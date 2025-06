Signify kondigt 20 meter lang Philips Hue-lichtsnoer met 250 minileds aan

Signify heeft de Philips Hue Festavia aangekondigd, een lichtsnoer van 20 meter lang met 250 minileds. Het snoer kan bijvoorbeeld om kerstbomen of leuningen van trappen gewikkeld worden en is vanaf dinsdag 15 november te koop voor 160 euro.

Voor Festavia introduceert Signify twee nieuwe functies in de Hue-app. Met het Sprankel-effect 'fonkelen' de 250 lampjes van het snoer, wat volgens Signify voor een 'extra feestelijke uitstraling' moet zorgen. De nieuwe Diffuus-stijl zorgt er weer voor dat er maximaal vijf kleuren willekeurig over het snoer worden verspreid.

Het lichtsnoer ondersteunt ook andere functies van de Hue-app: gebruikers kunnen de verlichting van het snoer met de app dus dimmen, van kleur veranderen, aan- of uitschakelen en timers en schema's instellen. Met de app kunnen gebruikers ook verschillende kleurpunten instellen en zo een kleurverloop langs het snoer krijgen. Het lichtsnoer kan ook gekoppeld worden met andere Hue-lampen, of met muziek via Spotify of Samsung SmartThings.