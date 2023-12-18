Max Payne- en Alan Wake II-stemacteur James McCaffrey overleden

James McCaffrey, de stemacteur van Max Payne, is zondag op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. McCaffrey vertolkte ook stemmen in andere games, waaronder Alan Wake II en Control.

Het nieuws van zijn overlijden werd naar buiten gebracht door TMZ en werd later bevestigd door ontwikkelaar Remedy Entertainment en Rockstar Games. Naast de stem van Max Payne in de gelijknamige gamefranchise vertolkte McCaffrey de stem van directeur Zachariah Trench in Control en de sprak hij de stem in van Alex Casey in Alan Wake II. De stemacteur had ook een cameo in de liveactionadaptie van Max Payne uit 2008 en speelde in verschillende tv-series, waaronder Rescue Me.

Remedy Entertainment en Rockstar Games kondigden vorig jaar remakes aan van Max Payne 1 en 2. Volgens Remedy zijn de remakes inmiddels klaar voor productie. Ook maakte de Finse studio bekend dat Alan Wake II twee betaalde uitbreidingen krijgt.