Signify geeft alle Philips Hue-apparaten ondersteuning voor Matter-standaard

Signify gaat via een update van de Philips Hue Bridge alle Hue-lampen en accessoires ondersteuning geven voor de aangekondigde Matter-standaard. Ook WiZ-apparaten krijgen de Matter-ondersteuning.

Wanneer de Matter-update zal verschijnen meldt Signify niet. Het bedrijf schrijft dat deze 'snel' wereldwijd beschikbaar zal komen na de introductie van Matter. De fabrikant zegt daarnaast dat de update ervoor zal zorgen dat de Hue-apparaten makkelijker kunnen verbinden met andere smarthome-apparaten. De update zal geen invloed hebben op eerdere instellingen.

Verder belooft Signify dat WiZ-apparaten die vanaf september 2021 uitkomen ook een Matter-update zullen krijgen. Over oudere apparaten meldt Signify niks. Signify bracht eerder een bewegingssensor en slim stopcontact uit onder de WiZ-naam.

Matter is de nieuwe naam van Project CHIP en is een universeel, op IP gebaseerd protocol. Signify is een van de mede-ontwikkelaars van Matter en verwacht dat de standaard in het laatste kwartaal van 2021 officieel geïntroduceerd wordt. Dan zouden ook de eerste apparaten moeten verschijnen. In totaal zijn er 180 organisaties aangesloten bij de standaard.