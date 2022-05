Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote hoeveelheden producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelreeks willen we daarom gebruikersreviews van interessante producten uitlichten. Voorheen deden we dat in de Community Update-artikelen. Die blijven we publiceren, maar zonder een lijst met gebruikersreviews. We denken dat een overzicht van productrecensies van je medetweakers interessanter is voor een andere doelgroep dan de Community Update, die sterk op de community en minder op producten is gericht.

Tips en suggesties over gebruikersreviews en dit artikel zijn natuurlijk zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Laptops: Lenovo IdeaPad 5 met AMD Ryzen 7 4700U

Het probleem met het reviewen van laptops is dat er zoveel verschillende configuraties van laptopmodellen zijn. Het is fijn als gebruikers hun aankoop bespreken, zodat je een indruk kunt krijgen van net dat ene, specifieke model.

+3Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (81YQ006JMH) review door EMP EMP bespreekt de Lenovo IdeaPad 5 met AMD Ryzen 7 4700U en vergelijkt hem met zijn Asus N56VZ uit 2013: "Superfijne en snelle laptop voor een scherpe prijs. Goed scherm, fijn toetsenbord en licht van gewicht (voor een 15"-er). Bouwkwaliteit niet zo robuust als de Thinkpad-lijn, maar nog steeds dik in orde. Het is de som van alle dingen die het totaal maken. Door de combinatie van performance, bouwkwaliteit, het scherm en het toetsenbord, het gewicht en misschien wel het schuifje voor de webcam kwam ik bij deze laptop uit. De mechanische harddisk ga ik waarschijnlijk wisselen met de ssd uit mijn Asus, maar veel meer wil ik er niet aan veranderen."



Product gekocht. Lees de volledige review

Componenten: Noctua NH-L12S-koeler voor cpu's

Ook bij componenten en randapparatuur geldt dat er enorm veel producten in deze categorie uitkomen. Vooral van koelers verschijnen er gelukkig veel gebruikersreviews op Tweakers, waarvan deze van Noctua's NH-L12S er een is.

+2Noctua NH-L12S review door biomass biomass kocht maar meteen twee van deze koelers van Noctua. Aanleiding om deze review te schrijven was voor hem dat de tweede koeler niet zo eenvoudig te installeren was als het eerste exemplaar. "De 'high clearance mode'-configuratie van deze koeler is noodzakelijk op sommige moederborden vanwege de plaatsing van geheugenslots of andere hoge componenten op je moederbord. Het is een uitstekende koeler voor processors met een tdp onder de 95W. Op de website van Noctua is een schat aan informatie te vinden of deze koeler past. Het is zeer aan te raden om deze te raadplegen voor aanschaf. Het geluid van deze koeler bij hoge en lage toerentallen rechtvaardigt voor mij de prijs." Product gekocht. Lees de volledige review

Televisies: Philips 75PUS7354 met Android TV

Televisies zijn lastig te reviewen. Voor redacties is dat zo omdat ze zo groot zijn, voor gebruikers omdat het moeilijk is iets zinnigs over beeldkwaliteit te zeggen zonder testdata. Gelukkig valt er nog genoeg over tv's te bespreken zonder testgegevens of vergelijkende data.

+2Philips 75PUS7354 Zilver review door Fireshade Fireshade bespreekt deze Philips-tv omdat hij merkte dat er erg weinig reviews bestaan van tv's met beeldformaten boven de 65 inch, en zeker niet van instap- of middenklassemodellen. "Deze tv is het 75"-model met ips-paneel. Strak ontwerp, goed afgewerkt en gebruiksvriendelijk. Uiteraard met Ambilight, wat mijns inziens een behoorlijk fijnere kijkervaring geeft. Uitstekend beeld voor ips, geluid is niet bijzonder, maar voldoende. Verder draait de tv Android TV 9 en is deze zeer compleet wat aansluitingen en features betreft. De bediening is redelijk gemakkelijk en vrij behulpzaam, maar Android TV komt niet in de buurt van het intuïtieve webOS en de fantastische Magic Remote van LG-televisies. Daarbij komt dat de afstandsbediening van de Philips slecht leesbaar is. Android zelf is ook wat rommeliger en minder consistent dan webOS wat navigatie betreft, hoewel dit misschien een kwestie van wennen is. Dit is misschien een punt van overweging, vooral als de tv bedoeld is voor senioren." Product gekocht. Lees de volledige review

Monitoren: Lenovo ThinkVision P27h-20 met smalle schermrand

Monitoren zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie een populaire categorie geworden in de Pricewatch. Dat is ook terug te zien in het aantal gebruikersreviews van monitoren.

