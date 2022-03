Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote aantallen producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelenreeks lichten we iedere maand gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maand hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Drones: DJI Mini 2

DJI bracht in november zijn Mini 2-drone uit. SpeedingWilly heeft 'm al in huis en hij schreef een zeer volledige review, met daarin ook een uitgebreide vergelijking met de Mavic Air 2. DJI's nieuwe kleine drone heeft veel voordelen, maar ook nadelen, die allemaal aan bod komen in de review.

+3DJI Mini 2 - Wit, Zwart review door SpeedingWilly "Dit is de ideale drone om mee te starten of als je per se een drone met een gewicht van minder dan 250 gram wilt hebben vanwege de nieuwe EU-regelgeving, die op 31 december 2020 ingaat. Een flinke verbetering ten opzichte van de eerste DJI Mavic Mini. Wil je echter veel controle hebben over de instellingen of verlang je de hoogste kwaliteit van de opnames en het vlieggedrag? Dan moet je meer geld uitgeven aan een duurder model." Product gekocht. Lees de volledige review

Gaming: Nintendo Game & Watch Super Mario Bros.

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. bracht Nintendo een nieuwe versie van zijn Game & Watch-handheld uit. Oorspronkelijk verschenen die tussen 1980 en 1991. In zijn review bespreekt iTouch deze moderne uitvoering.

+2Nintendo Game & Watch Super Mario Bros review door iTouch "Het eerste wat mij opvalt bij deze handheld, is het scherm. Dat is erg helder en oogt erg scherp. Dat laatste heeft natuurlijk te maken met het kleine formaat van het 2,36"-scherm. De helderheid kan erg hoog én erg laag gezet worden, wat het aangenaam maakt om in het donker en bij fel licht te spelen." Product gekocht. Lees de volledige review

Gaming: Konami PC Engine Core Grafx mini

Miniconsoles schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. De Konami PC Engine Core Grafx mini is een wat minder bekend exemplaar, dat niet in Nederland verkocht wordt. Jvann importeerde er eentje uit het Verenigd Koninkrijk en doet uitgebreid en kritisch verslag.

+3Konami PC Engine Core Grafx mini Zwart review door Jvann "Het spelaanbod is groot en representeert het originele systeem juist. Daarnaast is het menu leuk vormgegeven en zijn er leuke extra's ingebakken. Ook de miniconsole zelf ziet er leuk uit en de controller speelt nog prettig ook. Toch raad ik af om de miniconsole direct te kopen, want de prijs is echt te hoog, zeker als je nog een extra controller wil kopen. Koop de PC Engine Coregrafx mini dus in een aanbieding." Product gekocht. Lees de volledige review

Opslag: QNAP TS-251D (2GB ram)

De QNAP TS-251D is een nas met ruimte voor twee hdd's. EdwinPD onderzoekt in zijn review, de eerste die hij plaatst op Tweakers, hoe eenvoudig het is om de nas te installeren zonder enige ervaring. Hij gebruikt de nas in combinatie met twee WD Red 2TB-hdd's.

+3QNAP TS-251D (2GB ram, zonder harde schijven) review door EdwinPD "De QNAP TS-251D is een prima nas om mee te beginnen. Voor een mooie prijs heb je een prima nas, waar je nog lange tijd mee door kan gaan. De software heeft zo zijn voor- én nadelen. Ook het installatiegemak van de schijven is een voordeel. Zonder na te denken weet je waar ze horen, waardoor de beknopte handleiding in die zin ietsjes overbodig is." Product gekocht. Lees de volledige review

Muizen: Razer Basilisk Ultimate

Na zes maanden de bredrade Razer Basilisk in gebruik te hebben gehad, stapte JimmyMars over op de draadloze Ultimate-versie. Hij was blij verrast dat de draadloze versie maar tien gram meer weegt en dat hij het gewicht zelfs iets prettiger vindt. Wel heeft hij wat aan te merken op de kwaliteitscontrole van Razer.

+3Razer Basilisk Ultimate review door JimmyMars "De Razer Basilisk Ultimate is qua vorm, sensor en connectiviteit een industry leading muis, die jammer genoeg te lijden heeft onder Razers kwaliteitscontrole en prijs. De goedkopere V2-variant is nagenoeg hetzelfde, maar dan bedraad. Hier betaal je een schappelijkere prijs voor." Product gekocht. Lees de volledige review

Smartwatch: Amazfit Neo

Het Amazfit Neo-fitnesshorloge lijkt op de klassieke Casio-horloges uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het 1,2"-schermpje kan ook geen kleuren weergeven. Bramenjam haalde de moderne klassieker voor een paar tientjes in huis.

+2Amazfit Neo Zwart (Zwart) review door bramenjam "De Amazfit Neo is niet de smartste smartwatch die er is, maar vergeleken met een echt oldskool horloge (dat evenveel kost) is hij duidelijk de winnaar en hij heeft voldoende leuke functies om je bezig te houden. Kortom: een koning qua prijs/kwaliteit." Product gekocht. Lees de volledige review

Koeling: Icy Box IB-M2HS-701

Ssd's worden steeds sneller, maar ook steeds heter. Daarom zijn er tegenwoordig heatsinks te koop om je NVMe-ssd's een beetje koel te houden. MoietyMe bespreekt een exemplaar van Icy Box, dat hij combineert met een WD SN750-ssd van 1TB.