Apple stopt tijdelijk met verkoop Apple Watch 9 en Ultra 2 in Verenigde Staten

Apple pauzeert vanaf 21 december de onlineverkoop van de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 in de Verenigde Staten. Aanleiding van de tijdelijke verkoopstop is een uitspraak van de ITC in een langlopend patentgeschil rond de zuurstofsaturatiesensor in de smartwatch.

De International Trade Commission heeft de kwestie in oktober naar de regering-Biden gestuurd voor een presidentiële beoordelingsperiode van zestig dagen. Hoewel de beoordelingsperiode officieel pas op 25 december afloopt en president Biden het besluit nog kan terugdraaien, heeft Apple besloten zijn nieuwste smartwatchmodellen al iets eerder uit de schappen te halen.

Vanaf 21 december zijn de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 in elk geval voorlopig niet te koop via de Amerikaanse webshop van Apple. Vanaf 24 december zijn de Apple Watch-modellen ook niet meer verkrijgbaar in fysieke winkels in de Verenigde Staten, meldt 9to5Mac. Het verbod geldt niet voor andere landen.

Apple is het zelf niet eens met het besluit. Het techbedrijf zou er alles aan doen om de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen voor klanten in de Verenigde Staten. Omdat de Apple Watch SE 2 niet over de zuurstofsaturatiesensor beschikt, mag deze smartwatch wel verkocht blijven worden in het land.

In 2020 spande het medische bedrijf Masimo een rechtszaak aan tegen Apple. Het bedrijf beschuldigt Apple onder meer van het stelen van bedrijfsgeheimen en het schenden van patenten door de implementatie van de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch. In 2021 volgde er een aanvraag bij de International Trade Commision, die oordeelde dat Apple het patent van Masimo heeft geschonden.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-12-2023 16:49
53 • submitter: Noxious

18-12-2023 • 16:49

53

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Reacties (53)

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Heloise 18 december 2023 22:01
Apple zou niet de eerste partij zijn die hier aan het kortste eind trekt.

Philips heeft al eerder, in 2015, gemerkt dat Masimo op dit gebied relevante US patenten heeft, en werd toen veroordeeld om ongeveer een half miljard dollar schadevergoeding te betalen. Zie bv.:

https://investor.masimo.c...Infringement/default.aspx

Ik kan me daarom goed voorstellen dat Apple enige voorzichtigheid betracht: ook voor hen is een half miljard dollar niet niks.
Polydeukes 18 december 2023 16:56
Even los van de vraag wie gelijk heeft (en gelijk krijgt) vind ik het ook wel eens verfrissend om te zien dat er nog Davids zijn die de Goliaths van deze wereld durven aan te pakken. Big Tech hebben miljoenenbudgetten voor advocaten en zijn in staat om kleine spelers helemaal stuk te procederen.
SoldierOfOrange @Polydeukes18 december 2023 16:59
Masimo had een omzet van $1.240.000.000 in 2022. Da’s wel een flinke David.
!mark @SoldierOfOrange18 december 2023 17:10
Wat welgeteld 0.25% is van Apple Inc. over hetzelfde jaar :Y)
In absolute zin stelt het wat voor, maar tegenover de echte Bit Tech bedrijven nog steeds een gewoon een David :+

Het geeft maar aan hoe absurd groot de grootste bedrijven zijn geworden als zelfs een miljardenbedrijf in vergelijking gereduceerd wordt tot een kwart procent ervan

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 20:01]

Aldy @!mark19 december 2023 15:29
Wat welgeteld 0.25% is van Apple Inc. over hetzelfde jaar
Een schadevergoeding betaal je uit je winst en niet uit je omzet, dus is dit cijfer niet relevant.
amigob2 @SoldierOfOrange18 december 2023 17:07
Dat is ongeveer 0,3% van de omzet van Apple.
Dus ja David vs Goliath.
Finraziel @amigob218 december 2023 17:13
Ja, in zekere zin wel, maar eenmaal genoeg geld voor een leger advocaten maakt het niet zo heel veel meer uit dat de andere partij nog eens veel meer geld heeft lijkt me.
logix147 @Finraziel18 december 2023 18:33
In Amerika wordt ook heel vaak no cure no pay toegepast en wordt men in percentages uitbetaald.

1 zaak winnen kan betekenen dat je jaarinkomen gewoon meermaals binnen is.

