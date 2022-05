Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote aantallen producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelenreeks lichten we iedere maand gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maand hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Smarthome: Netatmo Smart Video Doorbell

Begin vorig jaar kondigde Netatmo zijn slimme deurbel aan, daarna bleef het lang stil. Eind september kwam het product dan toch uit en Seven_of_Nine haalde een exemplaar in huis. Hij concludeert dat het een gebruiksvriendelijke deurbel is, zonder abonnement en mét Apple Homekit-integratie. Verder beschrijft hij zijn eigen ervaringen met de installatie en het gebruik in de praktijk.

+2Netatmo Smart Video Doorbell review door Seven_of_Nine "Ikzelf hecht waarde aan goede informatie, vandaar dat ik in deze review eigenlijk wat meer de gebruikerskant van het verhaal wil delen. Het monteren van de deurbel is toch wel een dingetje; het voorboren van twee schroefgaten op een tactische plek en de montageplaat waterpas hangen, dat lukt wel, maar het meegeleverde beslag is gewoon armoedig."



Product gekocht. Lees de volledige review

Smarthome: Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell

Ook willemoldemans had de Netatmo-deurbel op zijn verlanglijstje staan, maar omdat die maar niet uitkwam, koos hij voor een alternatief van Ubiquiti. Deze deurbel is in Nederland en België niet te koop, maar via een forwarder wel te leveren vanuit de Verenigde Staten.

+2Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell review door willemoldemans "Mijn oude situatie: een Google Nest Hello-deurbel met abonnement. Prima deurbel, maar ik wilde graag van Google af en mijn opnames in huis houden. Iets met privacy… De beeldkwaliteit van de Ubiquiti vind ik vergelijkbaar met de Nest. Het grappige van de UniFi-deurbel is toch wel het display, daarmee kan je even snel een berichtje op het scherm zetten voor de ongeduldige aanbeller of colporteur." Product gekocht. Lees de volledige review

Smartphones: Samsung Galaxy M21

Samsung brengt spectaculaire topmodellen uit, zoals de vouwbare Z Fold2, maar de fabrikant heeft ook steeds meer interessante budgettoestellen. AlphaLeader013 beschrijft zijn ervaringen met de Galaxy M21, een toestel van zo'n 200 euro met een oledscherm en een 6000mAh-accu.

+2Samsung Galaxy M21 Zwart review door AlphaLeader013 "Ik ben pas overgestapt van mijn Lenovo P2 (2017) naar deze Samsung Galaxy M21. Mijn P2 functioneerde nog prima, maar de camera van de P2 is echt een tegenvaller en na drie jaar gebruik wilde ik eigenlijk toch wel betere foto's kunnen maken. Deze gehele review zal dan ook zijn vanuit het perspectief van iemand die van een Lenovo P2 is overgestapt naar de Samsung Galaxy M21."



Product gekocht. Lees de volledige review

Smartphones: Poco X3 NFC

De Pocophone F1 uit 2018 was een populair toestel onder tweakers. Ook de opvolgers kunnen op de nodige aandacht rekenen. In september verscheen de Poco X3 NFC, die het oledscherm inruilde voor een lcd met een refreshrate van 120Hz. TheAviator bespreekt het toestel en vergelijkt het met zijn Samsung Galaxy Note 8.

+1Poco X3 NFC 128GB opslag Zwart review door TheAviator "Dit is een prima product voor een geweldige prijs. Het 120Hz-scherm, de batterij, het formaat, de soc en de features zetten je aan het denken over hoe ze het voor die prijs kunnen maken. Het scherm is in vergelijking tot mijn vorige telefoon een wereld van verschil. Dit heeft echter wel twee kanten. 120Hz is veel vloeiender, het geeft meer rust aan de ogen merk ik vooral. Maar de kleuren zijn anders en zullen naar mijn mening ook nooit zo mooi overkomen als bij een oledscherm."



Product gekocht. Lees de volledige review

Laptops: Lenovo IdeaPad S540-13ARE

AMD's Ryzen 4000-processors doen het erg goed in laptops. Dat geldt ook voor de IdeaPad S540, die opvalt met zijn 16:10-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels. Toch twijfelt m0ridin over de aanschaf, omdat de prestaties op de accu volgens zijn ervaringen niet zo indrukwekkend zijn.

+2Lenovo IdeaPad S540-13ARE (82DL002TMH) review door m0ridin "Al met al een prima laptop voor de prijs, vooral de prestaties aan de lader zijn zeer goed. Het 16:10-scherm is een groot pluspunt, maar de helderheid is niet heel best. De laptop is vrij stil, het toetsenbord tikt prima en de trackpad is heel fijn. De webcam en speakers vallen tegen en ook de prestaties op de accu zijn niet indrukwekkend."



Product gekocht. Lees de volledige review

Accessoires: Logitech Folio Touch voor 11"-iPad Pro

Apple bracht voor zijn iPad Pro dit jaar het Magic Keyboard uit, een hoes met toetsenbord en trackpad. Bij Apple betaal je daar zo'n 340 euro voor; Logitech heeft met de Folio Touch een veel goedkoper alternatief in huis. Aiii heeft ervaring met beide en bespreekt de verschillen in zijn review.

Netwerken: HPE Instant On AP22

HPE brengt onder de Aruba-naam netwerkapparatuur voor bedrijven uit. Chris.nl besloot als consument om een op de zakelijke markt gerichte Wi-Fi 6-accesspoint te kopen, onder andere vanwege de automatische updatefunctie.