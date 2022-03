Arm wil internet-of-thingsdivisies onder eigen beheer verzelfstandigen

De Britse chipontwerper Arm zet zijn plannen door om twee internet-of-thingsdivisies te verzelfstandigen. De spin-offs worden echter niet overgeheveld naar het Japanse Softbank, maar gaan onder eigen beheer opereren.

Arm is tot de conclusie gekomen dat het verzelfstandigen van de twee divisies onder de Arm-paraplu dezelfde voordelen biedt als het overhevelen naar Softbank, maar dan met minder gevolgen voor het bedrijf. Dat heeft Arm dinsdag volgens de Japanse zakenkrant Nikkei laten weten.

Het gaat om het verzelfstandigen van de bedrijfsonderdelen IoT Platform en Treasure Data, twee divisies van de IoT Services Group van Arm. De desbetreffende bedrijfsonderdelen waren in 2019 verlieslijdend. Arm heeft moeite om meer inkomsten uit internet-of-things te behalen, onder andere doordat chips hiervoor minder lucratief zijn dan smartphonechips.

Het bedrijf maakte onlangs bekend daarom IoT Platform en Treasure Data als onderdelen af te stoten naar Softbank, om zich op zijn kernactiviteiten rond het ontwerpen van chips te kunnen richten. Arm is zelf eigendom van Softbank, maar dat maakte half augustus bekend dat het een verkoop of vervroegde gang naar de beurs voor Arm overweegt. Het gerucht gaat dat Nvidia in onderhandeling is om Arm over te nemen.