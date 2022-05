'Ubisoft geeft Skull & Bones een herstart en maakt er live-storytellinggame van'

Ubisoft geeft Skull & Bones een andere wending, melden bronnen van VGC. Het in 2017 aangekondigde en veelvuldig uitgestelde spel krijgt een 'reboot' en zal een live-gamemodel krijgen, met verhalen die dynamisch veranderen op basis van handelingen van de spelers.

Volgens bronnen bij de ontwikkelaar die anoniem willen blijven, had Skull & Bones moeite om zich te onderscheiden tussen het bestaande Ubisoft-portfolio van openwereldgames, waaronder Assassin’s Creed, The Division en Watch Dogs. Het zou niet zijn gelukt om de openwereld-piratengame een unieke positie te geven. Ubisofts verantwoordelijke ontwikkelstudio in Singapore heeft geprobeerd het concept te verfijnen, wat zou hebben geleid tot opeenvolgende vertragingen, aldus VGC. Ubisoft wilde geen commentaar geven op de berichtgeving van de website.

Nieuwe informatie over een releaseperiode is er niet; de laatste informatie komt uit oktober vorig jaar, toen Ubisoft-ceo Yves Guillemot aangaf dat de titel niet meer ergens na april 2020 zou uitkomen. Hij zei dat dat met een jaar wordt uitgesteld. Guillemot zei dat de game een 'groot product' voor Ubisoft is, dat het een grote potentie heeft en dat zijn bedrijf het wil uitbrengen 'op een niveau dat spelers zal verbazen en hen voor de langere termijn zal kunnen bekoren'.

Volgens de informatie van VGC gaat Skull & Bones in de richting van een livegamemodel met een doorlopende gamewereld. De quests, personages en verhaallijnen zullen gaandeweg flink evolueren, wat afhankelijk is van de collectieve handelingen van de spelers. Dat is een model dat afwijkt van bijvoorbeeld The Division 2. Deze game krijgt bijvoorbeeld regelmatig updates, maar bevat een wereld met relatief statische content en verhalen die niet echt veranderen.

Volgens een bron hebben de sociale aspecten en de live-storytellingaspecten uit Fortnite flinke invloed gehad op de nieuwe koers van Skull & Bones. Het vernieuwde Skull & Bones zou een sterkere nadruk leggen op samenwerking, waarmee Ubisoft zich ook zou willen richten op een ander publiek dan de fans van competitieve actiegames, die bijvoorbeeld de andere Ubisoft-titels zouden spelen.

Skull & Bones werd onthuld in juni 2017, tijdens de E3-beurs in Los Angeles. De game werd toen gepresenteerd als een soort verdere ontwikkeling van de zeegevechten uit Assassin's Creed 4: Black Flag. Het spel zou zich gaan afspelen op de Indische oceaan, in het jaar 1712, waarbij piraten via zeegevechten de lucratieve Indische handelsroutes willen plunderen. Toen werd al gezegd dat de wereld van Skull & Bones zich ontwikkelt en reageert op acties van spelers.