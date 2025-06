Remedy Entertainment maakt Vanguard-project niet langer free-to-play

Remedy Entertainment is niet langer van plan om de aankomende multiplayergame die bekendstond onder de codenaam Vanguard gratis uit te brengen. Door de nieuwe weg die het project in slaat, krijgt de game bovendien een nieuwe codenaam: Kestrel.

Het besluit voor deze koerswijziging komt voort uit een evaluatie tussen Remedy en Tencent na een proof-of-concept-fase, zegt Remedy in een persbericht. De twee sloten eind 2021 een deal voor het uitgeven van de free-to-play co-op-multiplayershooter door Tencent in Azië. In andere gebieden gaat Remedy de game zelf uitgeven.

Het project gaat nu terug naar de tekentafel en wordt een 'premium game met sterke focus op coöperatieve multiplayerelementen'. Een deel van het voormalige Vanguard-team is door de herziening overgeplaatst naar andere lopende projecten van Remedy.

Remedy werkt al langere tijd aan Vanguard, die voortaan onder de codenaam Kestrel verder gaat. Remedy is een Finse studio en is bekend van titels als Alan Wake en Control. Recent verscheen Alan Wake II, waarvoor de ontwikkelaar ook de komst van twee betaalde uitbreidingen bekend heeft gemaakt. Daarnaast werkt de studio aan remakes van Max Payne en Max Payne 2. Ook Control 2 bevindt zich inmiddels in de conceptfase.