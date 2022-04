Medeoprichter Arm: overname door Nvidia is funest voor bedrijfsmodel van Arm

Een van de medeoprichters van Arm, Hermann Hauser, heeft zich in een open brief aan de Britse premier Boris Johnson kritisch uitgelaten over de geplande overname van Arm door Nvidia. Hij stelt onder meer dat de verkoop aan Nvidia het bedrijfsmodel van Arm zal vernietigen.

Hauser zegt in zijn open brief dat Arm nu een 'Zwitserland van de halfgeleiderindustrie' is, waarbij het de ruim vijfhonderd afnemers evenwichtig behandelt. Het merendeel van deze afnemers zijn volgens Hauser concurrenten van Nvidia. De medeoprichter is bang dat Nvidia na de overname een voorkeursbehandeling krijgt van Arm, ten nadele van de concurrentie van Nvidia. Dit zou volgens Hauser de basis van het bedrijfsmodel van het Britse bedrijf 'vernietigen'.

De Oostenrijker vindt dat als onderdeel van de deal tussen Nvidia en SoftBank, er een juridische verplichting in moet komen te staan dat Nvidia geen voorkeursbehandeling krijgt ten aanzien van andere Arm-afnemers. Dit moet volgens Hauser een noodzakelijke voorwaarde zijn van de Britse autoriteiten voor goedkeuring van de overname.

In de brief pleit Hauser daarnaast voor het behoud van banen in het Verenigd Koninkrijk. De medeoprichter is bang dat wanneer Nvidia besluit het hoofdkwartier van Arm naar de Verenigde Staten te verplaatsen, dit ten koste gaat van duizenden banen in het VK. Ook vreest hij dat het VK economische onafhankelijkheid verliest, omdat door de overname Arm onder de Amerikaanse regelgeving komt te vallen. In dat geval besluit het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control volgens Hauser met wie Arm zaken mag doen, in plaats van dat de Britse autoriteiten dat mogen doen. Als onderdeel van de deal moet Arm buiten de OFAC-regelgeving vallen, stelt Hauser.

Hauser stuurt de brief naar Johnson, omdat de Britse overheid toestemming moet geven voor de maandag aangekondigde overname van Arm door Nvidia. De medeoprichter heeft liever dat Johnson die toestemming niet geeft, maar dat de premier ervoor zorgt dat Arm een beursgenoteerd bedrijf wordt waarbij de Britse overheid een eerste, grote investering doet van 1 tot 2 miljard pond. Daarmee zou de onafhankelijkheid van Arm beter gewaarborgd worden, claimt Hauser.

Volgens TechCrunch zei Nvidia-ceo Jensen Huang maandag tijdens een persconferentie dat de onafhankelijkheid en het bedrijfsmodel van Arm gewaarborgd blijven. De ceo benadrukt dat Arm neutraal zal blijven naar alle klanten en dat het bedrijf het licentieportfolio van Arm wil uitbreiden met technologie van Nvidia. Hauser stelt echter dat 'uitspraken die niet juridisch bindend zijn' niet geloofd moeten worden.

Tom's Hardware schrijft op basis van de persconferentie dat Nvidia overweegt om zelf meer server-cpu's te produceren op basis van Arm-architectuur. Huang zei dat bedrijven ervoor kunnen kiezen om zelf cpu's te maken op basis van de Arm-licenties, of ze kunnen Nvidia vragen een semi-custom chip te maken, of ze kunnen een Nvidia-chip kopen. "Al die opties zijn mogelijk, wij willen dat het ecosysteem zo uitgebreid mogelijk is", zei Huang.

Nvidia koopt Arm van SoftBank voor 40 miljard dollar. Naast de Britse autoriteiten, moeten de Chinese, Europese en Amerikaanse overheden ook nog goedkeuring geven. De bedrijven verwachten dat de transactie over anderhalf jaar afgerond is.