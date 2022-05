Videoland introduceert Basis-abonnement voor 5 euro per maand met reclame

Videoland gooit zijn abonnementsstructuur op de schop en introduceert twee nieuwe abonnementsvormen. Het oude 'standaard'-abonnement heet nu Premium en is 1 euro per maand duurder. Voor 5 euro per maand kunnen gebruikers Basis afsluiten, waarbij ze reclame krijgen.

Het verschil tussen de drie abonnementsvormen zit in hoeveel reclame de gebruiker ziet, met hoeveel schermen tegelijk gekeken kan worden, en of films en series gedownload kunnen worden, blijkt uit het Videoland-persbericht. Het goedkoopste abonnement heet Basis en laat gebruikers voor vijf euro per maand met reclame tv-series en films kijken. Bij deze vorm kan slechts één gebruiker tegelijk kijken en is het downloaden van video's niet mogelijk.

Het is niet duidelijk in welke vorm de advertenties getoond gaan worden. Vermoedelijk gaat het om pre-rolls die voor een serie of film worden getoond. Misschien krijgen gebruikers tijdens een programma of film ook advertenties te zien. Videoland zegt te starten met 'een aantal vaste partners', later dit jaar gaat de streamingdienst de commerciële mogelijkheden 'verder uitbreiden'.

Plus is het middelste abonnement en kost acht euro per maand. Dit abonnement is reclamevrij en laat twee gebruikers tegelijk kijken. Bij dit abonnement kunnen gebruikers daarnaast video's downloaden, om deze op een later moment terug te krijgen als er bijvoorbeeld geen internetverbinding meer is.

Het duurste abonnement heet Premium en kost tien euro per maand. Dit abonnement is vergelijkbaar met wat huidige klanten hebben. Het heeft dezelfde voordelen als het Plus-abonnement, met als uitzondering dat vier gebruikers tegelijk van Videoland gebruik kunnen maken.

Videoland gaat de nieuwe abonnementsvormen in 'de komende periode' gefaseerd uitbrengen, voor zowel nieuwe als bestaande klanten. De streamingdienst benadrukt dat gebruikers ongeacht hun abonnement hetzelfde aanbod aan series en films te zien krijgen.