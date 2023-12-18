Tencent sluit Amerikaanse gamestudio van Halo 4-ontwerper

Tencent heeft Team Kaiju gesloten, meldt onder meer persbureau Reuters. Deze Amerikaanse gamestudio werkte aan een triple-A-multiplayergame. Ontwikkelaar Scott Warner, onder andere de designdirector van Halo 4, stond aan het hoofd van de studio.

Eurogamer merkte als eerste op dat Team Kaiju gesloten leek te zijn. Zo is de website van de gamestudio sinds kort offline. Ook de LinkedIn-pagina van Team Kaiju is niet langer beschikbaar. Tencent heeft het sluiten van Team Kaiju nooit openbaar bekendgemaakt.

De Chinese techgigant sloot de studio echter in juni van dit jaar al, zo vertelt een anonieme bron aan Reuters. Medewerkers van Team Kaiju zijn toen overgeplaatst om te werken aan een andere game van Tencent. Scott Warner heeft de studio volgens zijn LinkedIn-profiel in april 2023 al verlaten. Tencent wilde niet reageren op vragen van Reuters.

Team Kaiju werkte aan een triple-A-multiplayergame. De studio is opgezet door Scott Warner, die bij EA, Oculus en Ubisoft heeft gewerkt, samen met Battlefield-veteraan Rositza Zagorcheva. Er waren geen concrete details bekend over de game waar Team Kaiju aan werkte, behalve dat het project een groot budget had.

Tencent is al jaren aan het uitbreiden in het Westen. Naast het opzetten van eigen studio's, waaronder Team Kaiju, heeft het ook geïnvesteerd in onder meer Epic Games, Ubisoft, Supercell, Paradox Interactive en meer. Het bedrijf wil ook Dying Light-maker Techland overnemen.

Team Kaiju

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-12-2023 11:51 54

18-12-2023 • 11:51

54

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Reacties (54)

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ErikHoogland87 18 december 2023 11:55
De Chinese overheid zit echt in te veel westerse bedrijven, via Chinese bedrijven als Tencent. En op dit moment weet ik niet of hier nog wel iets aan te doen is.
MightyFool @ErikHoogland8718 december 2023 12:09
Japans voorbeeld volgen zou al helpen. Daar is het overkopen van bedrijven door buitenlandse bedrijven simpelweg verboden. Dan gaan er maar een paar failliet, zo blijf je wel autonoom.
Wouterie @MightyFool18 december 2023 13:05
Wat niet te koop staat kun je ook niet kopen. Gevalletje van wel de lusten maar niet de lasten.
Halfscherp @MightyFool18 december 2023 13:58
De grote(re) namen zoals Epic heeft Tencent praktisch altijd een minderheidsbelang én een vrij stevige hands-off approach in.
massareal @MightyFool18 december 2023 16:29
Men zou er voor kunnen kiezen dat er altijd het deel binnenlandse aandeel een meerderheid moet hebben.
ashwin911 @MightyFool18 december 2023 20:16
Volgens mij is het niet expliciet verboden (bijvoorbeeld Foxconn heeft 66% in Sharp gekocht) maar mogen bedrijven krachtige maatregelen nemen om dat te voorkomen. In Japan word vaak een poison pill ingezet om het enorm lastig te maken om een meerderheidsbelang te vergaren. Dus dan schrijft het bedrijf nieuwe aandelen uit maar zetten die niet in de verkoop waardoor het aandeel van alle eigenaren van het bedrijf word verwatert, ergo de naam Poison Pill, en het dus onmogelijk word voor een externe partij om een meerderheidsbelang te kopen (dit gebeurt natuurlijk nadat de aandeelhouders hier over hebben gestemd)

[Reactie gewijzigd door ashwin911 op 26 juli 2024 23:40]

GenomDalar @MightyFool18 december 2023 13:20
Dat gaat je nooit lukken in ultra kapitalistisch America. Alles is te koop daar, tot aan de sterren op de "walk of fame" in Hollywood aan toe.
hiostu @GenomDalar18 december 2023 13:38
De sterren op de "walk of fame" zijn niet te koop. Je wordt gekozen door een commissie. Wat je wel moet doen is betalen voor het onderhoud van de ster op het moment dat die daar ligt. En dat laatste wordt door veel mensen gezien als feit dat je er eentje kunt kopen. En je kunt jezelf of andere voordragen wanneer het selectieproces aan het begin van het jaar start.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 26 juli 2024 23:40]

