Remedy schrapt multiplayergame die met Tencent werd gemaakt

Remedy en Tencent stoppen de ontwikkeling van de multiplayergame die als codenamen Kestrel en eerder Vanguard had. Remedy zegt zich zo te kunnen concentreren op de ontwikkeling van eigen titels. Kestrel bevond zich nog in een 'vroege conceptfase'.

Een klein team werkte aan het project dat een 'premium-coöperatieve multiplayergame' moest worden. Remedy deed het ontwikkelwerk, terwijl Tencent hielp met het financieren en uitgeven van de game. Door het spel te schrappen kunnen de 'ervaren ontwikkelaars' achter Kestrel helpen met andere Remedy-titels en hoeft Remedy ook geen extra investeringen op te halen of op zoek te gaan naar extra personeel om het spel verder af te maken.

Remedy en Tencent kondigden eind 2021 aan samen te werken aan het spel, dat toen nog Vanguard als codenaam had. Destijds werd nog over een free-to-play game gesproken. Twee jaar later maakten de twee partijen bekend dat het spel niet langer free-to-play zou worden en werd de naam aangepast naar Kestrel.