+2Lenovo ThinkVision P27h-20 (61E9GAT6EU) Zwart review door Raka Zoals zoveel mensen werkt Raka sinds half maart noodgedwongen thuis. Zijn Dell UltraSharp U2410-monitor uit 2011 werd te heet op zolder, zodat het tijd werd voor een nieuwe. Over de Lenovo ThinkVision P27h-20 zegt hij: "Prachtig strak vormgegeven monitor met een dunne rand rondom. De Lenovo ThinkVision P27h-20 heeft usb-c video-in en een ingebouwde poortreplicator met doorlussen van displayport, ethernet en een usb 3.0-hub. Ik ben tot nu toe erg tevreden over deze monitor. Eigenlijk doet hij alles wat ik ervan verwacht, en hij heeft een bijzonder strak uiterlijk en een prima beeld. En heel belangrijk, ook deze week weer: hij blijft koel. Geen radiatorkachel voor mijn neus!" Product gekocht. Lees de volledige review

Modems en routers: Ubiquiti EdgeRouter 10X

Bij modems en routers zijn de Ubiquiti- en Fritzbox-producten populair onder tweakers. Vooral van eerstgenoemde zijn in het afgelopen jaar veel gebruikersreviews verschenen.

+2Ubiquiti EdgeRouter 10X review door Zuluman Zuluman vond dat het tijd was om weer eens een review te plaatsen. De Ubiquiti EdgeRouter 10X was het eerste product sinds lange tijd dat hij interessant genoeg vond voor een bespreking. "Ik was op zoek naar een router zonder wifi met minimaal tien poorten en met voldoende instelmogelijkheden. Na een filtersessie in de Pricewatch kwamen de Microtik en de Edgerouter 10X naar voren als mogelijke kandidaten. Na wat onderzoek bleek de Edgerouter 10X meer geschikt voor mijn kennisniveau van networking. EdgeOs ziet er bij de eerste indruk overzichtelijk uit. Het OS werkt vrij intuïtief en wat ik aardig vind, is het overzicht met kleuren die aangeven wat voor verbinding welke poort heeft. Wat ontbreekt is welke apparaten via welke poort communiceren." Product gekocht. Lees de volledige review

Homecinema en audiosets: Sonos Arc-soundbar

De redactie van Tweakers publiceert geen reviews van audioapparatuur, anders dan audioheadsets en slimme speakers. Bij de gebruikersreviews is dit een populaire categorie.

+2Sonos Arc Wit review door Tweaqer Tweaqer leende de Arc-soundbar van Sonos en ontving een langwerpige doos om ervaring met het product op te doen. "Krachtige en mooi ontworpen soundbar. Heeft de bekende Sonos-nadeeltjes, -voordeeltjes én Atmos. Wat belangrijk is bij Sonos is dat je bij een review van het systeem niet alleen moet kijken naar de specs. Je koopt een Sonos playbar (Arc) omdat je ook achter het ecosysteem staat. Het gemak van Sonos is nog altijd ongeëvenaard en iedereen kan het gebruiken. Ben je wel iemand die graag dts of andere ingewikkelde formats via smbv3 wil kunnen afspelen op je apparaten, dan is dit product niet voor jou. Heb je een kleinere kamer en vind je Atmos niet belangrijk, dan kun je de Beam overwegen. Heb je een gemiddelde ruimte, ben je minder van de details en specs, maak je meer gebruik van streamingdiensten als Audible, Spotify, Tidal en Deezer dan van lokale bestanden en wil je een it-just-works-apparaat, heb je al Sonos en was je al aan het nadenken over een playbar? Dan heb je aan de Arc gewoon een absoluut topproduct." Product geleend. Lees de volledige review

E-bikes: VanMoof S3 met vier automatische versnellingen

Tegelijk met de trend van elektrificatie van vervoer voorzien fabrikanten hun auto's, fietsen en steps van steeds meer technische snufjes. Dat maakt ze geschikt om door tweakers grondig te worden besproken.