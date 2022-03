Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote aantallen producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelenreeks lichten we iedere maand gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maand hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Externe harde schrijven: LaCie 6big Thunderbolt 3 96TB Zilver

Monitoren: Dell C3422WE

Eind 2020 kocht Flappiewappie de Philips 346P1CRH/00 Zwart, maar tegelijkertijd publiceerde Tweakers informatie over de Dell C3422WE, die ook aan zijn eisen leek te voldoen, maar op diverse onderdelen afwijkt van de Philips. Hij kreeg beide schermen binnen en zette ze tegenover elkaar. Omdat de prijs van de Dell een stuk hoger ligt, was het kijken of deze de meerprijs waard zou zijn.

+2Dell C3422WE Zilver, Zwart review door Flappiewappie "De Dell heeft op mijn Philips 346P1CRH/00 net op een aantal gebieden een streepje voor en dus precies genoeg om de meerprijs te verantwoorden. Heerlijke monitor die aan alle eisen voldoet voor de perfecte (thuis)werkmonitor. Uitgebreide featureset en goed afgewerkt. (Maximale) helderheid en prijs vallen een beetje tegen." Product gekocht. Lees de volledige review

Koptelefoons: Apple Airpods Max

De introductie van de Apple Airpods Max ging gepaard met kritische geluiden over de prijs en het ontwerp, maar Aiii vond en vindt het design prachtig. In zijn review noemt hij vele voordelen van de headset, maar tegelijk erkent hij dat veel daarvan gelden voor gebruikers die al meer producten van Apple gebruiken.

Basisstations: Lenovo Smart Clock Essential

De Lenovo Smartclock Essential is een slimme wekker met Google Home-ondersteuning die voor nog geen 50 euro te krijgen is. chevsureti zag potentie in het apparaat, vanwege de voordelen tegenover een gewone wekker(radio). Die voordelen zijn er op papier, maar in de praktijk bleken de nodige bugs de gebruikskwaliteit ernstig te belemmeren.

+2Lenovo Smart Clock Essential review door chevsureti "De Lenovo Smartclock Essential is goed gebouwd en netjes afgewerkt. De display heeft een mooie neutrale kleur en is goed afleesbaar. Het zal echter niet als een verrassing komen dat ik dit ding nogal onbruikbaar vind als wekker. Hoewel het apparaat als ‘slim’ op de markt gezet wordt, kan het geen Philips-Wake-up Light vervangen. Daarvoor ontbreken er gewoon essentiële functies, zoals het kunnen instellen van een in volume oplopend geluid, een keuze in melodieën en het kunnen instellen van de verlichting." Product gekocht. Lees de volledige review

Muurbeugels: Newstar NM-D775

HeyRobin_ kocht deze muurbeugel omdat hij kleiner ging wonen en dus een kleiner bureau kreeg. ZIjn oude monitorarm stak 35 centimeter naar achteren uit en dat was in zijn nieuwe kamer kostbare ruimte. De nieuwe doet dat een stuk beter en maakt dat de monitor strak tegen de muur geplaatst kan worden, zoals op de foto's te zien is. Ook gaf de beugel de gebruiker het vertrouwen robuust te zijn.

+2Neomounts by Newstar NM-D775BLACKPLUS review door RobinR "Dit product is de volle vijf sterren waard en voor 150 euro is dit een zeer degelijke monitorarm. Ik kan mijn volle vertrouwen plaatsen in deze arm zonder dat ik mij zorgen hoef te maken of hij het kan houden of niet. Er is een andere review waarbij het plastic verbindingsstukje tussen de VESA-beugel en de monitorarm wordt gehekeld, maar dit is niet zo'n groot probleem als het lijkt." Product gekocht. Lees de volledige review

Pc's: Acer Veriton Mini

Wie deze mini-pc van Acer wil aanschaffen, heeft pech, want hij is niet meer beschikbaar. jobvr wist hem nog wel op de kop te tikken, voor 300 euro, en test of hij daarmee een goede koop heeft gedaan. Of Acer met een opvolger van deze Veriton Mini komt, is niet bekend, maar in de Pricewatch zijn meer mini-pc's met Core i3 of Core i5 van minder dan 400 euro te vinden.

+2Acer Veriton Mini VN4660G I3624 review door jobvr "Voor 300 euro is dit een prima allround pc die je kunt gebruiken als mediacenter of servertje, maar ook voor huis-tuin-en-keukengebruik. Hij is lekker klein, degelijk gebouwd en zuinig. Hij heeft voldoende aansluitingen en is lekker snel door de ssd van 256GB. Daarnaast is er niet beknibbeld op onderdelen zoals wifi en het aantal displayaansluitingen." Product gekocht. Lees de volledige review

Kvm-switches: Aimos 18Gbps HDMI2.0 KVM 4*1

Sinds dashorst248 thuiswerkt, zit hij met een pc, een laptop en een game-pc, en hij was het behoorlijk zat om de hele tijd alle kabels voor muis, koptelefoon en toetsenbord over te zetten. Meer dan 100 euro uitgeven voor een kvm-switch wilde hij echter ook weer niet. Toen kwam hij deze 4x1-variant van Aimos tegen, met niet al te stevige HDMI-connectors en slechts USB 2.0, maar verder voldoende voor zijn wensen.