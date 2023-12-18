Tencent sluit Amerikaanse gamestudio van Halo 4-ontwerper

Tencent heeft Team Kaiju gesloten, meldt onder meer persbureau Reuters. Deze Amerikaanse gamestudio werkte aan een triple-A-multiplayergame. Ontwikkelaar Scott Warner, onder andere de designdirector van Halo 4, stond aan het hoofd van de studio.

Eurogamer merkte als eerste op dat Team Kaiju gesloten leek te zijn. Zo is de website van de gamestudio sinds kort offline. Ook de LinkedIn-pagina van Team Kaiju is niet langer beschikbaar. Tencent heeft het sluiten van Team Kaiju nooit openbaar bekendgemaakt.

De Chinese techgigant sloot de studio echter in juni van dit jaar al, zo vertelt een anonieme bron aan Reuters. Medewerkers van Team Kaiju zijn toen overgeplaatst om te werken aan een andere game van Tencent. Scott Warner heeft de studio volgens zijn LinkedIn-profiel in april 2023 al verlaten. Tencent wilde niet reageren op vragen van Reuters.

Team Kaiju werkte aan een triple-A-multiplayergame. De studio is opgezet door Scott Warner, die bij EA, Oculus en Ubisoft heeft gewerkt, samen met Battlefield-veteraan Rositza Zagorcheva. Er waren geen concrete details bekend over de game waar Team Kaiju aan werkte, behalve dat het project een groot budget had.

Tencent is al jaren aan het uitbreiden in het Westen. Naast het opzetten van eigen studio's, waaronder Team Kaiju, heeft het ook geïnvesteerd in onder meer Epic Games, Ubisoft, Supercell, Paradox Interactive en meer. Het bedrijf wil ook Dying Light-maker Techland overnemen.