Zover ik weet is dat soort geld in Nederland ondenkbaar.
Blokker_1999
@logix14718 december 2023 19:33
No cure, no pay zie je wel eens bij de ambulancejagers, maar in de bedrijfswereld ga je dat echt niet tegenkomen. Daar betaal je gewoon per factureerbaar uur dat iemand aan je zaak gewerkt heeft. En hoewel het hoofdzakelijk interns en paralegals zijn die nog redelijk goedkoop zijn, kost een topadvocaat in een topkantoor je vanzelf meer dan duizend dollar per uur en wordt je niet eens klant van zo een kantoor als je geen overeenkomst kunt sluiten om voor enkele honderdduizenden dollars per jaar aan uren te laten factureren.
ashwin911 @logix14718 december 2023 20:00
Volgens mij hebben grote bedrijven gewoon een advocaat op retainer. Dus ze maken jaarlijks een bedrag over aan een advocaten kantoor en mogen dan een x aantal uur gebruik maken van de juridische diensten. Is een soort verzekering en is goedkoper en je krijgt voorrang ten opzichte van mensen die geen retainer hebben. En als ze die uren op hebben gemaakt word het uur tarief verrekend. En niet vergeten grote bedrijven hebben gewoon bedrijfsjuristen in dienst.

[Reactie gewijzigd door ashwin911 op 23 juli 2024 20:01]

mac1987 @Finraziel18 december 2023 19:01
Wel als die rechtzaken incl. beroep meerdere jaren voort kunnen slepen. Met een groot leger aan topadvocaten ben je zo tientallen miljoenen per jaar kwijt. Met de marge van Apple blijft dat wisselgeld, maar niet elk bedrijf met iets meer dan een miljard omzet is bereid jaren op rij tientallen miljoenen aan winst weg te laten vloeien. Er zijn voldoende bedrijven van die omvang waarbij orde grootte tientallen miljoenen een significant deel van, zo niet de gehele winst is.

Kijken we echter specifiek naar Masimo, dan was de operationele winst in 2022 rond de $300 miljoen. Dan hebben die inderdaad de mogelijkheid om zulk soort rechtszaken voort te laten duren, als ze van mening zijn er onder aan de streep beter van te worden.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 20:01]

Verwijderd @amigob218 december 2023 17:42
Dus ja David vs Goliath.
Als het op omzet aankomt wel, echter werd deze opmerking geplaatst in de context van twee partijen in een rechtszaak. Daar kunnen beide partijen de allerbeste advocaten ter wereld veroorloven, dus daar is geen sprake van David tegen Goliath. Boven een bepaald bedrag heb je gewoon het plafond bereikt; meer geld koopt je niet nog beter, want dat is er simpelweg niet.

Met deze uitspraak in de context van een rechtszaak wordt meestal bedoeld dat het ene kamp een batterij aan advocaten en overige kosten met gemak kan veroorloven en de andere niet. Wat de strijd oneerlijk maakt, aldus David tegen Goliath.
Woodsnaps @Verwijderd18 december 2023 18:23
Ik denk dat Trump heel blij zou worden als jouw opmerking over het plafond bereiken zou kloppen… maar helaas ben ik er bang voor dat die statement gewoon écht niet klopt.
Verwijderd @Woodsnaps18 december 2023 18:32
Ik denk dat Trump heel blij zou worden als jouw opmerking over het plafond bereiken zou kloppen… maar helaas ben ik er bang voor dat die statement gewoon écht niet klopt.
Denk dat je de plank wat betreft mijn opmerking een tikkie mis slaat. Geld staat niet gelijk aan beter. Geld betekend slechts dat het beste in potentie te bemachtigen is(in dit geval een topteam advocaten). Dit garandeert niet dat het ook zo uitpakt. Er speelt nog wel wat meer mee dan alleen geld. Maar dit alles is irrelevant over de opmerking David v Goliath, dus begrijp niet zo goed waar je heen wil door Trump aan te halen?