GenomDalar @hiostu18 december 2023 13:44
Ik had begrepen tijdens de rondtoer, inmiddels al bijna 20 jaar geleden, dat je gewoon zo'n ster kon kopen naast dat je voorgedragen kan worden.
hiostu @GenomDalar18 december 2023 14:01
Nope, dat zal wel een tour guide zijn geweest die beetje interessant wilde doen.
Gamer_Life @ErikHoogland8718 december 2023 12:05
Ik denk het niet, we hadden al veel eerder moeten inzien dat sommige dingen beschermd moeten worden. Kijk maar naar de UK die waarschuwde China van de week dat vervolging van een protester niet oke is ivm vrijheid van meningsuiting, dit omdat het bij de overdracht van Hongkong naar China was afgesproken. Niks wat je daar nog aan kan doen en dit is ook net zo iets.
tw_gotcha @Gamer_Life18 december 2023 13:00
'we' dwz de overheid zou veel meer moeten beschermen. Zeker tegen dit soort investeerders. Wat dat met mensenrechtwn te maken heeft is me niet helemaal duidelijk. Dit is gewoon keihard kapitalisme
amigob2 @ErikHoogland8718 december 2023 12:27
Je beschermen tegen China en roepen dat ze game studios niet over mogen nemen.
Kom op zeg, je doet net of het een eerste levens behoefte is of critisch bedrijfs tak.
thanalas @amigob218 december 2023 12:48
Heb je enig idee hoe groot de game-industrie is?

Groter dan de film- en tv-productie samen!

Dat zijn geen kleine cijfers meer!

Daarnaast is het al jaren zo dat China zijn "soft power" op alle mogelijke manieren probeert te gebruiken om onwelgevallige informatie te blokkeren. Dat zie je o.a. in dingen als bepaalde films en series die nota bene in het westen geproduceerd worden alleen toe te staan als er censuur in wordt toegepast (over bijvoorbeeld Taiwan, Tibet of mensenrechten in China).

Bij steeds meer invloed door China hoort dus ook meer censuur, in een enorme markt die heel veel mensen direct raakt.
DvanRaai89 @ErikHoogland8718 december 2023 12:48
Daaruit volgt redelijkerwijs dat de Nederlandse Overheid in de Chinese overheid zit, want Tencent is voor een kwart in handen van het Nederlandse Prosus N.V.
HuisRocker @DvanRaai8918 december 2023 13:35
Nederlandse overheid? Prosus is (van oorsprong) Zuid-Afrikaans en is (uiteraard...) vanwege belasting-technische redenen 'naar Nederland verkast' (lees: postvakje in A-dam-Zuid, net als al die anderen ook hebben).

Nogal scheef vergeleken dus...
Ozzie @DvanRaai8918 december 2023 13:01
Wat heeft de nederlandse overheid met prosus n.v. te maken?
DvanRaai89 @Ozzie18 december 2023 13:32
Ik weet 't niet, behalve dat Nederlandse bedrijven zich aan de Nederlandse wet moeten houden.
Zantiath @ErikHoogland8718 december 2023 12:04
snap ook echt niet dat iedereen maar blind het geld van Tencent blijft aannemen. Atlhans zo lijkt het.
ariekanari @Zantiath18 december 2023 13:31
Tuurlijk wel, als je kan cashen omdat je een aantal goede games hebt gemaakt en deze bovengemiddeld goed verkocht hebben dan pak je de zak met geld zodra deze wordt voorgehouden.
Want na 7 goede jaren volgen altijd 7 zeven magere jaren.
Aldy @ariekanari18 december 2023 13:52
Wat heeft de bijbel daar nou weer mee te maken? :+
ashwin911 @ariekanari18 december 2023 20:21
Precies. Money Talks. Iedereen heeft een prijs.
GeroldM @Zantiath19 december 2023 04:48
Ooit eens gehoord van een vijandige overname? Dat kan zoiets simpels zijn als een bedrijf dat teveel bied voor aandelen. Er zijn namelijk altijd aandeelhouders die dan verkopen. Dan word er een artificiele dead-line verkondigd door het bedrijf dat bezig is met de overname. Dat trekt nog meer aandeelhouders over de streep om te verkopen.

