nederland en België. Dat weerhield TheKerremenke er niet van om er eentje aan te schaffen; in Duitsland en Frankrijk kan dat namelijk wel. Hij bespreekt uitgebreid zijn ervaringen en de voor- en nadelen van het slimme speakertje.

Apple HomePod Mini Wit review door TheKerremenke "Het is de ideale kleine luidspreker die je bijna overal kunt plaatsen. De verleiding is dan ook groot om deze in meerdere ruimtes te gaan gebruiken. De geluidskwaliteit is voldoende gezien het kleine formaat. Je zal deze speaker niet gaan gebruiken als volwaardig audiosysteem. Daar zou ik hem ook niet voor aanraden. Maar voor achtergrondmuziek, podcasts en radio is 'ie zeer goed geschikt."

Tablets: Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi (2020) 32GB

De ontwikkelingen op het gebied van Android-tablets staan op een behoorlijk laag pitje. Chevsureti had al ervaring met Samsungs 10"-budgettablet van vorig jaar en voelt deze nieuwe 7"-variant uitgebreid aan de tand. Hoewel het volgens de gebruiker een interessant apparaat leek, blijkt de Tab A7 veel nadelen te hebben. De review beargumenteert duidelijk waarom het apparaat een onvoldoende krijgt.

Laptops: Apple MacBook Air M1

Over Apples nieuwe MacBooks met M1-soc zijn vele reviews geschreven. Ook Tweakers heeft er uitgebreid aandacht aan besteed. De overstap van Intel naar Arm is echter zo significant dat het interessant is om er veel over te lezen. Rayban89 heeft een uitgebreide gebruikersreview gemaakt met veel praktijkervaringen.

Games: Hyrule Warriors: Age of Calamity

In november kondigde Nintendo onverwacht een nieuwe Zelda-actiegame aan voor de Switch. Het is een heel ander soort game dan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, maar het verhaal sluit wel aan bij dat spel. Linksquest legt uit wat voor spel dit precies is en beschrijft wat je kunt verwachten.

Smarthome: Aeotec TriSensor (Z-Wave)

Bliepo schafte een Philio Raam en Deur Sensor 4 in 1 aan, maar dat bleek voor hem een miskoop. Vervolgens kwam hij uit bij de Aeotec TriSensor; die heeft weliswaar minder functies, maar wist wel te overtuigen.