Bloomberg: VK overweegt om overname Arm door Nvidia tegen te houden

De overheid van het Verenigd Koninkrijk overweegt om de overname van Arm door Nvidia tegen te houden vanwege 'potentiële risico's voor de nationale veiligheid'. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Er is nog geen definitief besluit genomen.

Een beoordeling van de Britse markttoezichthouder CMA bevat 'zorgwekkende implicaties voor de nationale veiligheid', melden bronnen aan Bloomberg. Daarom zou het VK momenteel geneigd zijn om de overname af te wijzen, stelt een anonieme bron die bekend is met de besprekingen binnen de Britse regering. Er is nog geen definitief besluit genomen en het Verenigd Koninkrijk kan de deal nog steeds goedkeuren, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, voegen de bronnen toe.

Het VK zal waarschijnlijk eerst een diepgaander onderzoek instellen naar de overname, vanwege deze nationale veiligheidskwesties. Oliver Dowden, de Britse minister die het onderzoek naar de Arm-overname door Nvidia in april instelde, zal binnenkort beslissen of de mededingingsautoriteiten verder onderzoek moeten doen.

Nvidia meldt aan Reuters dat het samen met de Britse overheid het regelgevingsproces doorloopt. "We kijken uit naar hun vragen en verwachten eventuele problemen op te lossen", vertelt een woordvoerder van Nvidia aan dat medium. De Britse mededingingsautoriteiten hebben niet gereageerd op het bericht van Bloomberg.

Nvidia kondigde vorig jaar aan dat het bedrijf Arm wil overnemen voor 40 miljard dollar. Het bedrijf wil de technologieën van Arm inzetten om zijn positie op de markt voor systemen voor kunstmatige intelligentie te versterken. De overnameplannen werden met kritiek ontvangen. Techgiganten als Google, Microsoft en Qualcomm hebben hun zorgen over de overname geuit bij de toezichthouders van verschillende landen en regio's. De medeoprichter van Arm stelde vorig jaar dat de overname door Nvidia 'funest is voor het bedrijfsmodel van Arm'.

Arm biedt licenties voor zijn chipontwerpen en de Arm-instructiesetarchitectuur aan zijn klanten, die daar hun eigen chips op kunnen baseren. Klanten van Arm zijn bang dat het in de toekomst moeilijker of duurder wordt om Arm-licenties af te nemen voor concurrenten van Nvidia, dat zelf ook chips ontwerpt. Nvidia beloofde bij de overnameplannen dat Arm zijn open-licentiemodel en de neutrale houding richting klanten behoudt.

Verschillende mededingingsautoriteiten buigen zich momenteel over de overname. Eerdere berichten stelden dat de overnameplannen vertraging op zouden lopen. The Information schrijft bijvoorbeeld dat China de overname vertraagt. De Chinese markttoezichthouders zou nog niet begonnen zijn met de formele beoordeling van de overname. Nvidia zou ook de zomerdeadline gemist hebben om documenten in te dienen bij de Europese Commissie, waardoor het beoordelingsproces van de Europese mededingingsautoriteiten pas na de zomervakantie kan beginnen, schreef The Telegraph eind juli.