Iedereen kan met aandelen aan de slag. Het overgrote deel is echter niet zo slim bezig daarin. En korte termijn winst is een niet te onderschatten factor.

Al het bovenstaande, daar heeft het aandelen uitgevende bedrijf totaal geen controle over. Publiek verhandelde aandelen hebben dat nadeel.
Cergorach
@ErikHoogland8718 december 2023 12:05
Natuurlijk is er wat aan te doen, maar we zijn er juist zo trots op dat we een 'open' markt zijn, dan wordt het opeens wel een beetje lastig om inconsequent te zijn...
Mr.Armageddon @Cergorach18 december 2023 12:23
Je kunt weldegelijk concequent wederkerigheid vragen. Geen Chinese overnames als zij hun eigen markt gesloten houden.
amarissimo @Mr.Armageddon18 december 2023 12:39
Helemaal eens. En daarnaast is een open markt een middel, en geen doel.
RAHL66 @ErikHoogland8718 december 2023 15:22
Bronvermelding?
Of is het alleen maar een mening?
ErikHoogland87 @RAHL6618 december 2023 17:11
De bron is het artikel zelf. Daar staat letterlijk "De Chinese techgigant".

Maar dat het te veel invloed is, is uiteraard een mening, gebaseerd op wat ik China zie doen. Een Chinees bedrijf is onderhevig aan de CCP, ze hebben daar niet dezelfde vrije markt als hier. Als de Chinese overheid wil dat een bedrijf iets wel of niet doet, gebeurd dat ook
RAHL66 @ErikHoogland8718 december 2023 18:11
Wat jij denkt te zien wat China doet is volgens mij gebaseerd op sentimenten op internet en in de media. Dit forum laat ook weer een veelvoud zien van figuren die alles voor waar aannemen zonder dat het is aangetoond, of anderszins bewezen. Dat de CCP de grote tech bedrijven daar verteld wat ze wel en niet moeten doen is tot nog steeds gebaseerd op pure speculatie. Mijn persoonlijke mening is dat dit het resultaat is van de hidden agenda van de VS; die willen met een handelsoorlog voorkomen dat China "hun" nummer 1 positie als economische macht overnemen.
ErikHoogland87 @RAHL6618 december 2023 20:09
Ik ben het met je eens dat Amerika hier ook niet onschuldig is. Ze misbruiken hun positie ook, en hun politiek landschap is ook erg extreem. Ik ben echter van mening dat de invloed van China, een volledige dictatuur, veel gevaarlijker is. Amerika is (nog) geen dictatuur, al is er daar ook een grote onbalans tussen de politiek en het volk.
RAHL66 @ErikHoogland8719 december 2023 14:43
Ik ben al 4x in China geweest. Voor het laatst in 2023. Krijg echt niet de indruk dan in een volledige dictatuur rond te lopen. Een mening hebben is prima, maar een land plompverloren een volledige dictatuur noemen roept bij mij toch wat vraagtekens op.
ErikHoogland87 @RAHL6621 december 2023 10:43
Je kan niet de regering daar kiezen, dus dictatuur. Wat voor type dictatuur, 1-partij, absoluut, monarchie, is enkel een verdieping daarin. En bijvoorbeeld persvrijheid is daar niet echt groot.
vinkjb 18 december 2023 12:16
De boel opkopen, de tent sluiten en jij bent van concurrent af, en je hebt de rechten van de games. Zo doen de Chinezen dat, leve onze open markt.
amigob2 @vinkjb18 december 2023 12:26
Zo doet de westerse wereld het ook, waarom zou dat dan niet door een Chinees bedrijf gedaan mogen worden.
Martijn.C.V @amigob218 december 2023 12:37
Omdat de westerse landen ongeveer evenveel eerlijk spelen. China speelt op elke mogelijke manier vals. Ja, het is legaal gezien prima, maar ze zijn ons aan het ondermijnen.

