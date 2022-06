Britse marktwaakhond wil diepgaand onderzoek naar overname Arm door Nvidia

De Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority concludeert dat de overname van Arm door Nvidia concurrentiebelemmerend kan zijn. Het betrokken ministerie kan op basis daarvan een intensiever onderzoek opdragen. Er is nog geen definitieve beslissing genomen.

De CMA beweert in het rapport dat concurrenten van Nvidia afhankelijk zijn van de toegang tot de Arm-instructiesetarchitectuur, processorarchitectuur ontwikkeld door Arm Limited. Arm geeft licenties uit aan derden en dat zou door de overname duurder of minder toegankelijk worden. Bedrijven gebruiken op grote schaal cpu's, gpu's en soc's op basis van Arms architectuur voor onder meer datacenters, iot, de automotive-industrie en gamingconsoles.

Om die reden denkt de marktwaakhond dat verdere doorontwikkeling en innovatie binnen die industrieën uiteindelijk gehinderd kan worden, aangezien concurrenten van Nvidia in die sectoren belemmerd kunnen worden in de toegang tot door Arm gelicentieerde cpu-technologie. Dit zou dan weer een reële kans op "substantieel verminderde concurrentie, met als gevolg belemmering van innovatie en duurdere of kwalitatief mindere producten" als gevolg hebben.

Op basis van de conclusie van de CMA moet het Department for Digital, Media, Culture and Sport beslissen of de CMA een diepgaander 'Phase 2'-onderzoek moet starten. Nvidia had in eerste instantie 18 maanden ingepland voor het juridische proces dat gepaard gaat met een dergelijke overname. Nu laat ceo Jensen Huang tegenover Financial Times (paywall, via Ars Technica) weten dat er meer tijd nodig is om de deal rond te krijgen. Het betreffende ministerie heeft geen deadline voor het maken van een definitieve beslissing over de overname, zo laat het op de officiële overheidswebsite weten, maar moet binnen een redelijk tijdsbestek uitsluitsel geven om onzekerheid bij de bedrijven te beperken.

Het oorspronkelijke onderzoek werd in april formeel gestart en werd op 20 juli geconcludeerd, hoewel het vandaag pas gepubliceerd werd. Nvidia kondigde de overname van 40 miljard dollar in september van 2020 aan. Hoewel het bedrijf er naar eigen zeggen alle vertrouwen in heeft dat alles goed gaat komen, zijn er al langer aanwijzingen dat de Britse overheid tegen de overname is. De volgende stap lijkt nu een diepgaander onderzoek te zijn, waarna er uiteindelijk een definitief oordeel geveld wordt.