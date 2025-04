Blizzard gaat weer games uitbrengen in China door nieuwe deal met NetEase

Blizzard Entertainment gaat vanaf de zomer weer games uitbrengen in China. Hier stopte het bedrijf begin 2023 mee, omdat het niet tot een akkoord kon komen met NetEase, de Chinese uitgever die de games in China uitbracht. Nu is dat wel gelukt, maakt Blizzard bekend.

Deze zomer moeten de eerste games terugkeren naar China. Blizzard deelt nog geen concrete plannen, maar zegt hier later meer details over te willen geven. Het gaat in ieder geval om World of Warcraft en Hearthstone, en 'andere titels' in de Warcraft-, Overwatch-, Diablo- en StarCraft-series.

In het bericht geven de partijen niet aan wat er sinds eind 2022 is veranderd, toen bekend werd dat Blizzard zou stoppen met de verkoop en ondersteuning van games in China. Microsoft geeft in het bericht wel aan met NetEase een overeenkomst te hebben afgesloten over het 'onderzoeken' naar de mogelijkheden om nieuwe NetEase-titels naar Xbox-consoles 'en andere platforms' te brengen.