Mijn punt is of je nou 10 of 100 miljard op je bankrekening hebt. Er is geen Advocaat dit of iets wat er in de verre verste ook maar in de buurt komt, rekent voor zijn/haar diensten. In dit geval bezitten beide partijen over zat vermogen en zullen de maximum kosten van een rechtszaak makkelijk kunnen ophoesten ook al is Apple vele malen groter.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 20:01]

Woodsnaps @Verwijderd18 december 2023 18:52
Geld staat niet gelijk aan beter. Geld betekend slechts dat het beste in potentie te bemachtigen is(in dit geval een topteam advocaten).
Dit is precies wat ik bedoel en daarmee spreek je je eigen eerste opmerking tegen. Of ik begrijp je gewoon misschien niet. Maar wat je nu zegt, daar sta ik volledig achter.
Fidesnl @Woodsnaps18 december 2023 19:05
In Jip en Janneke taal:

Wat @Verwijderd zegt is dat als jij minimum loont verdient, dan kun je bij de Plus maximaal het brood van €1,50 kopen omdat je anders niet rond komt. (David)
Jouw buurman verdient 2x modaal en kan daarmee iedere broodsoort in de Plus kopen. (Goliath)

Stel de overbuurman verdient 8x modaal, dan kan hij wel veel meer verdienen dan jouw buurman van 2x modaal, maar de Plus verkoopt geen brood dat duurder is dan €4.

Met andere woorden, vanaf 2x modaal is er geen broodwedstrijd meer. Dus ook geen David en Goliath meer.

Je kunt in bovenstaande het woord brood vervangen door advocaat en de bedragen x €1 miljoen doen. Maar het blijft hetzelfde qua strekking.
b12e @Woodsnaps18 december 2023 19:50
Ik ga hier -1 of 0 gemod worden (en terecht) maar...

Bij Trump gaat het de andere kant op, en is er geen plafond maar een lat die lager en lager komt te liggen. Intussen al een diep dal, maar de bodem helaas nog niet.
g_v_rijn @amigob218 december 2023 19:08
Scherp opgelet -> 99.3 moderatie punten wat mij betreft!
Deralte @amigob219 december 2023 06:31
Als je over deze omzetten spreekt is er geen verschil meer tussen de kwaliteit van advocaten. Beiden zijn top…
Polydeukes @SoldierOfOrange18 december 2023 17:02
Oh, thanks. Net worth van bijna $6 miljard zie ik inderdaad. Had er nog nooit van gehoord, maar dat zegt meer over mij dan over Masimo ;)
sygys @Polydeukes19 december 2023 07:47
Dan nog heeft Apple ongeveer 90x zoveel omzet dus je kunt op een of andere manier toch wel spreken van een grote speler tegen een iets minder grote speler.
j-nl @Polydeukes18 december 2023 17:01
Masimo is anders ook een bedrijf met miljarden omzet en honderden miljoenen winst per jaar. Ook dat is dus geen kleine jongen.
Qws @j-nl18 december 2023 20:35
Volgens mij is Apple 100 keer groter dan Masimo. Dus ja, in een strijd tussen Apple en Masimo is Masimo gewoon een miezerige klein bedrijf tegenover Apple.
Sinester @Qws19 december 2023 11:17
In een juridische strijd heeft Apple echt geen voordeel omdat ze meer geld hebben hoor
Masimo heeft genoeg centen om jaren lang de beste advocaten te kunnen inhuren.. zelfde als Apple

Dus in deze strijd maakt het echt geen drol uit dat Apple 100x groter is
lenwar
@Polydeukes18 december 2023 17:16
Even los van dat je analogie in dit specifieke geval niet helemaal klopt natuurlijk, is het inderdaad fijn om te zien dat dit toch eens in de zoveel tijd gebeurd.

Als je ergens juridisch recht op hebt, heb je er recht op. Het zou dan oneerlijk zijn, als een megaconcern dat dan kan overschreden met geld.
Dit doet me ook denken aan de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s die niet in de Benelux kan vestigen, vanwege een Zeeuwse snackbar met die naam 🥹 (en de van in de Benelux gedeponeerd heeft)
Roel1966 18 december 2023 22:29
het medische bedrijf Masimo een rechtszaak aan tegen Apple
In 1ste instantie kon ik niet direct een verband leggen tussen een medisch bedrijf en dan dit geschil met Apple in verband met een saturatie sensor. Maar na even Gegoogled te hebben blijkt Masimo een technisch medisch bedrijf te zijn. Zij produceren dus ook zelf een soort van smart watch waaronder dan de Masimo W1 medical.

Valt mij daarbij wel op dat die Masimo W1 best wel wat trekjes heeft van een Apple smartwatch dus ja wie was nu het 1ste. Was Masimo de 1ste die dan een smartwatch op de markt heeft gezet met hun eigen saturatie sensor. Of ja, heeft Masimo gebruik gemaakt van Apple en een saturatie sensor gebruikt die dan ook in de smartwatch gebruikt word.

