Foto's tonen prototype Apple Watch uit 2013

Er zijn foto's verschenen van een zeldzaam prototype van de Apple Watch uit december 2013. Daarmee is het vermoedelijk het oudste bekende prototype van de smartwatch. Er zijn diverse kleine wijzigingen ten opzichte van het uiteindelijke ontwerp.

Zo is de digitale kroon iets anders dan in de uiteindelijke versie en steekt die iets verder uit. Bovendien is de lader niet compatibel met welke Apple Watch dan ook die is uitgekomen, zo schrijft 9to5Mac op basis van foto's en informatie van verzamelaar Guilio Zompetti.

Apple kondigde de eerste Watch in september 2014 aan en bracht hem pas acht maanden later uit in april van 2015. Het algemene ontwerp van het prototype komt wel overeen, met een knop onder de digitale kroon, de roestvrijstalen achterkant met hartslagsensor en een vierkant scherm aan de voorkant. Het horloge draait SwitchBoard, Apples interne besturingssysteem om hardwarematige functies van apparaten te testen.