Max Payne- en Alan Wake II-stemacteur James McCaffrey overleden

James McCaffrey, de stemacteur van Max Payne, is zondag op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. McCaffrey vertolkte ook stemmen in andere games, waaronder Alan Wake II en Control.

Max Payne-acteur James McCaffreyHet nieuws van zijn overlijden werd naar buiten gebracht door TMZ en werd later bevestigd door ontwikkelaar Remedy Entertainment en Rockstar Games. Naast de stem van Max Payne in de gelijknamige gamefranchise vertolkte McCaffrey de stem van directeur Zachariah Trench in Control en de sprak hij de stem in van Alex Casey in Alan Wake II. De stemacteur had ook een cameo in de liveactionadaptie van Max Payne uit 2008 en speelde in verschillende tv-series, waaronder Rescue Me.

Remedy Entertainment en Rockstar Games kondigden vorig jaar remakes aan van Max Payne 1 en 2. Volgens Remedy zijn de remakes inmiddels klaar voor productie. Ook maakte de Finse studio bekend dat Alan Wake II twee betaalde uitbreidingen krijgt.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-12-2023 18:40 56

18-12-2023 • 18:40

56

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Reacties (56)

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Kwistnix 18 december 2023 19:01
Ik kende hem nog van de TV serie Viper en herkende de stem destijds direct in Max Payne.
Zonde hoor.
Jorissie87 @Kwistnix18 december 2023 21:04
Same, ik als de vader van Harvey Spectre in Suits. Kende de man niet van gezicht maar hoorde direct Max Payne.
Opblaaskrokodil @Jorissie8718 december 2023 23:49
Herkenbaar: aflevering op pauze, volgens mij is het hem. IMDb erbij, yep - Max Payne.
Viper1995 @Kwistnix18 december 2023 19:38
Fijn dat er nog iemand hem kant van Viper, ik heb feitelijk o.a. aan Viper mijn programmeer carrière deels te danken omdat ik ooit met het modden van GTA SA ben begonnen
zork @Viper199520 december 2023 09:23
Ik begrijp het niet. Wat is de link met Viper en programmeren?
Viper1995 @zork21 december 2023 18:07
Jaren geleden heb ik aan een mod gewerkt voor GTA SA gebaseerd op Viper, daar heb ik o.a. de eerste stukken code geschreven. Het heeft me grappig genoeg gelijk direct veel inzicht gegeven met dingen die later in het werkveld ook gebruiken (kunnen) worden alleen was dit alles zelf uitvogelen met wat er op het internet te vinden was.
zork @Viper199522 december 2023 16:20
Nu begrijp ik het, leuke verbanden! Op deze manier ben je dus in C++ gedoken?
Viper1995 @zork23 december 2023 12:42
Nee dat deel heb ik nooit gedaan, het is volledig gedaan in de script achtige taal die uit mijn hoofd Missing Script heet. Het heeft wat weg van meerdere talen maar was iets wat speciaals voor die games gemaakt was.
nexhil @Kwistnix19 december 2023 08:52
Viper ja! Inderdaad, nooit bij stil gestaan eigenlijk maar nu ik die foto zie.
Kraa13 @Kwistnix19 december 2023 16:53
Treurig! RIP Max Payne 1 & 2 zo cool gedaan.
Heaget 18 december 2023 19:16
Ik denk dat ik de stem van Max Payne nooit zal vergeten, de grimmige sfeer vergezeld met zijn stem en het briljante maar naargeestige verhaal, prachtig.
screenager @Heaget18 december 2023 19:26
The truth was like a green crack through my brain. Weapon statistics floating in the air, glimpsed out of the corner of my eye. the repetitious act of shooting, time slowing down to show off my moves. The paranoid feeling of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as Hell, it was the most horrible thing I could think of
Frankie Niagara : Pleased to meet ya. I'm Frankie "the Bat" Niagara.
Max Payne : "Niagara," as in you cry a lot?
Max Payne : He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do.
Good times, ik kan dat lezen met zijn stem.
Darth TNT @screenager18 december 2023 22:07
Die stem, heerlijk. Groot verlies qua stem acteren.

The final gunshot an exclamation point to all that led to this point

Zoveel quotes, in sommige gevallen gewoon puur perfectie door de stem
Darkwolf_1982 @Darth TNT19 december 2023 14:12
"The final gunshot was an exclamation mark on everything that had led to this point."

Niet half-half bij zo'n nieuwsbericht als deze. ;)
PurpleApeGaming @screenager18 december 2023 20:08
Ik hoor zijn stem ook instant haha. De meest iconische stem der stemmen! Als daar audioboeken van uitkomen sta ik in de rij :p
SynthCat @SIMEUKER18 december 2023 23:02
Nog slechter nieuws.. Digital sterft bijna niemand meer. Maw een audioboek is nog steeds mogelijk.
MrMonkE @SynthCat19 december 2023 08:03
De stem gaat misschien door maar de ziel is gestorven. De stem is letterlijk dood.

Maar misschien over 10 jaar wel, in het Engels, een AI die geloofwaardig een lange tekst kan spreken zonder door de mand te vallen. Want tot nu toe komt er altijd een moment waar de kleMTOON helemaal fout is of er komt een boeing zevenhonderdzevendertig voorbij of een Zeven 'U' 'P'.
Dat soort dingen.

Of met RVC.
Iemand die het eerst met de juiste intonatie en klemtoon spreekt en dan RVC die er James McGaffrey van maakt.
Kimbo72 18 december 2023 18:44
Ik ben toevallig Max Payne 3 aan het spelen.
R.I.P.
Yonix 18 december 2023 18:46
Damn, dat is triest nieuws. ;( Heb genoten van zijn performance als Casey in Alan Wake II.

R.I.P.

[Reactie gewijzigd door Yonix op 23 juli 2024 00:53]

s0kkie 18 december 2023 18:55
Zeer verdrietig nieuws :'(
Zijn stem is toch wel een van de meest iconische stemmen ooit in de gehele game industrie, eigenlijk toch wel op het niveau van een legende.
James McCaffrey bedankt voor een legendarische performance in al de Remedy games _/-\o_
ggj87 18 december 2023 19:03
Max Payne 1 en 2 blijven een van de beste spellen die ik tot nu toe heb gespeeld, mede door de stripverhalen en stemacteurs tussendoor
Rob Voets 18 december 2023 19:04
RIP. Wel fijn dat hij de release van Alan Wake 2 nog mocht meemaken. Toch een soort closure.
Polderviking 18 december 2023 19:05
Ik ga zijn input in Max Payne 1 en 2 nooit vergeten.
FinalLight 18 december 2023 19:10
The legend, veel sterkte gewenst aan al zn dierbaren
Jay47 18 december 2023 19:14
Rust in vrede, hij heeft in meerdere series en films gespeeld. En natuurlijk de Max Payne games niet te vergeten. Was een goede acteur.

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