Ik doe niet zo moeilijk met af en toe wat uitlenen aan vrienden en andersom zij niet richting mij. Maar naar een onbekende, hoe (on)bekwaam deze moge zijn, ben ik toch anders. Het is een vertrouwen dat je dient te verdienen en China laat toch wel steeds zien dat ze bezig zijn met de wereld kopen.

Ander voorbeeld is zonnepanelen. De Chinese overheid gaf subsidie aan Chinese paneelbouwers die vervolgens bij ons onder de kostprijs kunnen zitten, en dus onze eigen markt stuk zouden maken. Gelukkig hadden we dat op tijd door en is daar iets aan gedaan.
Faloude @Martijn.C.V18 december 2023 13:05
Omdat de westerse landen ongeveer evenveel eerlijk spelen. China speelt op elke mogelijke manier vals.
Zo hey wat xenofobe preek. Eigen industrie subsidieren is nu ineens een Chinese bedreiging? Buitenlandse bedrijven krijgen wat betreft subsidies in China dezelfde voordelen als inheemse. Waarom denk je dat Tesla zowat de helft van de productie in China geplaatst heeft?
2green @Faloude18 december 2023 13:45
Wauw, je noemt het gelijk xenofobie? Dat gaat wel erg zeg.

Wat je zegt klopt totaal niet.

China is al zo vaak in opspraak geweest over hoe ze specifieke binnenlandse bedrijven voortrekken qua subsidies, mogelijkheden, etc dat het niet eens meer een discussie is.

Google maar eens op: "china billions subsidize favored companies". En kijk eens hoeveel hits je krijgt van gerenommeerde journalisten.
Verwijderd @2green18 december 2023 20:45
China is al zo vaak in opspraak geweest over hoe ze specifieke binnenlandse bedrijven voortrekken qua subsidies, mogelijkheden, etc dat het niet eens meer een discussie is.
Maar dat doen wij toch ook?! 8)7

Zowel op nationaal als Europees niveau, zowel in Nederland (WBSO voor startups, 312 miljoen voor het SolarNL programma, Industrial companies in the Netherlands get 39 billion to 46 billion euros ($42-49 billion) in tax breaks and subsidies annually for using fossil fuels, the Dutch government said in a report, etc.), België, Duitsland (Germany to pump in €3 billion in ailing car industry),..

Binnenlandse bedrijven en sectoren voortrekken is iets dat iedereen doet. Hoe moeilijk ze het buitenlandse bedrijven maken om in hun economie zich te kunnen vestigen, dat is een andere zaak.
2green @Verwijderd18 december 2023 21:00
Wie zijn wij? Ik doe het niet hoor.

Volgens mij refereer je nu naar iets waar Nederland open in was en onderbouwing bij gaf? Lastig te zien zonder bron.

Maar er zijn vast dingen die niet netjes verlopen, maar er zijn grote verschillen in de schaal en hoever landen hiermee gaan. China staat daarbij zeer slechte bekend internationaal. Nederland heeft die naam niet.
Praetextatus @Martijn.C.V18 december 2023 13:00
Wat vindt jij aan 't westen eerlijk dan? Ik weet niet hoe jij daaraan komt maar nee 't klopt niet. Hoe is 't westen zo rijk geworden volgens jou? Door heel eerlijk Afrika is Azië is de rest overal in de te koloniseren en rijkdom eruit te halen? Of zoal nu Shell die vuile olie in Afrika aan 't dumpen is. Of andere Westerse bedrijven die chemicals aan 't lozen zijn die in Europa niet mogen?
Wouterie @Martijn.C.V18 december 2023 13:04
Doen wij dat zelf ook niet met bijvoorbeeld zuivel? We creëren een marktconforme prijs zodat onze melk interessant blijft en we het buiten Europa kunnen afzetten tegen een leuke prijs. Niet de werkelijke prijs, dan zou niemand meer onze melk kopen. Er staat Nederlandse melk in de Chinese schappen... Dat is toch op z'n best ook discutabel. De WUR heeft destijds nog een leuk stukje geschreven over de toenemende vraag naar melk in China en waar het vandaan komt.
Ik denk dat we moeten stoppen met China te bestempelen als ontwikkelingsland en alle voordeeltjes van dien.
dakka @vinkjb18 december 2023 12:21
Die rechten liggen nog steeds bij Microsoft
phosporus @dakka18 december 2023 12:39
Grappig genoeg is het principe: "Embrace, extend, and extinguish" door Microsoft uitgevonden, iets wat enigzins lijkt op wat vinkjb beschrijft. Zo is de cirkel weer rond.
2green @phosporus18 december 2023 13:14
Dat is volgens mij niet hetzelfde en Microsoft is niet de bedenker van deze strategie, op zijn best alleen de naam.

