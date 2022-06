Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote aantallen producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelenreeks lichten we gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen tijd hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Smarthome: Philips Hue wandschakelaarmodule

JDFS besloot de huisautomatisering in zijn nieuwbouwappartement eens goed aan te pakken. Hij bespreekt uitgebreid zijn ervaringen met de de Philips Hue-wandschakelaarmodule, die hij gebruikt zonder Hue Bridge, in combinatie met Zigbee, Home Assistant en ControllerX.

+2Philips Hue wandschakelaarmodule review door JDFS "Gebruiksgemak, maar vooral het gebruiken van je eigen schakelmateriaal en geen kabelspaghetti achter je schakelmateriaal maken dit voor mij een uitstekend product. De integratie in Zigbee2MQTT en ControllerX is (bijna) perfect en ik denk dat als je Hue gebruikt, het al helemaal een topproduct is." Product gekocht. Lees de volledige review

Accessoires: Apple AirTags

Geruchten over Apples AirTags waren er al meer dan een jaar. In april heeft Apple ze daadwerkelijk aangekondigd en ze zijn nu te koop. DarthPlastic haalde meteen vier stuks in huis en hoewel hij zelden reviews schrijft, deed hij dat dit keer wel, omdat het een nieuw product is en er waarschijnlijk behoefte is aan praktijkervaringen.

+1Apple AirTag (4 stuks) review door DarthPlastic "Samengevat: briljant handige en leuke units. Goede prijs-kwaliteitverhouding en veel features die naar verwachting volgens de 'Apple Magic' werken. Door op de geluidsknop te drukken laat je de AirTag piepen. Het geluid is relatief subtiel en zacht, maar door de toonhoogte wel prima op te sporen." Product gekocht. Lees de volledige review

Smarthome: Loqed Touch Smart Lock

Slimme, sleutelloze sloten zijn er in allerlei soorten en prijsklassen. NoFearWizz bespreekt de Touch Smart Lock van de Nederlandse start-up Loqed, die voorzien is van een SKG***-certificering. Hij bespreekt in zijn review uitgebreid de ins en outs van het product én de montage.

+2LOQED Touch Smart Lock review door NoFearWizz "Het feit dat er geen sleutel en sleutelcilinder meer nodig zijn, maakt dit slot zeer interessant. De software is simpel, doch doeltreffend en aan de integraties wordt hard gewerkt. Het slot is wel duurder dan bijvoorbeeld de Nuki 2.0, maar je krijgt er wel een SKG***-certificatie voor terug." Product gekocht. Lees de volledige review

Muizen: Razer Orochi V2

De review van ThatOneCheetah over de Razer Orochi V2 is beknopt, maar met weinig woorden weet hij toch veel informatie te geven over deze kleine muis. Bovendien toont hij foto's van de binnenkant en geeft hij details van de gebruikte switches en sensors.

Muizen: Roccat Kone Pure Ultra

In zijn review van de Roccat Kone Pure Ultra is JimmyMars erg kritisch over de keuze die de fabrikant heeft gemaakt voor het snoer. Op alle andere vlakken scoort de muis een stuk beter. Ook al ben je niet op zoek naar een muis, dan is deze review een aanrader, vanwege de bevlogen schrijfstijl van de auteur.

+3Roccat Kone Pure Ultra Zwart review door JimmyMars "In tijden van corona presteer ik het om me mildly te infuriaten over wat er bij een muisfabrikant mis is gegaan. Deze muis doet een hoop goed, maar er is één keuze gemaakt die hem voor mij toch wel redelijk de mond 'snoert'." Product gekocht. Lees de volledige review

Tablets: Samsung Galaxy Tab S7+

Samsungs Galaxy Tab S7+ kwam vorig jaar uit, maar is nog steeds een van de krachtigste Android-tablets op de markt. Mvansluis heeft sinds eind vorig jaar een exemplaar in huis, met de bijbehorende toetsenbordcover. Onlangs publiceerde hij zijn uitgebreide review.