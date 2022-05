'SoftBank overweegt Arm te verkopen'

Het Japanse conglomeraat SoftBank overweegt volgens The Wall Street Journal om Arm Holdings als geheel of in delen van de hand te doen. In 2016 nam SoftBank Arm over voor omgerekend 29 miljard euro.

Naast een gehele of gedeeltelijke verkoop onderzoekt SoftBank ook of Arm Holdings via een beursgang op eigen benen verder kan. De plannen bevinden zich volgens de bronnen van WSJ nog in een vroeg stadium en het Japanse bedrijf kan besluiten ze niet door te zetten.

SoftBank nam het Britse Arm Holdings in 2016 over voor 24,3 miljard pond, destijds omgerekend 29 miljard euro. Het Japanse bedrijf wilde Arm vooral inlijven vanwege de verwachte groei van het internet of things.

Vorige week maakte Arm bekend de twee onderdelen van zijn internet-of-thingsdivisie, IoT Platform en Treasure Data over te hevelen naar SoftBank, waar ze als zelfstandige entiteiten verdergaan. Hierdoor kan Arm zich naar eigen zeggen beter richten op de groei van zijn corebusiness: het ontwerpen van chips. Arm is onder andere bezig zijn ontwerpen te optimaliseren voor pc- en servergebruik.

Dat SoftBank van plan was Arm op den duur af te stoten, is geen geheim. Vorig jaar maakte Arm-topman Simon Segars nog het plan bekend om Arm tegen 2023 te verzelfstandigen.