Coolblue start verkoop witgoedproducten in Düsseldorf en wil winkel openen

Internetwinkel Coolblue gaat in de regio Düsseldorf televisies, witgoedapparaten 'en meer' verkopen. Hiervoor heeft het bedrijf een nieuw depot in Venlo geopend. Coolblue wil later dit jaar een fysieke winkel in Duitsland geopend hebben.

Volgens een YouTube-film van Coolblue is de eerste wasmachine maandag in Duitsland geleverd. Het bedrijf start met witgoed, omdat het denkt hiermee een onderscheidende ervaring in het land te kunnen aanbieden. Coolblue verzorgt de verkoop, levering, installatie en uitleg van een witgoedproduct. Binnenkort wil het bedrijf starten met de verkoop van televisies in Duitsland, die het bedrijf zelf ook gaat installeren. 'Snel daarna' wil het bedrijf pakketten bezorgen rondom Düsseldorf, om binnen drie tot vier maanden ook fietsbezorging aan te bieden.

De expansie naar Duitsland is volgens Coolblue iets waar het bedrijf twintig jaar naartoe heeft gewerkt. Het bedrijf zou zich eerst hebben gefocust op de Belgische en Nederlandse klanten, 'om deze zo blij mogelijk te maken'. Coolblue zegt dat alle 'bouwstenen' in de twee landen nu 'op hun plek zijn', waardoor de uitbreiding naar Duitsland mogelijk is geworden. Voor de Duitse klanten heeft Coolblue tien Duitse klantenmedewerkers getraind in witgoed.

Later dit jaar wil het bedrijf een fysieke winkel in de Duitse stad hebben geopend, zegt oprichter Pieter Zwart tegen NRC. Hiervoor zoekt het bedrijf nog naar een pand. Zwart zegt om praktische redenen voor Düsseldorf te hebben gekozen. Zo ligt Düsseldorf minder ver van Tilburg, waar het bedrijf zijn centrale distributiecentrum heeft, dan Groningen. In de toekomst wil Coolblue uitbreiden naar andere steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Concrete plannen voor steden elders in Duitsland noemt Zwart nog niet.

Coolblue heeft in totaal veertig Duitstalige werknemers aangenomen, volgens Het Financieele Dagblad moet dat aantal later dit jaar verdubbeld zijn. De webwinkel begon in 1999; in 2007 breidde het bedrijf uit naar België. In 2019 behaalde het een recordomzet van 1,5 miljard euro.