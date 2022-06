Multiscope: 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben slimme verlichting

Volgens onderzoek van Multiscope heeft 17 procent van de Nederlandse huishoudens slimme lampen. Een gemiddeld huishouden besteedt daar 223 euro aan. Philips Hue-verlichting is het populairst, gevolgd door IKEA-lampen.

In totaal hebben Nederlanders voor 300 miljoen euro aan slimme verlichting in huis, schrijft Multiscope. Het bezit van slimme lampen is volgens het onderzoeksbureau gestegen met vier procentpunt ten opzichte van 2018. Het marktaandeel van Philips Hue is 47 procent en daarmee zijn de lampen van Signify verreweg het populairst. IKEA's Trådfri-lampen staan met 17 procent op de tweede plek, gevolgd door KlikAanKlikUit met 8 procent marktaandeel.

Gemak en comfort zijn voor 57 procent van de ondervraagden de belangrijkste drijfveren om slimme verlichting te gebruiken. Sfeer komt met 39 procent op de tweede plek en 33 procent van de Nederlanders geeft kostenbesparing op als reden. Nog eens 12 procent van de Nederlandse consumenten geeft aan binnen een jaar slimme verlichting aan te schaffen. De grootste drempel daarbij is de prijs, dat weerhoudt 39 procent van de Nederlanders nog van de overstap naar slimme verlichting.

De uitkomsten staan in de Smart Home Monitor van Multiscope. Dat is een onderzoek naar het gebruik van smarthomeapparatuur in Nederland. Voor het onderzoek zijn 6300 deelnemers van 18 jaar en ouder ondervraagd. Volgens Multiscope gaat het om een groep die representatief is voor de Nederlandse bevolking.