Tja, ik denk dan van waarom worden patenten niet algemeen beschikbaar gesteld in b.v. dan een centrale stichting die daar dan oog op houd.
NTS @Roel196619 december 2023 10:18
Het gaat om een patent op de zuurstofsensor. Masimo is een leverancier van dat soort sensors/chips, die ook in allemaal andere producten gebruikt worden.

Apple heeft uitgebreid met Masimo gesproken voordat ze een zuurstof sensor in de Apple Watch hebben ingebouwd. Daarna hebben ze besloten niets van Masimo te kopen, maar wel aardig wat van hun engineers en een paar man senior management weg te kopen. En surprise surprise, kort daarna hebben ze een Apple watch met zuurstofsensor gelanceerd. Masimo heeft ze aangeklaagd voor het overtreden van hun patenten op zo'n sensor. Op z'n minst is hier een flinke smoking gun, en de ITC heeft Masimo voor nu in het gelijk gesteld en de import van Apple Watches in de VS verboden.

De kans dat ze de hele zaak uitvechten is relatief klein. Uiteindelijk eindigen deze dingen bijna altijd in een schikking waarbij Apple een afspraak maakt met Masimo over wat ze moeten betalen voor deze techniek. Zo'n importverbod is gewoon een manier om beter met Apple te kunnen onderhandelen over de schikking.
Yzord 18 december 2023 17:18
Snap niet dat Apple dan niet de licentiekosten gaat betalen (mits dat is aangeboden). Dit kan een flinke omzetverlies zijn gedurende deze dagen al zal de knip rond 24 december wel aardig geleegd zijn bij de meeste mensen.
Hatsjoe @Yzord18 december 2023 18:17
Ik vermoed dat Apple nog steeds probeert haar gelijk te halen. Zodra je zo'n deal sluit, dan erken je schuld en heb je meteen een enorme rekening met terugwerkende kracht. Blijkbaar denkt Apple nog een dusdanig sterke zaak te hebben dat het de moeite waard is om te proberen. Ik gok dat als ze wederom verliezen, ze de zuurstofsaturatie er gewoon uithalen in plaats van royalties betalen.
DLeijen @Yzord19 december 2023 09:53
Het patent valt niet onder FRAND, dus Masimo kan simpelweg weigeren een licentie aan te bieden, of volledig zelf bepalen wat ze vragen voor het patent.
remotica @Yzord21 december 2023 09:09
Hm, SpO2 meten is niet bepaald rocket science, en veel is al meer dan 25 jaar bekend dus uit patent gelopen.
Ik ben voor een eigen product in patenten voor fotoplesmythografie gedoken en heel veel daarvan zijn onderuit te halen vanwege prior art. Blijkbaar zijn ze in Amerika heel makkelijk in het toekennen van patenten onder het mom van: "Als het niet klopt zoeken ze het in de rechtszaal maar uit"?
In elk geval lijkt mij het mij niet nodig om beschermde informatie van Masimo te gebruiken in je Apple watch, zeker niet wanneer je daar werknemers wegkoopt.
Woudloper 18 december 2023 17:25
Apple en Masimo gaan samen al lang terug als het om rechtszaken gaat. Sinds de lancering van de Apple Watch in 2015 zijn er rechtszaken rondom patent overtredingen vanuit Masimo richting Apple. Ooit begonnen toen Apple de heer O’Reilly heeft ingehuurd in 2014 om samen met Apple ontwikkelingen te doen voor de Apple Watch. Saillant detail was dat O'Reilly toen ook al in dienst was van Apple.
SED @Woudloper18 december 2023 18:19
Ooit begonnen toen Apple de heer O’Reilly heeft ingehuurd in 2014 om samen met Apple ontwikkelingen te doen voor de Apple Watch. Saillant detail was dat O'Reilly toen ook al in dienst was van Apple.
Slim, ze hebben iemand ingehuurd die ze al in dienst hadden
Sluw zakendoen waarschijnlijk O-)

[Reactie gewijzigd door SED op 23 juli 2024 20:01]