In een juridische kwestie (in 1996) kwam toevallig naar boven dat Microsoft deze naam intern gebruikte om bijbehorende strategie te beschrijven. Dat maakt ze niet de bedenker van deze strategie. Ook voor deze datum werd deze strategie al veelvuldig gebruikt, komt voor in diverse juridische kwesties waarin bedrijven deze strategie hanteerden (Microsoft meegeteld).

Verder verwijst deze benaming naar iets geheel anders dan @vinkjb aanduid.
"Embrace, extend, and extinguish" gaat namelijk over het meedoen aan productgroepen/soorten waarin bepaalde standaarden aanwezig zijn, waarop ze nieuwe proprietary standaarden introduceren om bewust daarmee de concurrenten benadelen.

(De bron noemt dit helaas niet, maar hetzelfde doen ze ook met 'opensource' standaarden en varianten daarop zoals bewust een opensource standaard introduceren zodat bij concurenten gehele landschappen "outdated" raken in de ogen van de consumenten of in ieder geval de voorsprong nihil te maken. Leuk leesvoer als je ict recht een beetje probeert te volgen).

Denk dat iedere trouwe lezer van Tweakers wel zo'n EEE strategie herkend bij diverse bedrijven, zelfs bedrijven die bekend staan om opensource projecten en openstandaarden.

Edit bron hierbij: wikipedia

[Reactie gewijzigd door 2green op 26 juli 2024 23:40]

phosporus @2green18 december 2023 13:53
"iets wat enigzins lijkt"

"Dat is volgens mij niet hetzelfde"

Bedankt voor je comment, klopt inderdaad dat het niet hetzelfde is :)
2green @phosporus18 december 2023 14:04
Graag gedaan.

" dat is TOTAAL niet hetzelfde"

Is wat ik bedoelde, maar wilde mij beleefd uitdrukken ☺️
Praetextatus @vinkjb18 december 2023 12:57
Lol Chinezen? Daar zijn we in 't westen net zo goed in.
tw_gotcha @vinkjb18 december 2023 12:57
ha, zo doen alle investeerders het, heeft niet speciaal met Chinezen te maken.
Atilim @vinkjb18 december 2023 13:08
Sorry, maar denk, is alstublieft eff een klein beetje verder door.

Een studio opkopen met eentje die feitelijk geen noemenswaardige IP bezit en deze dan opzettelijk laten sluiten.

Klinkt als een dure grap en niet echt doorgedacht.
RAHL66 @vinkjb18 december 2023 18:14
Onzin!
Dit is juist een typisch amerikaanse handelswijze.
toxict 18 december 2023 12:12
Ik vind het wel interessant hoe wij als het Westen zijnde overal China maar binnen laten.
Als ze overal bij gamestudio's een vinger in de pap hebben en hypothetisch iedere game die door een studio van hen wordt uitgegeven voorziet van de nodige software om informatie te verzamelen....

Just saying...
raro007 @toxict18 december 2023 12:45
Maar zolang de speelveld hetzelfde is is het toch geen probleem?
En daar is dus niet zo!
Kijk naar Google die daar ook niet mag opereren of Bing search die in onderhevig controle zit.
YouTube is daar verboden maar wij laten chinese tiktok wel toe.
Zelfs auto fabrikanten worden daar hevig gesubsidieerd en wat doen wij? Wij doen auto's waardoor chinese auto's ook weer van profiteren.
Gelijk als in zolang het voor China in het voordeel is.
Atilim @toxict18 december 2023 13:10
Wat voor soort "informatie" kunnen gamestudio je geven die bijvoorbeeld niet beter kunt bemachtigen door een social media bedrijf op te kopen?

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