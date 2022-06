Door Steve Jobs gesigneerde Apple II-handleiding is voor 787.483 dollar geveild

Een door Steve Jobs en voormalig Apple-ceo Mike Markkula gesigneerde handleiding voor de Apple II-pc is voor bijna 790.000 dollar geveild. In de handleiding staat een persoonlijke boodschap van Jobs voor de geadresseerde, Julian Brewer.

De met stalen ringen gebonden handleiding werd door RR Auction geveild. Na 46 biedingen werd het object uiteindelijk voor 787.484 dollar verkocht aan Indianapolis Colts-eigenaar, Jim Irsay. De Apple II-handleiding werd in 1980 van handtekeningen voorzien toen Jobs en Markkula bij Mike Brewer thuis langskwamen. Brewer had Apple's distributierechten in het Verenigd Koninkrijk geregeld.

Brewer riep zijn zoon, Julian, naar beneden. De tiener nam zijn Apple II-handleiding mee om deze te laten signeren. Jobs schreef de volgende boodschap in het document: "Julian, jouw generatie is de eerste die opgroeit met computers. Verander de wereld! Steve Jobs, 1980."

Het object maakt deel uit van een serie Apple-gerelateerde spullen, waaronder een Apple I-pc, een door Jobs gesigneerde brief en de lederen jas die Jobs in 1983 droeg in de iconische 'middelvinger naar IBM'-foto. De handleiding is verreweg voor het hoogste bedrag geveild.