Onderzoek: bijna 85 procent volwassen Nederlanders kijkt video-on-demand

Bijna 85 procent van de volwassen Nederlanders kijkt video-on-demand. Dat is af te leiden uit cijfers van onderzoeksbureau Multiscope. Het aantal kijkers van video-on-demand ligt nog iets lager dan lineaire tv.

Ongeveer 88 procent van de volwassen Nederlanders kijkt lineaire tv, zo is af te leiden uit cijfers die Multiscope heeft gepubliceerd. Het aantal kijkers van video-on-demand neemt wel toe. Ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2017 nam het aantal toe met ongeveer 4,3 procent, van 11,2 naar 11,7 miljoen. Het aantal kijkers van lineaire tv daalde van 12,5 naar 12,2 miljoen.

De cijfers zijn een benadering, omdat de exacte cijfers in het betaalde rapport Smart Media Monitor van Multiscope staan. De cijfers zijn af te leiden uit de gemiddelde kijktijd per gebruiker van video-on-demand en lineaire tv en de totale kijktijd van alle Nederlanders die Multiscope heeft berekend. Door de kijktijd te delen door het aantal minuten per gebruiker, is te berekenen hoe groot de groep gebruikers is. Multiscope schaart onder meer Netflix, YouTube, Videoland en NPO Start onder video-on-demand.

De Smart Media Monitor is gebaseerd op ingevulde vragenlijsten van 3600 Nederlanders van 18 jaar en ouder, die in het onderzoek aangeven of ze bepaalde media gebruiken en hoe lang dat per dag is.