Apple stopt tijdelijk met verkoop Apple Watch 9 en Ultra 2 in Verenigde Staten

Apple pauzeert vanaf 21 december de onlineverkoop van de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 in de Verenigde Staten. Aanleiding van de tijdelijke verkoopstop is een uitspraak van de ITC in een langlopend patentgeschil rond de zuurstofsaturatiesensor in de smartwatch.

De International Trade Commission heeft de kwestie in oktober naar de regering-Biden gestuurd voor een presidentiële beoordelingsperiode van zestig dagen. Hoewel de beoordelingsperiode officieel pas op 25 december afloopt en president Biden het besluit nog kan terugdraaien, heeft Apple besloten zijn nieuwste smartwatchmodellen al iets eerder uit de schappen te halen.

Vanaf 21 december zijn de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 in elk geval voorlopig niet te koop via de Amerikaanse webshop van Apple. Vanaf 24 december zijn de Apple Watch-modellen ook niet meer verkrijgbaar in fysieke winkels in de Verenigde Staten, meldt 9to5Mac. Het verbod geldt niet voor andere landen.

Apple is het zelf niet eens met het besluit. Het techbedrijf zou er alles aan doen om de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen voor klanten in de Verenigde Staten. Omdat de Apple Watch SE 2 niet over de zuurstofsaturatiesensor beschikt, mag deze smartwatch wel verkocht blijven worden in het land.

In 2020 spande het medische bedrijf Masimo een rechtszaak aan tegen Apple. Het bedrijf beschuldigt Apple onder meer van het stelen van bedrijfsgeheimen en het schenden van patenten door de implementatie van de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch. In 2021 volgde er een aanvraag bij de International Trade Commision, die oordeelde dat Apple het patent van Masimo heeft geschonden.