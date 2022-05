Apple VideoPad-prototype wordt geveild voor wellicht 10.000 euro

Een zeer zeldzaam prototype van de Apple VideoPad wordt in november geveild. Het veilinghuis, Bonhams, verwacht dat deze nooit officieel uitgebrachte personal digital assistant tussen de 6900 en 10.000 euro gaat opleveren.

Het gaat hier om het tweede prototype van de VideoPad, een open te klappen pda die nooit het daglicht heeft gezien. Er werden tussen 1993 en 1995 drie verschillende prototypes gemaakt, maar dit tweede prototype is, voor zover bekend, de enige nog bestaande VideoPad . In het bovenste scherm van de pda zit een ingebouwde camera die volgens Bonhams kennelijk bedoeld is 'voor videogesprekken'.

Het veilingbedrijf meldt dat de VideoPad, samen met de Newton Messagepad-serie van pda-systemen, door Steve Jobs persoonlijk is geannuleerd toen hij in 1997 weer terugkwam bij Apple. Dit omdat hij van mening zou zijn dat de technologie nog niet geavanceerd genoeg was om een 'positieve gebruikerservaring' te kunnen garanderen.

De Apple VideoPad maakt onderdeel uit van Bonhams History of Science and Technologie-veiling en moet op 3 november beginnen. Op de veilingdag worden nog meer Apple-gerelateerde producten van de hand gedaan. Zoals een Apple Emate 300, een prototype van de eerste generatie iPads en een door Steve Jobs geschreven brief. Die laatste moet zo'n 210.000 euro gaan opleveren, stelt het veilinghuis.