DaveFlash 18 december 2023 19:47
ik zou wel eens weten waarom de Apple Watch modellen 6 t/m 8 en de Ultra 1 wel nog verkocht mogen worden, terwijl ook die bloedzuurstof meten net als de S9 en U2...
Togi @DaveFlash18 december 2023 22:33
Waarschijnlijk hadden die net andere meetmethode of meetcalculatie.
Massimo heeft zelf een eigen methode die door veel artsen als gouden standaard gezien wordt.
Ook bedrijven als Philips en GE lagen in het verleden in de clinch met Massimo.
Nu heeft bijv Philips een module van Massimo op hun patientenmonitoren waar Massimo veel op verdient
DaveFlash @Togi19 december 2023 16:49
aha! dank voor de toelichting
LadyGiga @DaveFlash19 december 2023 16:51
De grote omzet zal nu wel bij de Apple watch 9 zitten zeker?
DaveFlash @LadyGiga19 december 2023 16:56
nja, gelukkig is het verbod nu pas, dus apple kan maar zo allang de verkooppiek van AW S9 en AW U2 precies al achter de rug hebben....
Darida 18 december 2023 17:24
Ik ben er zeker van dat 95% van alle patentenzaken onrechtvaardig zijn nl. patenttrollen die gewoon geld willen.

Dat wilt niet zeggen dat er geen terechte claim zijn.

[Reactie gewijzigd door Darida op 23 juli 2024 20:01]

Woudloper @Darida18 december 2023 17:28
Ik blijf het lastig vinden met deze patenten op gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen. Immers zijn er veel partijen die met hetzelfde werken en gebruik maken van dezelfde bronnen.

Is toch ook niet zo dat als een staalbedrijf nu een spijker ontwikkeld met een bredere kop hij hier ook patent op gaat aanvragen. Dit is immers een branche/sector die al honderden jaren bestaat. Uiteindelijk moet dit met deze technologieën ook zo worden. Heb soms het idee dat we elkaar alleen maar vliegen aan het afvangen zijn in plaats van dat we bezig zijn om de wereld te ontwikkelen.
Zynth @Woudloper18 december 2023 17:40
Mee eens.
De patentwetgeving moet vernieuwing voldoende belonen om "uitvinder" te kunnen/willen zijn, maar zo min mogelijk. Een balans die innovatie maximaal stimuleert, en tegelijkertijd elke innovatie zo snel mogelijk breed beschikbaar maakt op een prettige en zo goedkoop mogelijke manier.
the_shadow @Darida18 december 2023 17:34
Massimo is een behoorlijk grote partij die in de medische sensortechnologie zit. Verre van een patenttrol zou ik zeggen.
Janbraam @Darida18 december 2023 17:50
https://www.usitc.gov/sys...276_notice10262023sgl.pdf
MartijnHavinga @Darida18 december 2023 17:59
Ook voor de zogenoemde "patenttrollen" valt (mits deze hun patenten tegen redelijke tarieven op de markt zetten) wat te zeggen. Stel jij hebt iets geweldigs bedacht en hebt daar patent op gekregen maar hebt geen kapitaal om er iets groots mee te gaan doen en binnen je netwerk is er ook geen bedrijf die met je in zee wil. Je kunt dan je patent verkopen aan een partij die wel kapitaal heeft zodat jij fatsoenlijk beloond wordt voor je uitvinding.
acreed166 18 december 2023 16:58
Snel inslaan, zal de waarde wel stijgen en export naar Amerika populair worden.
supersnathan94
@acreed16618 december 2023 19:43
Export naar de VS? Als er een verkoopverbod komt, heeft invoer in grote getalen geen nut, want dan haalt de douane dat er gewoon uit.
oks 18 december 2023 17:37
Apple neemt gewoon masimo over. Probleem opgelost.
FrostyPeet 18 december 2023 17:37
Goed, dus Apple mag niet in America verkopen, maar er lijkt niets te staan over "grijze" import uit b.v. Canada. Dus als een Amerikaan een AW9 koopt bij Apple Canada en die verstuurt naar zijn Amerikaanse postadres mag dat wel?
angulardragon03 @FrostyPeet18 december 2023 17:47
Het blijft mogelijk om via resellers/winkels zoals Target of Best Buy deze modellen te bestellen, alleen via Apple direct wordt het onmogelijk.
ITsEZ @angulardragon0318 december 2023 19:26
Als ik het zo lees is ook de import van de modellen verboden, en Apple mag het ook niet meer aan andere partijen leveren. Dus Target en Best Buy kunnen het blijven verkopen, totdat de voorraad daar op is.
supersnathan94
@FrostyPeet18 december 2023 19:46
3rd parties mogen hun voorraad gewoon opmaken. Dus bij een best buy of walmart kun je het nog gewoon kopen zolang de voorraad strekt.

Zelf invoeren (aan je pols) is prima, groothandel import wordt echter wel lastig.

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