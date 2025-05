Chinese gigant NetEase gebruikt AI-generators voor maken game-assets

De Chinese game-ontwikkelaar NetEase is gebruik gaan maken van AI-generators om game-assets sneller te produceren dan menselijke illustrators kunnen. Dat bevestigt het bedrijf. Illustrators in China vrezen dat hun werk aan het verdwijnen is.

Dall-E: a chinese game character

in the style of World of Warcraft

NetEase traint de AI-modellen op zijn eigen beeldmateriaal, zegt het bedrijf tegen Rest of World. Zo kan het de eigen stijl gebruiken om nieuwe assets te produceren voor gebruik in games en voor promotie. Dat was tot nu toe het domein van illustrators. Het gebruik van de AI-generators moet de ontwikkeling van games versnellen, zegt NetEase.

Andere Chinese game-ontwikkelaars wilden niet reageren tegenover de site, maar betrokken game-ontwikkelaars en illustrators zeggen dat ook zij zijn begonnen met het gebruik van AI-generators en dat het grote gevolgen heeft. Een freelance-illustrator zegt dat zij niet langer eigen beelden creëert, maar alleen AI-beelden corrigeert voor een tiende van het tarief dat ze enkele maanden geleden kreeg. Tencent sprak zich enkele maanden geleden nog uit tegen het gebruik van AI bij het maken van illustraties.

Er gaan al langer verhalen de ronde dat de recente ontwikkelingen in AI veel banen op termijn overbodig kan maken, maar dit is voor het eerst dat een game-bedrijf heeft bevestigd dat het AI-generators inzet om het werk dat ontwerpers en illustrators deden over te nemen.